По информации СМИ, «россонери» согласовали новый контракт Джанлуиджи Доннаруммой с включением в него соответствующей клаусулы.
Знакомимся с новичком «Милана» Хаканом Чалханоглу
«Россонери» в поиске усиления средней линии обратили внимание на хавбека «Торино»
«Россонери» презентовали своего 6-ого новичка этим летом.
Представитель защитника «Милана» Габриэля Палетты заявил, что его подопечного рано называть игроком «Торино».
Новичок «Милана» Фабио Борини объяснил, почему Роберто Баджо является его героем «как на поле, так и вне его», и вспомнил свою самую трудную игру против «россонери».
Датчанин может стать очередным новичком «россонери» в это трансферное окно.
Фланговый защитник «Милана» Леонель Ванджони подтвердил, что хочет вернуться на родину.
Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» прилетел в Милан для прохождения медосмотра и завершения перехода в стан «Россонери».
На следующей неделе представители «Ювентуса» могут встретиться с «Миланом», чтобы обсудить возможный переход Маттиа Де Шильо.
4 июля 12:29
Sky: «Милан» согласовал продление Доннаруммы
4 июля 10:00
Кто такой Хакан Чалханоглу?
4 июля 08:00
СМИ: «Милан» серьезно заинтересован в услугах Бенасси
3 июля 21:00
ОФИЦИАЛЬНО: Хакан Чалханоглу - игрок «Милана»
3 июля 18:35
Агент Палетты: «Нет договоренности с «Торино»
3 июля 16:47
Фабио Борини: «Баджо — мой герой»
3 июля 12:24
La Repubblica: «Кьяер согласился на переход в «Милан»
2 июля 22:11
Леонель Ванджони: «Хочу вернуться в «Ривер Плейт»
2 июля 16:17
Хакан Чалханоглу прибыл в Милан
2 июля 15:01
«Ювентус» должен поднять предложение по Де Шильо
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