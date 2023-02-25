30 комментариев

Дикий, дикий запад
Блог

Почему «Зенит» играет в Ульяновске? Что в этом матче зацепило даже Зарему?

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Первая лига Первая лига
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
стадион Труд Ульяновск стадион Труд Ульяновск
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Разбираемся.

Возобновление сезона в России сразу подарило нам сериал: сыграет ли «Зенит» в Ульяновске?

В начале февраля появилась первая информация о сложностях с газоном стадиона «Труд»: как писал «Чемпионат», «Зенит» даже предлагал «Волге» заявить «Газпром Арену», если комиссия РФС не разрешит играть в Ульяновске.

По этому поводу высказалась Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна и уроженка Ульяновска: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки». «Зенит» действительно предлагал вкусняшки: «Волге» были готовы полностью оплатить выезд – и перелет в Петербург, и проживание в отеле.

Однако у местных властей большое влияние на «Волгу» – губернатор Алексей Русских регулярно бывает на матчах, встречается с руководством и тренерами и выделяет деньги. Поэтому еще с декабря в местной администрации настаивали на том, что играть нужно дома, максимум – в Самаре (200 километров от Ульяновска). 

И в руководстве «Волги» соглашались с Заремой: «Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки! Город вовсю готовится к матчу». И ее даже пригласили на игру – об этом говорил директор клуба Михаил Наволокин. Правда, Зарема вряд ли приедет.

Стадион «Труд» начали готовить к суперматчу сразу после жеребьевки. Министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров рассказывал: «Как только достали «Зенит», мы понимали: требования будут колоссальные, чуткие. И сразу стали готовиться: буквально день-два, собрались, составили дорожную карту. Клуб отрабатывал по своей стезе, мы – по своей».

В январе начали готовить газон: включили подогрев, ежедневно чистили поле и убирали ковер с него по утрам, вечером – повторная уборка и снова под ковер. Комиссию РФС устроило качество поля в Ульяновске, поэтому за две недели до игры «Труду» разрешили принять «Зенит». «Верили, что агроном нас не подведет, – говорил чиновник. – Наша задача – чтобы все было как летом».

В последний раз топ-клуб заглядывал в Ульяновск в 2011-м: тогда «Анжи» с Роберто Карлосом без проблем победил 3:0. 

Цены на билеты на «Зенит» подняли с 200 рублей (стандартный ценник на Первую лигу) до 1000 – их выбрасывали в онлайн-продажу пачками, и ежедневно их расхватывали буквально за несколько минут. Сейчас билеты можно найти только на «Авито» – в полтора-два раза дороже номинала. В «Волге» ждут полный стадион – он вмещает около 8,5 тысячи зрителей. И это несмотря на неприятную погоду – сейчас в Ульяновске ночью до -18 градусов, днем – не выше -10.

А что вообще из себя представляет «Волга»?

«Волга» – один из главных аутсайдеров Первой лиги в этом сезоне. Команда из Ульяновска занимает предпоследнее (17-е) место, причем значительную часть первой половины сезона она была глубоко последней.

«Волга» – новичок первого дивизиона, она не играла на этом уровне 15 лет. Перед заходом в Первую лигу клуб практически никого не подписал, а вот пару важных футболистов потерял – например, форварда Алексея Каштанова, который проскочил сразу в РПЛ и сейчас основной в «Урале».

В «Волге» до последнего верили в тренера Рината Аитова – он не местный, но еще футболистом наиграл за ульяновскую команду под 250 матчей, а потом начал работать в системе клуба. Он возглавлял команду с 2019 года и вывел ее в прошлом сезоне в Первую лигу, опередив более богатые и статусные «Челябинск», «Тюмень» и «Амкар» в своей зоне Второй лиги. 

Однако после десяти матчей без побед дома и 9 набранных очков в 16 турах руководство пошло на перемены (несмотря на победу над «Рубином» в Кубке). Начали с тренера – пришел Сергей Жуков, уже спасавший «Томь» годом ранее.

Жукову – 55, он легенда «Томи», сыграл матч за «Локомотив», а в девяностых на два года заглядывал в «Майнц». И пересекался там с Юргеном Клоппом и спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем (прежде работал в «Ливерпуле»)! С Клоппом у Жукова были обычные отношения, а вот с Бувачем он подружился: «Мы с ним вместе играли в центре поля и хорошо взаимодействовали. Мы и в повседневной жизни с ним общались. Причем на трех языках! В какие-то моменты на немецком, смеси русского и английского».

Но и с Клоппом связь сохранилась. Когда «Ливерпуль» приезжал в Казань, Жуков обсуждал с Клоппом стажировку: «Разговаривал с Юргеном, он не против. Проблема в другом – что «Ливерпуль» проводит сборы в Азии либо в Америке. Можно в Англию во время сезона слетать, но пока нет такой возможности».

После его назначения «Волга» оживилась: прошла еще два раунда Кубка, а в чемпионате выиграла два матча из четырех (в том числе наконец-то дома) и поднялась с последнего места.

