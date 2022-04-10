«Реал» очень зависит от Бензема – 41% атак с его прямым участием. Кто еще так влияет на свои команды?

Карим Бензема проводит лучший сезон в карьере и идет к «Золотому мячу» – два хет-трика в этой ЛЧ и первое место по гол+пас в Европе. Очевидно, «Реал» обрел суперсилу, но в этом есть и проблема. С Бензема «Мадрид» сдвигает с дороги «ПСЖ» и превосходит мощный «Челси», без него – получает 4 в класико (выпуская в атаке Модрича) и вылетает из Кубка от «Атлетика». Да, у этих поражений много причин и неверно все сводить к Бензема, но очевидно, что проблема зависимости есть. Ее признает и Карло Анчелотти.

«У нас нет других игроков уровня Карима, – говорил тренер после «Атлетика». – Мы не меняли план. Разыгрывали от обороны, но у нас не получалось [продвинуться]».

Перед «Барсой» Анчелотти подтверждал, что Бензема – главная надежда «Реала» в этом сезоне: «Меня не беспокоит, что он не выйдет на поле завтра. У нас есть время, чтобы он вышел в концовке сезона и сделал разницу ».

Анчелотти после «Челси» добавил: «Он укрепляет лидерство с каждым днем, чувствует себя все более важным. Думаю, это и делает разницу ».

Есть ли в Европе еще настолько зависимые от одного игрока клубы?

Под зависимостью можно понимать разное, ключевой игрок – не всегда тот, кто забивает или отдает. Но здесь мы обсуждаем вклад Бензема, поэтому допустим упрощение – сконцентрируемся на атакующих показателях.

За основу берем npxG (xG без учета пенальти) и xA (ожидаемые голевые передачи) игроков топ-5 и смотрим на долю этих показателей от общекомандного xG. На картинке ниже футболисты с наибольшим вкладом в моменты в этом сезоне среди команд топ-лиг – в процент входят моменты, где они или отдают предударный пас, или завершают сами.

• Главное наблюдение – в пятерке только футболисты больших клубов, хотя напомним, что в выборку попали вообще все команды топ-5. Абрахам, Кейн, Мбаппе, Бензема и Левандовски участвуют в более чем 40% атак своих команд – либо бьют, либо отдают предударный пас.

• У «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» в топ-20 по два футболиста. Харри Кейн и Сон Хын Мин – два центра притяжения в «Тоттенхэме», но иногда они работают в связке. Похожая картина и в «Вест Хэме» – Боуэн и Антонио футболисты разных типов, но завершают (xG 9,4 и 9,2) и создают (xA 5,2 и 6,3) почти в одинаковых объемах. Разумеется, в таких случаях нельзя говорить о зависимости клуба от одного игрока.

• В двадцатке нет ни «Ливерпуля», ни «Ман Сити», двух сильнейших клубов Европы на эту минуту. Для сравнения: процент вовлечения Салаха в атаки – 33,4 (35-е место в топ-5). «Сити» еще дальше. Самый «влиятельный» футболист – Фил Фоден, но он участвует только в 20% атак своей команды как завершитель или как ассистент, 192-е место в топ-5.

Логичное предположение: классный исполнитель – это здорово, но точно ли хорошо, когда все сосредоточено именно на нем? Пример «Сити» и «Ливерпуля» показывает, что нет. Если топ-клуб задыхается, когда у суперзвезды неудачный день или ее прикрыли, то у него большие проблемы.

«Сити» и «Челси» – разнообразие угроз, «Бавария» и «Реал» – другая история

Детально пройдемся по фаворитам нынешней ЛЧ и посмотрим, в каких пропорциях там делится исполнение моментов. Здесь речь только про завершающие удары, без учета ожидаемых голевых передач. Именно поэтому процент Бензема ниже, чем на первой картинке.

На картинках доля npxG (xG без учета пенальти) каждого футболиста от общекомандного. Важное уточнение: эти проценты вообще ничего не говорят о качествах футболиста, а лишь о том, насколько он вовлечен в завершение моментов.

Ожидаемая картина. 47% атак «Реала» завершают или Бензема, или Винисиус, Марко Асенсио значительно отстает – только 11%. При этом у «Реала» довольно большая прослойка «остальных» (игроков, чей xG не превышает 1) – суммарно они завершили более 12% атак.

Левандовски вовлечен в завершение атак «Баварии» даже больше, чем Бензема в «Реале» (33,4%). Но есть важное отличие: мюнхенцы создают в полтора раза больше моментов (xG без учета пенальти – 74,1, у «Реала» – 49,8) и забивают иногда с запасом, поэтому средняя турнирная ценность гола для них ниже.

У «Челси» совершенной иной принцип распределения моментов. Да, в идеале Лукаку должен был заложить куда более весомый кирпич в эту стену, но у проблем бельгийца в Лондоне есть и обратная сторона – многообразие вариантов.

У «Ливерпуля» – своя уникальная схема. 62% моментов сосредоточено на тройке Салах-Жота-Мане. Нет зависимости от кого-то одного, но при этом есть мощный кулак. Доля Салаха – 20%, Мане – 21%. Но у египтянина на 8 мячей больше за счет пенальти и лучшей реализации.

«Ман Сити» по распределению больше похож на «Челси». Да, это тоже отчасти вынужденно, Пеп так и не смог привлечь забивного форварда в этом сезоне, но в итоге научился играть без него еще в прошлом сезоне. Вклад отдельных игроков не превышает 15%. 75% моментов завершает кто-то из семерки: Фоден, Стерлинг, Гюндоган, Бернарду Силва, Габи Жезус, Марез, Де Брюйне.

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Распределение моментов среди большого числа футболистов – конечно, не гарантия результата. Как и наоборот. Но примеры «Сити» и «Ливерпуля» – лучших клубов мира по версии Sports.ru – закрепляют очевидный тренд. Ярко выраженный хедлайнер в атаке – уже не такой необходимый атрибут для чемпионской команды.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno