Выйдет против «МЮ» в финале Кубка лиги.

Бруно Гимараэс – системообразующий игрок «Ньюкасла». В прошлом сезоне бразилец, купленный за 42 млн евро, помог клубу выкарабкаться со дна АПЛ, а в этом тащит команду к ЛЧ и победе в Кубке лиги. В ноябре 2022-го Гимараэс поехал на ЧМ в Катар в составе сборной Бразилии – и в звездной команде сыграл 68 минут.

Как раз перед финалом Кубка лиги Гимараэс поговорил с The Players’ Tribune и рассказал удивительную историю футбольного пути, наполненного преодоления жизненных трудностей и борьбы с обстоятельствами.

В детстве Бруно играл в футбол камнями и долго думал, что он отстой. Все изменили разговоры с тренером и отцом

«В пять лет влюбился в футбол. Мы играли каждый день – вместо ворот у нас чаще всего были чьи-то шлепанцы. В роли мяча иногда выступали камни или фрукты, упавшие с деревьев. У нас не было препятствий, чтобы играть в футбол.

Я родился в Рио, в районе Вила Изабель. Жили рядом с легендарной «Мараканой», поэтому мы с толпой друзей постоянно ходили на матчи – до 12 лет пускали бесплатно. Нам было пофиг, кто играет – «Фламенго», «Флуминенсе» или «Ботафого» – все игроки были для нас богами.

Однажды я попал на тренировку «Васко де Гама»: нашел какую-то салфетку и умолял кого-то из команды подписать ее. «Ради всего святого, дай мне автограф! Мне все равно – даже если ты экипировщик. Просто распишись на салфетке, брат», – говорил я.

Мама с самого начала была против того, чтобы я играл в футбол – хотя отец был от него без ума. В какой-то момент мать отдала меня в плавание. Я продержался полгода – пока однажды не пришел домой в слезах со словами: «Это вообще не то, что мне надо. Мне срочно нужно поиграть в футбол».

Мы жили небогато. Мама работала в магазине мотоциклов, отец был таксистом. С папой я виделся по сути только на выходных – в субботу он приходил посмотреть, как я играю в футбол. Из-за этого я нервничал – отец был моим героем, я не хотел его подводить. Поначалу он был со мной суров – часто упрекал за поражения и плохую игру.

Когда я уже начинал играть в настоящих командах, было ощущение, что я отстой. В ночь перед играми я нервничал настолько, что начинал болеть живот и подступала тошнота. Иногда даже поднималась температура – из-за этого я не мог уснуть. Когда я играл на публике, то сильно боялся накосячить. Это было что-то вроде психологического блока.

Однажды, когда мне было 11 лет, мы просто играли в спортзале с друзьями. Я не думал о том, что на меня кто-то смотрит – просто катал в свое удовольствие. В такие моменты чувствовал себя зверем. Оказалось, что тогда за мной наблюдал тренер Марио Хорхе. После игры он спросил: «Почему ты не играешь так в реальных матчах?» Я ответил: «Не знаю, тренер. Мне некомфортно. Это сложно».

Он сказал: «Слушай, не беспокойся ни о чем. Просто играй в удовольствие – посмотрим, что из этого выйдет». После этого у меня состоялся разговор с отцом – я попросил его не давить на меня так сильно. Папа воспринял это очень адекватно – с того дня все изменилось. Когда я играл, говорил себе: «Эй, это же просто футбол. Играй так, будто перед тобой не ворота, а шлепанцы».

Гимараэса забраковали в «Ботафого» и «Флуминенсе». В 13 лет он жил в комнате, по которой бегали крысы

«Я заиграл в полную силу после того, как преодолел психологический блок, но мой путь не был похож на историю суперзвезды. Очень скоро я попробовал силы в «Ботафого» и «Флуминенсе», но там от меня отказались. После этого, конечно, хотелось все бросить, но мама каждый раз рассказывала мне историю Кафу – как его отвергали во всех клубах.

Она говорила мне: «Иди к мечте». Она была моей самой большой поддержкой. Мама всегда верила в меня, поэтому я все выдержал.

После неудач в «Ботафого» и «Флуминенсе» меня подхватил Марио Хорхе – тот самый человек, который заставил меня поверить в себя. Тогда он тренировал клуб «Аудакс Сан-Паулу» и взял меня даже без просмотра. Мне пришлось уехать в другой город и жить одному – в 13 лет.

Никогда не забуду, как мы пять часов ехали в Сан-Паулу на такси моего отца. Родителям пришлось оставить ребенка в чужом городе с кучей детей, которых он не знал – в комнате с двумя десятками двухъярусных кроватей.

Я плакал каждую ночь. Честно говоря, многие из нас плакали. Когда свет выключали, многие ребята поворачивались лицом к стене и начинали тихо всхлипывать. В этом возрасте ты скучаешь по всему: по собаке, по своей постели, по запаху собственного дома. Это усиливалось, потому что условия там были не лучшими.

