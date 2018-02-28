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    Заявления Алессио Романьоли перед матчем Кубка Италии с «Лацио»

    Теги Лацио Милан Дженнаро Гаттузо Кубок Италии Леонардо Бонуччи Алессио Романьоли сборная Италии Чиро Иммобиле Андреа Конти

    Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли дал эксклюзивное интервью клубному каналу перед ответным полуфиналом Кубка Италии против римлян.

    О предстоящей встрече с «Лацио»: «Всегда приятно встретиться с «Лацио». Я – фанат «Лацио». Мы будем играть на стадионе, куда я ходил вместе с отцом праздновать скудетто лациале, но завтра должен победить «Милан».

    О целях на Кубок Италии: «Кубок был нашей целью с начала сезона. «Лацио» в отличной форме, мы тоже. Нужно постараться дойти до конца. У римлян сильная команда, Симоне Индазги здорово работает».

    О тренировках с Гаттузо: «При Гаттузо мы больше работаем над обороной, чем при Монтелле. Он передал нам мужество и характер чемпиона, который выиграл всё».

    О словах Кесси о том, что при Монтелле игроки работали меньше: «Он не это имел в виду. Когда вы выигрываете, всё становится проще, когда проигрываете – всё усложняется, всё по-другому. Иногда игроки ищут оправдания».

    О возможности составить связку защитников с Бонуччи в сборной: «Приятно, что Ди Бьяджо хочет видеть нас в сборной. Он тренер и ему принимать решение, нам нужно думать о своей игре».

    «Лео - игрок мирового класса, но я чувствую себя комфортно со всеми. Чем больше мы играем вместе, тем лучше это у нас получается».

    О значимости крепкой обороны: «Организованность – главная отличительная черта кальчо, где много внимания уделяется тактике. Когда Гаттузо пришел, мы сразу поняли, что он хочет изменить наше отношение, поднять команду как можно выше. Сейчас ему это удается, и мы надеемся, так будет продолжать и дальше».

    О прогрессе: «Нет предела совершенству, улучшаться можно всегда. Я нуждался в опыте, потому что пришел в молодой «Милан». Я чувствую себя намного лучше, но я способен на большее. Мне приятны сравнения с Нестой, но он был лучшим из всех, ни один защитник не станет таким, как он».

    О продлении контракта: «В первую очередь всё зависит от меня, от того, как я буду играть. Всё остальное - заботы Фассоне и моего агента. Мои дела ведет и будет вести Серджио Берти».

    О Лиге Чемпионов: «Это наша цель, мы должны думать о каждом матче отдельно и не терять очки в чемпионате. В конце сезона посмотрим, где мы окажемся».

    О 100 матчах за «Милан»: «Я горжусь тем, что достиг этой отметки. Чудесные эмоции. Но сейчас нужно смотреть вперед».

    О Суперкубке в Дохе: «Я вспоминаю Суперкубок с большим удовольствием, ведь это был мой первый трофей».

    О матче, который хотел бы переиграть: «Пожалуй, против «Ромы» в первом круге. Мы провели хорошую игру, но в итоге перегорели. В воскресенье мы исправились».

    О том, в чем команде нужно прибавить: «В организации, обороне, атаке - мы можем прибавить во всем».

    О том, в чем нужно прибавить самому себе: «В скорости, мне нужно поработать над этим».

    О формировании фундамента на будущее: «Я надеюсь на это. Приятно играть в молодой команде, но лучше всего - сочетание опыта и молодости. Кроме того, у нас много сильных иностранцев».

    Об Иммобиле: «Нападающий, внушающий страх. Он действительно очень силен. Но у «Лацио» есть много других опасных игроков. Мы должны быть внимательными ко всем».

    О сохранении концентрации в период подъема: «Гаттузо помогает нам успокоиться, мы пытаемся сплотиться еще больше и думать от матча к матчу. Мы спокойно переживаем этот период. Надеюсь, мистер останется. Мы за то, чтобы его утвердили на более длительный срок, но единственный способ сделать это - добиваться результатов».

    О Доннарумме Конти, Бонуччи, Романьоли и Калабрии, как о будущей линии обороны сборной: «Надеюсь на это, потому что у нас действительно всё хорошо получается. Мы ждем возвращения Конти, который важен для нас. Он очень поможет нам в финальном отрезке сезона».

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