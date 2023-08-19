16 комментариев

Проблемы обороны «Спартака» в этом сезоне трудно игнорировать, особенно – после третьего гола в матче с «Уралом».

«Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки. Нам нужно работать всем вместе. Мы забиваем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол – это наш общий пропущенный гол», – говорил после игры капитан Георгий Джикия.

Но, конечно, причина глубже, чем отсутствие взаимодействия в отдельном эпизоде. Хаос в обороне «Спартака» возникал в стартовых турах слишком часто.

Масштаб проблем «Спартака» – в одной картинке. Хуже защита только у «Локо»

На картинке отношение допущенных ударов к качеству допущенных моментов. Горизонтальная ось: удары, вертикальная: xG без учета пенальти. Чем правее команда – тем меньше ударов она допускает, чем выше – тем ниже качество моментов у соперника. И наоборот.

Данные Opta Russia (подписывайтесь на телеграм-канал)

За 4 тура «Спартак» допустил 57 ударов. Больше только «Локомотив» (это вообще отдельный разговор).

По допущенным ожидаемым голам без учета пенальти «Спартак» в четверке худших.

Ниже детали, из которых сложилась эта грустная картина – все удары соперников «Спартака».

Чем больше значок удара, тем выше xG. Малиновым цветом подсвечены голы.

Спектр проблем – широчайший.

«Спартаку» залетело уже два дальних гола из 19 попыток. БОльшую конверсию соперникам позволяет только «Сочи» – три гола с 19 попыток.

Три гола из семи – со стандартов. По карте видно, что их могло быть и больше – еще как минимум в трех моментах после угловых и штрафных «Спартак» позволял бить с линии вратарской.

Проблема не только в стандартах – за четыре стартовых тура «Спартак» дважды допустил с игры удары из пределов вратарской и еще пять – с подступов ко вратарской.

Как рождаются эти моменты?

Чтобы определить проблемные зоны, посмотрим, как именно действуют соперники «Спартака» в атаке.

Нанесем на карту не только передачи под удар, но и предыдущие (до 3 передач в зависимости от сложности атаки). Так у нас будет более полная картина. Учитываем только моменты с игры.

Есть два явных очага моментов у ворота «Спартака» – и оба на флангах.

Слева – оттуда идут классические навесы в штрафную. Из полуфланга справа. Механика подач другая, но принцип тот же.

Кроме того, несложно увидеть, что моменты часто зарождаются и в опорной зоне.

Все это приводит к такой картине. Здесь мы уже видим только передачи под удар с игры.

Их можно разделить на два типа: навесы в штрафную и передачи низом, загружающие правый полуфланг обороны «Спартака».

Почему уязвимы именно эти зоны?

Объясняет Илья Васильев, автор Sports.ru, который специализируется на тактике РПЛ (кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал!).

Восьмерки «Спартака» не дают защите того, что требуется в этой схеме: Медина и Мозес очень пассивны в отборе. Это усугубляется еще и минимальным вкладом в обороне от Промеса и Бонгонды.

В таких условиях Мартинс мечется в опорной зоне от фланга на фланг без особой подстраховки.

Если Абаскаль ничего не поменяет к «Зениту», то соперник этим воспользуется. Дуглас агрессивно подключался по флангу против «Динамо», появились диагонали на Марио с подключениями Караваева.

Промес и Бонгонда – ключевые игроки, отказаться от них невозможно, остается менять функционал. Реально ли это?

Как это объясняет Абаскаль?

Его главный тезис – чтобы избегать таких проблем у ворот, «Спартак» должен обороняться агрессивнее.

«Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников [как «Урал»] много владеть мячом.

Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак ».

Абаскаль открыто не провозглашал упор на высокий прессинг, его команда переключает зоны давления по ситуации. При этом в прошлом сезоне «Спартак» был третьим по высоте обороны.

В этом кое-что изменилось. У команды не получается выполнить установку Абаскаля защищаться выше против соперников уровня «Урала».

Очевидно, что новые игроки атаки требуют новых настроек прессинга. После «Урала» от игроков «Спартака», тренера и даже гендиректора несколько раз прозвучало, что ответственность за ошибки в защите – коллективные, речь не только о защитниках или вратаре.

Поэтому вряд ли покупка новых защитников будет гарантированным решением.

Для борьбы за чемпионства нужна работа посложнее.

Дизайн: Марина Семенова

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press; РИА Новости/ Григорий Сысоев