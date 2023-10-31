Месси или Холанд: а что говорят данные?
К счастью, футбол – это не только математика, но и поэзия, которую сложно отразить в цифрах. Формула вычисления превосходства не изобретена, поэтому обладателя «Золотого мяча» выбирают в том числе и чувствами. В победе Лео Месси не сомневался никто, инсайды просочились еще несколько недель назад – спасибо France Football за умение интриговать. Неужели превосходство аргентинца над вторым претендентом на награду – Эрлингом Холандом – было настолько явным?
Холанд опередил Месси по результативности
В эру аналитики мудрецы вроде Луки Модрича все чаще получают признание, но все же главной метрикой суперзвезды остаются голы и передачи, поэтому с них и начнем. Смотрим на развитие гонки Месси и Холанда в сезоне-2022/23. В зачет идут голы и ассисты во всех турнирах (включая международные).
Холанд забил 56 голов и и отдал 10 передач, у Лео – 28 голов и 23 передачи. Норвежец превзошел аргентинца по суммарной результативности, хотя интересно, что к апрелю они шли вровень. А дальше Месси слишком увлекся будущим и все меньше думал о «ПСЖ».
В общем, Холанд по ходу сезона сверкал чаще, но ярче ли?
Вычисляем превосходство «Ман Сити» над «ПСЖ»
Довод в пользу Лео: если положить на чашу весов титул Лиги 1, Суперкубок Франции и Кубок мира, то она перевесит ту, на которой лежат титул АПЛ, Кубок чемпионов и Кубок Англии. Сравнить сборную Аргентины с «Ман Сити» невозможно, но можно прикинуть, насколько Лео отстал на клубном уровне, а Эрлинг – на уровне сборных?
Ниже рейтинги Эло сборных и клубов, за которые играли Холанд и Месси.
Вывод: «ПСЖ» Лео отставал от «Ман Сити», но разрыв между ними был все же не такой, как между Аргентиной и Норвегией.
Как команды зависят от Холанда и Месси?
В сборных Месси и Холанд главные действующие лица, в клубах – с некоторыми оговорками – тоже. Еще один критерий величия звезды – насколько от нее зависит команда? Можно осторожно предположить, что «Сити» вряд ли бы взял требл без Холанда, а Аргентина вряд ли бы победила на чемпионате мира без Месси. Учитывая их вклад.
«Ман Сити» в прошлом сезоне во всех турнирах забил 154 гола, в 61 так или иначе поучаствовал Холанд (или забивал, или отдавал), у «ПСЖ» очень похожая зависимость от Лео, несмотря на наличие еще пары звезд. В Катаре Месси забил 7 мячей (включая дубль в финале) и отдал три голевые, всего Аргентина за турнира забила 15. Вклад Лео в победу был колоссален, это было бесспорно одно из ярчайших индивидуальных выступлений в историй чемпионатов мира.
На уровне сборных Холанд тоже поражал – не столько результативность, сколько вкладом – ни один гол сборной Норвегии в соревновательных матчах не обошелся без его участия.
Выводы...
Ярчайший чемпионат мира и требл на клубном уровне – сопоставимые достижения, вряд ли одно существенно перевешивает другое. Влияние Месси и Холанда на команды одинаково сильное. Их результативность сопоставимая.
Так кто же перевешивает? Возможно, ответ на этой карте.
На диаграммах – процентили, а не абсолютные параметры. Проще говоря, это шкала от 1 (худший показатель среди игроков выбранного амплуа) до 99 (лучший)
Холанд лучше Месси только по трем параметрам – забитым голам, касаниям в чужой штрафной и верховым единоборствам. Лео не так сильно отстает в завершении, но зато гораздо больше созидает, глубже вовлечен в происходящее на поле, тогда как Холанд отвечает за жирные точки.
Таким образом, Лео за счет гениальности и по совокупности факторов все же вышел вперед, но Холанд – достойнейший конкурент. Его голевая фабрика в прошлом сезоне периодами затмевала футболиста, которым мир восхищался почти 20 лет. А сейчас затмила совсем.
Кто заслужил «Золотой мяч»? Спор авторов Sports.ru
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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff; Li Ga/XinHua/Global Look Press
Ответ очевиден)
Обойти Месси в голосовании, если у него есть хоть какое-то достижение, невозможно. ЗМ 2019 и 2021 не дадут соврать. Вот ещё одно подтверждение
Если бы Месси выиграл требл, побил бы рекорд результативности АПЛ, выиграл бы приз лучшему футболисту УЕФА, приз всё равно получил бы он. И все журналисты, игроки и т.д с пеной у рта доказывали бы, какой Месси «величайший»
ЗМ - это пиар, и сегодня мы увидели очередное ограбление. 4 из 8.
Позор! Нет слов! Но мы привыкли
Но мессифаны объяснят что Ван Дейк должен был забить 70 голов и сделать 300 обводок чтобы выиграть ЗМ