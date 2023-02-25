30 комментариев

Разбираемся.

Возобновление сезона в России сразу подарило нам сериал: сыграет ли «Зенит» в Ульяновске?

В начале февраля появилась первая информация о сложностях с газоном стадиона «Труд»: как писал «Чемпионат», «Зенит» даже предлагал «Волге» заявить «Газпром Арену», если комиссия РФС не разрешит играть в Ульяновске.

По этому поводу высказалась Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна и уроженка Ульяновска: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки». «Зенит» действительно предлагал вкусняшки: «Волге» были готовы полностью оплатить выезд – и перелет в Петербург, и проживание в отеле.

Однако у местных властей большое влияние на «Волгу» – губернатор Алексей Русских регулярно бывает на матчах, встречается с руководством и тренерами и выделяет деньги. Поэтому еще с декабря в местной администрации настаивали на том, что играть нужно дома, максимум – в Самаре (200 километров от Ульяновска).

И в руководстве «Волги» соглашались с Заремой: «Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки! Город вовсю готовится к матчу». И ее даже пригласили на игру – об этом говорил директор клуба Михаил Наволокин. Правда, Зарема вряд ли приедет.

Стадион «Труд» начали готовить к суперматчу сразу после жеребьевки. Министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров рассказывал: «Как только достали «Зенит», мы понимали: требования будут колоссальные, чуткие. И сразу стали готовиться: буквально день-два, собрались, составили дорожную карту. Клуб отрабатывал по своей стезе, мы – по своей».

В январе начали готовить газон: включили подогрев, ежедневно чистили поле и убирали ковер с него по утрам, вечером – повторная уборка и снова под ковер. Комиссию РФС устроило качество поля в Ульяновске, поэтому за две недели до игры «Труду» разрешили принять «Зенит». «Верили, что агроном нас не подведет, – говорил чиновник. – Наша задача – чтобы все было как летом».

В последний раз топ-клуб заглядывал в Ульяновск в 2011-м: тогда «Анжи» с Роберто Карлосом без проблем победил 3:0.

Цены на билеты на «Зенит» подняли с 200 рублей (стандартный ценник на Первую лигу) до 1000 – их выбрасывали в онлайн-продажу пачками, и ежедневно их расхватывали буквально за несколько минут. Сейчас билеты можно найти только на «Авито» – в полтора-два раза дороже номинала. В «Волге» ждут полный стадион – он вмещает около 8,5 тысячи зрителей. И это несмотря на неприятную погоду – сейчас в Ульяновске ночью до -18 градусов, днем – не выше -10.

А что вообще из себя представляет «Волга»?

«Волга» – один из главных аутсайдеров Первой лиги в этом сезоне. Команда из Ульяновска занимает предпоследнее (17-е) место, причем значительную часть первой половины сезона она была глубоко последней.

«Волга» – новичок первого дивизиона, она не играла на этом уровне 15 лет. Перед заходом в Первую лигу клуб практически никого не подписал, а вот пару важных футболистов потерял – например, форварда Алексея Каштанова, который проскочил сразу в РПЛ и сейчас основной в «Урале».

В «Волге» до последнего верили в тренера Рината Аитова – он не местный, но еще футболистом наиграл за ульяновскую команду под 250 матчей, а потом начал работать в системе клуба. Он возглавлял команду с 2019 года и вывел ее в прошлом сезоне в Первую лигу, опередив более богатые и статусные «Челябинск», «Тюмень» и «Амкар» в своей зоне Второй лиги.

Однако после десяти матчей без побед дома и 9 набранных очков в 16 турах руководство пошло на перемены (несмотря на победу над «Рубином» в Кубке). Начали с тренера – пришел Сергей Жуков, уже спасавший «Томь» годом ранее.

Жукову – 55, он легенда «Томи», сыграл матч за «Локомотив», а в девяностых на два года заглядывал в «Майнц». И пересекался там с Юргеном Клоппом и спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем (прежде работал в «Ливерпуле»)! С Клоппом у Жукова были обычные отношения, а вот с Бувачем он подружился: «Мы с ним вместе играли в центре поля и хорошо взаимодействовали. Мы и в повседневной жизни с ним общались. Причем на трех языках! В какие-то моменты на немецком, смеси русского и английского».

Но и с Клоппом связь сохранилась. Когда «Ливерпуль» приезжал в Казань, Жуков обсуждал с Клоппом стажировку: «Разговаривал с Юргеном, он не против. Проблема в другом – что «Ливерпуль» проводит сборы в Азии либо в Америке. Можно в Англию во время сезона слетать, но пока нет такой возможности».

После его назначения «Волга» оживилась: прошла еще два раунда Кубка, а в чемпионате выиграла два матча из четырех (в том числе наконец-то дома) и поднялась с последнего места.

Зимой «Волга» лишилась Александра Сапеты, зато подписала нескольких статусных новичков. В Ульяновске оказались сразу два защитника уровня РПЛ – Аслан Дашаев из «Факела» и Егор Данилкин из «Химок». Также взяли двух нападающих-легионеров – бразильца Аллефа, который пару лет назад сверкал в «Балтике», и гвинейца Момо Туре из «Ботева», начинавшего в чемпионате Краснодарского края с Олусегуном из «Краснодара». А еще здесь играют Денис Кутин (чемпион России-2017 со «Спартаком») и Дмитрий Ефремов (двукратный чемпион России с ЦСКА), Ульяновск – его родной город.

Почему все топы в Кубке играют друг с другом, а «Зенит» в Ульяновске? Опять заговор?

Дело в новом формате Кубка. Главные изменения по сравнению с сезоном-2021/22 – групповой этап, введение double elimination, системы с двойным выбыванием, и деление на два пути – Путь РПЛ и Путь регионов.

Клубы РПЛ поделили на четыре группы, где они отыграли по 6 туров (дома и на выезде, как в еврокубках), две лучшие команды каждой группы попали в Путь РПЛ и пошли к финалу с 1/4, третья команда каждой группы отправилась в Путь регионов.

Именно так здесь оказался «Зенит», который пропустил в группе вперед «Спартак» и «Крылья». Тут четыре представителя РПЛ – помимо «Зенита» это «Ахмат», «Пари НН» и «Торпедо». Они встречаются с четырьмя командами низших лиг, прошедшими несколько классических раундов отбора. Помимо «Волги» это «Акрон», «Уфа» и питерская «Звезда» из Второй лиги.

В Пути регионов есть большое отличие от Пути РПЛ. У команд, оказавшихся в нижней части сетки, нет права на ошибку – проигравший здесь окончательно вылетает из Кубка, а вот проигравшие на любом этапе Пути РПЛ переходят в Путь регионов и все еще могут добраться до финала.

В верхней части сетки команды РПЛ играют по два матча, в нижней части каждый раунд – это одна игра.

Допустим, если «Спартак» вылетит от «Локомотива», а «Зенит» пройдет «Волгу», команды вполне могут устроить новую драку в Пути регионов, хоть совсем недавно бились в группе.

А в финале Кубка России в этом году сыграют две команды из разных путей – победитель Пути РПЛ и победитель Пути регионов.

Фото: fc-zenit.ru; t.me/russiancup_official; vk.com/fculvolga