Зимой «Волга» лишилась Александра Сапеты, зато подписала нескольких статусных новичков. В  Ульяновске оказались сразу два защитника уровня РПЛ – Аслан Дашаев из «Факела» и Егор Данилкин из «Химок». Также взяли двух нападающих-легионеров – бразильца Аллефа, который пару лет назад сверкал в «Балтике», и гвинейца Момо Туре из «Ботева», начинавшего в чемпионате Краснодарского края с Олусегуном из «Краснодара». А еще здесь играют Денис Кутин (чемпион России-2017 со «Спартаком») и Дмитрий Ефремов (двукратный чемпион России с ЦСКА), Ульяновск – его родной город.

Почему все топы в Кубке играют друг с другом, а «Зенит» в Ульяновске? Опять заговор?

Дело в новом формате Кубка. Главные изменения по сравнению с сезоном-2021/22 – групповой этап, введение double elimination, системы с двойным выбыванием, и деление на два пути – Путь РПЛ и Путь регионов. 

Клубы РПЛ поделили на четыре группы, где они отыграли по 6 туров (дома и на выезде, как в еврокубках), две лучшие команды каждой группы попали в Путь РПЛ и пошли к финалу с 1/4, третья команда каждой группы отправилась в Путь регионов. 

Именно так здесь оказался «Зенит», который пропустил в группе вперед «Спартак» и «Крылья». Тут четыре представителя РПЛ – помимо «Зенита» это «Ахмат», «Пари НН» и «Торпедо». Они встречаются с четырьмя командами низших лиг, прошедшими несколько классических раундов отбора. Помимо «Волги» это «Акрон», «Уфа» и питерская «Звезда» из Второй лиги.

В Пути регионов есть большое отличие от Пути РПЛ. У команд, оказавшихся в нижней части сетки, нет права на ошибку – проигравший здесь окончательно вылетает из Кубка, а вот проигравшие на любом этапе Пути РПЛ переходят в Путь регионов и все еще могут добраться до финала.

В верхней части сетки команды РПЛ играют по два матча, в нижней части каждый раунд – это одна игра. 

Допустим, если «Спартак» вылетит от «Локомотива», а «Зенит» пройдет «Волгу», команды вполне могут устроить новую драку в Пути регионов, хоть совсем недавно бились в группе.

А в финале Кубка России в этом году сыграют две команды из разных путей – победитель Пути РПЛ и победитель Пути регионов.

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

ЦСКА смял «Краснодар» (Заболотный тоже забил!), а «Крылья» дожали «Динамо» на 88-й. Обзор Кубка

«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР

Фото: fc-zenit.ru; t.me/russiancup_official; vk.com/fculvolga

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
владимир семенов
А Зарема будет на стадионе своего родного города ,или воронкой кверху в Дубаях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ Coongur
Какими бразильцами? Они ж россияне)
Простите, а Вендел, Сантос, Ренан - тоже россияне ? Я как то пропустил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Каба
Ответ chernika from S-Pb
(голосом Николая Дроздова): "Вы присутствуете при величайшем событии: впервые на спортсе в последней картинке этой статьи появилась сетка этого розыгрыша Кубка, пусть и без участников и всего лишь в середине турнира"
эта картинка уже была.
Загуглите: Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?
Там картинка от 12 августа 2022.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Coongur
Ответ Александр Жердин
Я понимаю болельщиков Волги, они конечно хотят увидеть сильнейший состав Зенита. Только вот стоит ли Зениту рисковать бразильцами? Как ни старайся, а поле в -10 будет травмоопасным И это не упрёк футбольному клубу Волга, а нашим чинушам от спорта.
Какими бразильцами? Они ж россияне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Бабкин
Формула розыгрыша Кубка в этом сезоне совершенно безумная. Без бутылки не разберёшься. Иные команды уже по нескольку раз проиграли, и до сих пор не вылетели. Увеличить количество матчей и сделать турнир более интересным можно было и иным способом. Сделали бы просто групповой этап в первом раунде и двухматчевые противостояния в последующих, куда бы больше толку было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вовочка6762
Смешно - 8 тысяч болельщиков ....
Помню в 80-е годы я учился в школе , так мы ездили на этот стадион Труд на хоккей с мячом, в те годы Ульяновская Волга играла сильно и была в призерах , так на решающие игры собирался народ по 25 000 - вот это был настоящий спорт !
Помню мы через забор прыгали в валенках , билетов то нет ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BET3P
По системе даблилюминейшл финал должен играться по-другому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezra-Matthew Miller
Ответ Trash Talking
Меня больше интересует регламент относительно домашних/выездных матчей. Если, допустим, Зенит побеждает, то дальше как один из хозяев нижней сетки будет играть дома до вылета? Или будут смотреть на баланс гостевых и домашних матчей каждой команды? Просто у представителей, вылетающих из верхней, баланс будет всегда одинаков. Понятно только одно - если Зенит пройдет дальше, то следующий матч точно дома сыграет.
Принимающим клубом в каждой паре 2 этапа 1/4 финала является Клуб, одержавший победу в Матче 1 этапа 1/4 финала Пути Нижней сетки.