Как-то раз я пришел в комнату после тренировки и сразу запустил руку под подушку – обычно там был мобильный, который родители купили мне перед отъездом. Но вместо телефона я почувствовал что-то мохнатое. А потом нащупал хвост. Бро, слышал бы ты, как я кричал – из-под подушки на меня смотрела жирная крыса!

Я спрыгнул с кровати, а крыса начала бегать по комнате. Кто-то из ребят пытался спрятаться на стульях, а кто-то пытался убить ее. Мы как-то загнали ее в шкаф – и казалось, что все успокоилось. Но потом в комнату забежала еще одна крыса – как будто это место принадлежало им.

Той ночью я думал, что я в аду. После этого я несколько раз был в шаге от того, чтобы уехать. Однажды я позвонил маме и сказал, чтобы она прислала мне денег на автобус домой. И снова услышал ее голос, который раз за разом повторял: «Сохраняй спокойствие. Это твоя мечта. Это то, чего ты хочешь».

Бруно собирался стать таксистом – его спас первый профессиональный контракт

«По выходным родители приезжали ко мне на папином такси – так пролетело три года. К тому времени я еще не верил, что стану футболистом, поэтому держал в уме, что в случае чего стану таксистом – как отец. Я зарабатывал 400 реалов в месяц и платил сотню только за телефонные счета. Если бы в 18 лет я не подписал профессиональный контракт, я бы стал таксистом.

Ради этого я даже сдал на права. Родители не знали о моих намерениях стать таксистом – не хотел их разочаровывать. Они думали, что я сдаю на права, потому что хочу купить себе Volkswagen Beetle (в России известен как «Жук» – Sports.ru) с денег от первого контракта. Я был буквально в нескольких месяцах от того, чтобы сесть за баранку.

Все изменил разговор с тренером «Аудакса» Фернандо Динизом. Он подошел ко мне во время предсезонки и сказал: «Бруниньо, ты всегда будешь одним из лучших – что бы ты ни выбрал в жизни». Затем он добавил: «У тебя душа великого игрока».

В тот момент у меня даже не было профессионального контракта, и я подумал, что этот парень сошел с ума. Но в 19 лет он дал мне шанс, взяв в чемпионате штата Паулиста. С этого началась моя профессиональная карьера. Через два года я дебютировал в высшей бразильской лиге, а через четыре года уже играл в «Лионе».

39 – магическое число для Гимараэса. Из-за номера такси, на котором ездил отец

«За то, что произошло, я должен благодарить число «39». В нем есть какая-то магия. Когда меня отдали в аренду в «Атлетико Паранаэнсе», я спросил у отца: «Эй, как думаешь», какой номер мне взять? Я думаю взять 97-й – в честь даты рождения». Папа сказал мне: «А как насчет 39-го? Это больше, чем число. Оно дало нам все, что у нас есть, Бруно. Дом, еду, мебель, твои бутсы – все благодаря нашему такси с номером 039».

Я с ним согласился и пошел узнавать у нашего экипировщика, не занят ли номер. Когда я пришел, он сказал мне, что номера уже распределены, но я могу поменять, если захочу. Когда я открыл шкафчик, то увидел футболку с 39-м номером. Сначала я подумал, что отец или агент об этом позаботились – но они ничего не делали. Мне просто дали 39-й номер.

Когда я позвонил отцу, чтобы рассказать эту историю, он заплакал. А я заплакал вместе с ним. После этого начался самый прекрасный период моей жизни. Болельщики «Атлетико» скандировали мое имя, а потом мне позвонил великий Жуниньо, чтобы пригласить в «Лион».

Бруно хочет стать легендой «Ньюкасла»

«Когда я перешел в «Ньюкасл», многие крутили у виска и говорили, что оттуда я ни за что не попаду в сборную. В сезоне-2021/22 мы боролись за выживание, но это был потрясающий опыт. Самым памятным был матч с «Лестером», в котором я сделал дубль. Второй гол я забил на 95-й минуте – никогда не испытывал настолько сильных эмоций. Тогда мы победили, и я понял, что мы точно не вылетим.

Надеюсь, стану легендой «Ньюкасла». Верю, что мы сможем стать топ-клубом. Я действительно прошел долгий путь, на котором было очень много трудностей. Кайфую, когда вижу мальчиков и девочек с крашеными в белый цвет волосами и футболками с числом «39» на спине. В этот момент я вспоминаю, как клянчил автографы у игроков «Васко де Гама».

Теперь, когда я стал старше, осознаю, что футболисты не боги. Мы просто люди. Мы нервничаем и терпим неудачи как и все. Но для меня футбол – волшебная игра. Родители много работали, чтобы их сын стал тем, кем он стал. Теперь его узнают на другом конце света и просят фотографию с ним».

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Lucas Uebel