Месси или Холанд: а что говорят данные?

К счастью, футбол – это не только математика, но и поэзия, которую сложно отразить в цифрах. Формула вычисления превосходства не изобретена, поэтому обладателя «Золотого мяча» выбирают в том числе и чувствами. В победе Лео Месси не сомневался никто, инсайды просочились еще несколько недель назад – спасибо France Football за умение интриговать. Неужели превосходство аргентинца над вторым претендентом на награду – Эрлингом Холандом – было настолько явным?

Холанд опередил Месси по результативности

В эру аналитики мудрецы вроде Луки Модрича все чаще получают признание, но все же главной метрикой суперзвезды остаются голы и передачи, поэтому с них и начнем. Смотрим на развитие гонки Месси и Холанда в сезоне-2022/23. В зачет идут голы и ассисты во всех турнирах (включая международные).

Холанд забил 56 голов и и отдал 10 передач, у Лео – 28 голов и 23 передачи. Норвежец превзошел аргентинца по суммарной результативности, хотя интересно, что к апрелю они шли вровень. А дальше Месси слишком увлекся будущим и все меньше думал о «ПСЖ».

В общем, Холанд по ходу сезона сверкал чаще, но ярче ли?

Вычисляем превосходство «Ман Сити» над «ПСЖ»

Довод в пользу Лео: если положить на чашу весов титул Лиги 1, Суперкубок Франции и Кубок мира, то она перевесит ту, на которой лежат титул АПЛ, Кубок чемпионов и Кубок Англии. Сравнить сборную Аргентины с «Ман Сити» невозможно, но можно прикинуть, насколько Лео отстал на клубном уровне, а Эрлинг – на уровне сборных?

Ниже рейтинги Эло сборных и клубов, за которые играли Холанд и Месси.

Вывод: «ПСЖ» Лео отставал от «Ман Сити», но разрыв между ними был все же не такой, как между Аргентиной и Норвегией.

Как команды зависят от Холанда и Месси?

В сборных Месси и Холанд главные действующие лица, в клубах – с некоторыми оговорками – тоже. Еще один критерий величия звезды – насколько от нее зависит команда? Можно осторожно предположить, что «Сити» вряд ли бы взял требл без Холанда, а Аргентина вряд ли бы победила на чемпионате мира без Месси. Учитывая их вклад.

«Ман Сити» в прошлом сезоне во всех турнирах забил 154 гола, в 61 так или иначе поучаствовал Холанд (или забивал, или отдавал), у «ПСЖ» очень похожая зависимость от Лео, несмотря на наличие еще пары звезд. В Катаре Месси забил 7 мячей (включая дубль в финале) и отдал три голевые, всего Аргентина за турнира забила 15. Вклад Лео в победу был колоссален, это было бесспорно одно из ярчайших индивидуальных выступлений в историй чемпионатов мира.

На уровне сборных Холанд тоже поражал – не столько результативность, сколько вкладом – ни один гол сборной Норвегии в соревновательных матчах не обошелся без его участия.

Выводы...

Ярчайший чемпионат мира и требл на клубном уровне – сопоставимые достижения, вряд ли одно существенно перевешивает другое. Влияние Месси и Холанда на команды одинаково сильное. Их результативность сопоставимая.

Так кто же перевешивает? Возможно, ответ на этой карте.

На диаграммах – процентили, а не абсолютные параметры. Проще говоря, это шкала от 1 (худший показатель среди игроков выбранного амплуа) до 99 (лучший)

Холанд лучше Месси только по трем параметрам – забитым голам, касаниям в чужой штрафной и верховым единоборствам. Лео не так сильно отстает в завершении, но зато гораздо больше созидает, глубже вовлечен в происходящее на поле, тогда как Холанд отвечает за жирные точки.

Таким образом, Лео за счет гениальности и по совокупности факторов все же вышел вперед, но Холанд – достойнейший конкурент. Его голевая фабрика в прошлом сезоне периодами затмевала футболиста, которым мир восхищался почти 20 лет. А сейчас затмила совсем.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff; Li Ga/XinHua/Global Look Press