Принимающие клубы («хозяева полей») в данных парах 1 этапа 1/2 финала Пути Нижней сетки определяются жеребьевкой.

Принимающим клубом в каждой паре 2 этапа 1/2 финала Пути Нижней сетки является Клуб, одержавший победу в Матче 1 этапа 1/2 финала Пути Нижней сетки.

Принимающий клуб («хозяин поля») 1 этапа финала Пути Регионов раунда плей-офф Нижней сетки определяется жеребьевкой.

Принимающим клубом во 2 этапе финала Пути Регионов является Клуб, победивший в Матче 1 этапа финала Пути Регионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владддд
Ой, вспомните какой огород был на Петровском, когда зенит победно шагал к куефа, там даже апрельская игра с Байером была на поляне хуже этой, про Марсель и Вильярреал вообще молчу. А еще была игра с Сеаильей в другом розыгрыше, но там вообще болотный футбол был, позорище дикое. Для февраля поляна стадиона команды второй лиги, у которых возможностей особо никаких нет, поляна на крепкую 4.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Деньгин
Вот и Ульяновск на главной Спортса. Дождались) Несмотря на все сложности, как ни крути, огромное событие для региона. Билет уже наготове, надеваю несколько пар носков, самые тёплые подштанники и в путь) На Анжи 12 лет назад конечно было потеплее)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Что в этом матче зацепило Зарему? Участник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AIBOLIT66
Ответ SlaYeR
для Ульяновска и области это реально праздник, нет у нас событий такого масштаба
так в Ульяновской правде хоть целую полосу отведи...А месяц мусолить на всю Россию заговор Зенита против Волги как-то неуместно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Ответ Trash Talking
Меня больше интересует регламент относительно домашних/выездных матчей. Если, допустим, Зенит побеждает, то дальше как один из хозяев нижней сетки будет играть дома до вылета? Или будут смотреть на баланс гостевых и домашних матчей каждой команды? Просто у представителей, вылетающих из верхней, баланс будет всегда одинаков. Понятно только одно - если Зенит пройдет дальше, то следующий матч точно дома сыграет.
Согласен, с учетом того, что в Пути Регионов только 1 матч, это интересный момент. И важный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
Зенит--Волгой Жукова(Который в 90-е годы заглядывал на два года на Майнце Клоппа )
так Волгабудет выглядеть грознее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ Дмитрий Уточкин
- 2 будет. Ветер неприятный только с порывами до 12 м/с ЮЗ.
Да хоть 0 ! Решение по составу будет принимать Семак. И я не буду удивлён, если выйдет дубль.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Sagandykov
Господи, да какая разница для Зенита на каком поле играть. Игра у Семака мягко говоря примитивная. Можно подумать титикаку обычно устраивают, а тут поле красоту мешает показать. Смехота.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
зарема ван лав😍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Уточкин
Ответ вовочка6762
Только со стадиона .... Праздник какой то , а не футбол - из центральной части города убрали все машины и людей , кругом одни менты и гаишники, снег валит стеной , мороз - 10 , самая футбольная погода !!!
Откуда -10?! Сейчас -4, днём, вообще, -2 будет.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sunnyboy
Зарему по жизни зацепил Зенит, прямо в сердечко!
Каждый день, все думы, лишь о любимы Сине Бело Голубых!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гуго
Наконец-то увидел нормальную схему проведения нынешнего Кубка России.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Уточкин
Ответ Александр Жердин
Я понимаю болельщиков Волги, они конечно хотят увидеть сильнейший состав Зенита. Только вот стоит ли Зениту рисковать бразильцами? Как ни старайся, а поле в -10 будет травмоопасным И это не упрёк футбольному клубу Волга, а нашим чинушам от спорта.
- 2 будет. Ветер неприятный только с порывами до 12 м/с ЮЗ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chernika from S-Pb
(голосом Николая Дроздова): "Вы присутствуете при величайшем событии: впервые на спортсе в последней картинке этой статьи появилась сетка этого розыгрыша Кубка, пусть и без участников и всего лишь в середине турнира"
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Я понимаю болельщиков Волги, они конечно хотят увидеть сильнейший состав Зенита. Только вот стоит ли Зениту рисковать бразильцами? Как ни старайся, а поле в -10 будет травмоопасным И это не упрёк футбольному клубу Волга, а нашим чинушам от спорта.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Ответ AIBOLIT66
Матч достойный трех строчек размылен до развесистой пены...а Зениту главное не перемудрить, газон бей-беги не предусматривает тики-таки, не надо подыгрывать Зареме, бей, беги, забивай...
Зря ты так, может для тебя это три строчки, а для Ульяновска огромное событие! Вживую увидеть Зенит для них большой праздник даже вне зависимости от результата
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
Меня больше интересует регламент относительно домашних/выездных матчей. Если, допустим, Зенит побеждает, то дальше как один из хозяев нижней сетки будет играть дома до вылета? Или будут смотреть на баланс гостевых и домашних матчей каждой команды? Просто у представителей, вылетающих из верхней, баланс будет всегда одинаков. Понятно только одно - если Зенит пройдет дальше, то следующий матч точно дома сыграет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий