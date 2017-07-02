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    Ассоциация русскоязычных фан-клубов Милана
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    |Автор Дэвид Линч

    Sky: «Милан» согласовал продление Доннаруммы

    По информации СМИ, «россонери» согласовали новый контракт Джанлуиджи Доннаруммой с включением в него соответствующей клаусулы.

    серия А Италия, Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма, Милан
    Рейтинг +4
    11 комментариев
    |Автор Дэвид Линч

    Кто такой Хакан Чалханоглу?

    Знакомимся с новичком «Милана» Хаканом Чалханоглу

    Байер, Милан, Карлсруэ, бундеслига Германия, серия А Италия, Трабзонспор, Гамбург, Хакан Чалханоглу
    Рейтинг +29
    4 комментария
    |Автор Дэвид Линч

    СМИ: «Милан» серьезно заинтересован в услугах Бенасси

    «Россонери» в поиске усиления средней линии обратили внимание на хавбека «Торино»

    возможные трансферы, Джанлука Лападула, Милан, Габриэль Палетта, Торино, серия А Италия, Марко Бенасси, Юрай Куцка
    Рейтинг +17
    1 комментарий
    |Автор Дэвид Линч

    ОФИЦИАЛЬНО: Хакан Чалханоглу - игрок «Милана»

    «Россонери» презентовали своего 6-ого новичка этим летом.

    Байер, бундеслига Германия, серия А Италия, трансферы, Милан, Хакан Чалханоглу
    Рейтинг +27
    15 комментариев
    |Автор Дэвид Линч

    Агент Палетты: «Нет договоренности с «Торино»

    Представитель защитника «Милана» Габриэля Палетты заявил, что его подопечного рано называть игроком «Торино».

    Габриэль Палетта, Торино, серия А Италия, возможные трансферы, Милан
    Рейтинг +8
    1 комментарий
    |Автор Дэвид Линч

    Фабио Борини: «Баджо — мой герой»

    Новичок «Милана» Фабио Борини объяснил, почему Роберто Баджо является его героем «как на поле, так и вне его», и вспомнил свою самую трудную игру против «россонери».

    серия А Италия, Роберто Баджо, Фабио Борини, Милан, Тиаго Силва
    Рейтинг +19
    6 комментариев
    |Автор Дэвид Линч

    La Repubblica: «Кьяер согласился на переход в «Милан»

    Датчанин может стать очередным новичком «россонери» в это трансферное окно.

    возможные трансферы, Милан, Габриэль Палетта, Торино, Фенербахче, серия А Италия, высшая лига Турция, Симон Кьер
    Рейтинг +18
    6 комментариев
    |Автор Дэвид Линч

    Леонель Ванджони: «Хочу вернуться в «Ривер Плейт»

    Фланговый защитник «Милана» Леонель Ванджони подтвердил, что хочет вернуться на родину.

    серия А Италия, возможные трансферы, высшая лига Аргентина, Ривер, Леонель Ванджони, Милан
    Рейтинг +17
    3 комментария
    |Автор Дэвид Линч

    Хакан Чалханоглу прибыл в Милан

    Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» прилетел в Милан для прохождения медосмотра и завершения перехода в стан «Россонери».

    Байер, бундеслига Германия, серия А Италия, Джанлука Ди Марцио, возможные трансферы, Милан, Хакан Чалханоглу
    Рейтинг +33
    9 комментариев
    |Автор Дэвид Линч

    «Ювентус» должен поднять предложение по Де Шильо

    На следующей неделе представители «Ювентуса» могут встретиться с «Миланом», чтобы обсудить возможный переход Маттиа Де Шильо.

    серия А Италия, Маттиа Де Шильо, возможные трансферы, Ювентус, Милан
    Рейтинг +16
    30 комментариев
    777675747372
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