Заявления Алессио Романьоли перед матчем Кубка Италии с «Лацио»

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли дал эксклюзивное интервью клубному каналу перед ответным полуфиналом Кубка Италии против римлян.

О предстоящей встрече с «Лацио»: «Всегда приятно встретиться с «Лацио». Я – фанат «Лацио». Мы будем играть на стадионе, куда я ходил вместе с отцом праздновать скудетто лациале, но завтра должен победить «Милан».

О целях на Кубок Италии: «Кубок был нашей целью с начала сезона. «Лацио» в отличной форме, мы тоже. Нужно постараться дойти до конца. У римлян сильная команда, Симоне Индазги здорово работает».

О тренировках с Гаттузо: «При Гаттузо мы больше работаем над обороной, чем при Монтелле. Он передал нам мужество и характер чемпиона, который выиграл всё».

О словах Кесси о том, что при Монтелле игроки работали меньше: «Он не это имел в виду. Когда вы выигрываете, всё становится проще, когда проигрываете – всё усложняется, всё по-другому. Иногда игроки ищут оправдания».

О возможности составить связку защитников с Бонуччи в сборной: «Приятно, что Ди Бьяджо хочет видеть нас в сборной. Он тренер и ему принимать решение, нам нужно думать о своей игре».

«Лео - игрок мирового класса, но я чувствую себя комфортно со всеми. Чем больше мы играем вместе, тем лучше это у нас получается».

О значимости крепкой обороны: «Организованность – главная отличительная черта кальчо, где много внимания уделяется тактике. Когда Гаттузо пришел, мы сразу поняли, что он хочет изменить наше отношение, поднять команду как можно выше. Сейчас ему это удается, и мы надеемся, так будет продолжать и дальше».

О прогрессе: «Нет предела совершенству, улучшаться можно всегда. Я нуждался в опыте, потому что пришел в молодой «Милан». Я чувствую себя намного лучше, но я способен на большее. Мне приятны сравнения с Нестой, но он был лучшим из всех, ни один защитник не станет таким, как он».

О продлении контракта: «В первую очередь всё зависит от меня, от того, как я буду играть. Всё остальное - заботы Фассоне и моего агента. Мои дела ведет и будет вести Серджио Берти».

О Лиге Чемпионов: «Это наша цель, мы должны думать о каждом матче отдельно и не терять очки в чемпионате. В конце сезона посмотрим, где мы окажемся».

О 100 матчах за «Милан»: «Я горжусь тем, что достиг этой отметки. Чудесные эмоции. Но сейчас нужно смотреть вперед».

О Суперкубке в Дохе: «Я вспоминаю Суперкубок с большим удовольствием, ведь это был мой первый трофей».

О матче, который хотел бы переиграть: «Пожалуй, против «Ромы» в первом круге. Мы провели хорошую игру, но в итоге перегорели. В воскресенье мы исправились».

О том, в чем команде нужно прибавить: «В организации, обороне, атаке - мы можем прибавить во всем».

О том, в чем нужно прибавить самому себе: «В скорости, мне нужно поработать над этим».

О формировании фундамента на будущее: «Я надеюсь на это. Приятно играть в молодой команде, но лучше всего - сочетание опыта и молодости. Кроме того, у нас много сильных иностранцев».

Об Иммобиле: «Нападающий, внушающий страх. Он действительно очень силен. Но у «Лацио» есть много других опасных игроков. Мы должны быть внимательными ко всем».

О сохранении концентрации в период подъема: «Гаттузо помогает нам успокоиться, мы пытаемся сплотиться еще больше и думать от матча к матчу. Мы спокойно переживаем этот период. Надеюсь, мистер останется. Мы за то, чтобы его утвердили на более длительный срок, но единственный способ сделать это - добиваться результатов».

О Доннарумме Конти, Бонуччи, Романьоли и Калабрии, как о будущей линии обороны сборной: «Надеюсь на это, потому что у нас действительно всё хорошо получается. Мы ждем возвращения Конти, который важен для нас. Он очень поможет нам в финальном отрезке сезона».