16 комментариев

Ночное Бескудниково
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«Спартак» плох в обороне. Насколько?

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Проблемы обороны «Спартака» в этом сезоне трудно игнорировать, особенно – после третьего гола в матче с «Уралом».  

«Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки. Нам нужно работать всем вместе. Мы забиваем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол – это наш общий пропущенный гол», – говорил после игры капитан Георгий Джикия.

Но, конечно, причина глубже, чем отсутствие взаимодействия в отдельном эпизоде. Хаос в обороне «Спартака» возникал в стартовых турах слишком часто.

Масштаб проблем «Спартака» – в одной картинке. Хуже защита только у «Локо»

На картинке отношение допущенных ударов к качеству допущенных моментов. Горизонтальная ось: удары, вертикальная: xG без учета пенальти. Чем правее команда – тем меньше ударов она допускает, чем выше – тем ниже качество моментов у соперника. И наоборот.  

Данные Opta Russia (подписывайтесь на телеграм-канал)

За 4 тура «Спартак» допустил 57 ударов. Больше только «Локомотив» (это вообще отдельный разговор).

По допущенным ожидаемым голам без учета пенальти «Спартак» в четверке худших. 

Ниже детали, из которых сложилась эта грустная картина – все удары соперников «Спартака». 

Чем больше значок удара, тем выше xG. Малиновым цветом подсвечены голы.  

Спектр проблем – широчайший.

«Спартаку» залетело уже два дальних гола из 19 попыток. БОльшую конверсию соперникам позволяет только «Сочи» – три гола с 19 попыток. 

Три гола из семи – со стандартов. По карте видно, что их могло быть и больше – еще как минимум в трех моментах после угловых и штрафных «Спартак» позволял бить с линии вратарской. 

Проблема не только в стандартах – за четыре стартовых тура «Спартак» дважды допустил с игры удары из пределов вратарской и еще пять – с подступов ко вратарской.  

Как рождаются эти моменты? 

Чтобы определить проблемные зоны, посмотрим, как именно действуют соперники «Спартака» в атаке.

Нанесем на карту не только передачи под удар, но и предыдущие (до 3 передач в зависимости от сложности атаки). Так у нас будет более полная картина. Учитываем только моменты с игры.

Есть два явных очага моментов у ворота «Спартака» – и оба на флангах. 

Слева – оттуда идут классические навесы в штрафную. Из полуфланга справа. Механика подач другая, но принцип тот же. 

Кроме того, несложно увидеть, что моменты часто зарождаются и в опорной зоне.  

Все это приводит к такой картине. Здесь мы уже видим только передачи под удар с игры.

Их можно разделить на два типа: навесы в штрафную и передачи низом, загружающие правый полуфланг обороны «Спартака». 

Почему уязвимы именно эти зоны?  

Объясняет Илья Васильев, автор Sports.ru, который специализируется на тактике РПЛ (кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал!). 

Восьмерки «Спартака» не дают защите того, что требуется в этой схеме: Медина и Мозес очень пассивны в отборе. Это усугубляется еще и минимальным вкладом в обороне от Промеса и Бонгонды.  

В таких условиях Мартинс мечется в опорной зоне от фланга на фланг без особой подстраховки.  

Если Абаскаль ничего не поменяет к «Зениту», то соперник этим воспользуется. Дуглас агрессивно подключался по флангу против «Динамо», появились диагонали на Марио с подключениями Караваева. 

Промес и Бонгонда – ключевые игроки, отказаться от них невозможно, остается менять функционал. Реально ли это? 

Как это объясняет Абаскаль?

Его главный тезис – чтобы избегать таких проблем у ворот, «Спартак» должен обороняться агрессивнее.

«Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников [как «Урал»] много владеть мячом.

Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак». 

Абаскаль открыто не провозглашал упор на высокий прессинг, его команда переключает зоны давления по ситуации. При этом в прошлом сезоне «Спартак» был третьим по высоте обороны. 

В этом кое-что изменилось. У команды не получается выполнить установку Абаскаля защищаться выше против соперников уровня «Урала». 

Очевидно, что новые игроки атаки требуют новых настроек прессинга. После «Урала» от игроков «Спартака», тренера и даже гендиректора несколько раз прозвучало, что ответственность за ошибки в защите – коллективные, речь не только о защитниках или вратаре.   

Поэтому вряд ли покупка новых защитников будет гарантированным решением. 

Для борьбы за чемпионства нужна работа посложнее. 

Дизайн: Марина Семенова

Более глубокий разбор тактики «Спартака» и «Зенита» 

Телеграм-канал Opta Russia 

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Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press; РИА Новости/ Григорий Сысоев

16 комментариев

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Тиджани Бабангида
“Спартак» в обороне плох с начала века. Такие-же графики можно приводить год от года. В свое время был шанс подтянуть эту линию с приходом Бердыева, но не сложилось. Неизвестно - к счастью или нет.
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Egor Misnikov
Защ и опорник все равно нужны, но, конечно, в первую очередь это тренерская работа. И наймите уже тренера по стандартам, а то стыдоба)
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Иван Иванов
Кто скажет, что там с Бабичем? Вроде бы писали что он прошёл медосмотр у нас. А официального представления так и нет
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Shinco
Игра завтра всё покажет
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Антон Паршин
при Каррере, в обороне все надёжно было, больше подобного не помню
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Levaevich
Намного!
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Сергей Фетисов
Полузащитники и нападающие зациклены на атаку,как и крайние защитники.Вот поэтому нужны хорошие полузащитники.Они должны не давать в первую очередь атаковать.Опорник должен играть как Денисов.Мяч с ногами отбирать.
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Ленид Вилькин
Статистика грустная,все хорошо обосновано,непонятно как с ней мечтать об чемпионстве.Руководство команды провели хорошую трансферную компанию,добавив двух добротных игроков в защиту.Теперь работа Абаскаля,,зацементировать защиту...
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Glukinho
а когда у Спартака хорошо в обороне было, напомните?
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Анатолий Юранов
Анализ слаб. Просто банда джикии бегут в свои ворота, никого не атакуя! А дениска вообще бегит в сетку ворот, никого не блокируя! Позорище!
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waleri
На очередные 0:5, в чем вопрос то?!
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Dmitrii Shuka
Ответ Glukinho
а когда у Спартака хорошо в обороне было, напомните?
при Горлуковиче
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Don Merzavez
Ответ Glukinho
а когда у Спартака хорошо в обороне было, напомните?
Когда Бубнов играл
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Сергей Круглов
Ответ Glukinho
а когда у Спартака хорошо в обороне было, напомните?
При Каррере
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Сергей Пахомов
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Когда Бубнов играл
Истину глаголишь. После Бубнова всем защитникам Спартака дуойка
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