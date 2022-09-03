Новый Промес! При Абаскале бьет чаще и опаснее, активнее создает и прессингует

Квинси Промес – лучший игрок РПЛ в августе и главная надежда «Спартака» в матче против «Зенита». Результативность голландца на старте сезона впечатляет (лучший бомардир, лучший по xG, лучший по ожидаемым голевым), но еще больше впечатляет его прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

Эту трансформацию стоит подсветить!

Внимание: на диаграммах ниже не абсолютные показатели, а процентили (что-то вроде рейтинга). 99 – значит, что у игрока максимальный результат среди игроков со схожей ролью, 90 – значит, что у 10% футболистов показатель лучше, и так далее.

Для точности мы сравниваем показатели Квинси именно на позиции левого/центрального нападающего, это его основная роль и в прошлом сезоне (851 минута, 360 – в роли левого полузащитника), и в нынешнем (540 минут).

В выборку берем только игроков, сыгравших определенное количество минут на похожих позициях – по сути, это все атакующие игроки, кроме чистых центрфорвардов вроде Дзюбы. Для этого сезона установим планку в 180, для прошлого – в 800.

Итак, Квинси сезона-2021/22.

Квинси этого сезона.

Прогресс Промеса в атаке очевиден – в прошлом сезоне он тосковал вместе с командой, а в этом не только завершает, но и успешно создает – в данном случае речь не об ожидаемых голевых (xA), а о Big Chances (явные голевые моменты по классификации StatsPerform). Промес организовал 4 явных момента, больше всех в лиге, лидерство по xA подтверждает эту статистику.

Промес – еще и лидер на своей позиции по пасам на чужую половину поля, в финальную треть и в штрафную. Передачи стали острее, но точность пострадала не так значительно. Кроме того, у него сохранился крепкий контроль мяча – высчитывается на основе отношения неудачных касаний (потеря владения) к сумме всех действий. Квинси и в этом, и в прошлом сезоне теряет мяч только в 3% действий, по этому проценту уступает только Хорену Байрамяну и Малкому.

Более того, Квинси прибавил и в прессинге – 6 отборов финальной трети на старте сезона, больше только у Максима Глушенкова (7), того же Малкома и Карраскаля (по 9). Кстати, 6 отборов в финальной трети у Квинси было за весь прошлый сезон. Минусом остаются верховые единоборства, но при росте 1,74 вряд есть серьезный простор для прогресса.

Конечно, прогресс связан не только с Промесом, но и с трансформацией всего «Спартака». Но это взаимосвязанные вещи.

Это лучшая версия Квинси?

Посмотрим на голевой темп Промеса в форме «Спартака».

Для плавности кривой используем скользящее среднее значение (средний показатель за отрезок в 10 матчей).

Выводы.

Да, были времена, когда Квинси забивал еще активнее. Например, в начале чемпионского сезона он подскочил до отметки в 0,9 мяча за игру на дистанции 10 матчей. Но обратите внимание, что тогда Промес забивал больше ожидаемого, а вот сейчас идет почти в строгом соответствии с xG. И как раз по ожидаемым мячам на дистанции он повторил показатель сезона-2016/17.

Худшее время Квинси было как раз после возвращения в Россию. Учитывая, что ему только 30, дело вряд ли в возрасте, и есть шанс, что еще сезон-два он будет показывать свою лучшую версию.

В нынешнем сезоне Квинси чаще смещается в центр и сокращает дистанцию

Дополним график тепловыми картами ударов Квинси в полные сезоны в России, там есть кое-что любопытное.

В первые сезоны в России Квинси сваливался скорее на правый фланг, теперь действует заметно левее. При Ваноли Промес бил строго слева – как никогда в спартаковской карьере.

Сейчас роль изменилась – Квинси тоже начинает слева, но очень часто смещается и максимально приближается к воротам. Оказалось, что так он максимально продуктивен. Сам Квинси тоже оценил эту свободу.

«У нас есть свобода перемещений. Иногда я на позиции десятки, иногда в нападении и так далее. Секрет этого треугольника в том, что мы играем динамично, против нас тяжело обороняться», – говорил он в интервью сайту клуба.

Задача на ближайшие выходные – сохранить такую же результативность против самого опасного соперника в РПЛ.

Топовое фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com