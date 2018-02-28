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    baltika
    Блог По статистике

    Средний возраст команд, которые стали чемпионами в европейских чемпионатах за последние годы

    Теги высшая лига Турция примера Испания премьер-лига Украина лига 1 Франция премьер-лига Англия премьер-лига Россия высшая лига Голландия серия А Италия бундеслига Германия высшая лига Кипр

    Статистика охватывает команды, которые становились чемпионами с 2009 года по 2017-й

    Выделяется чемпионат Голландии. С этим, возможно, и связаны результаты голландских чемпионов последние годы.

    Самые "старые" чемпионы базируются на Кипре, в Италии, Турции, Англии и России.

    Десять самых "возрастных" команд за этот период:

    Десять самых "молодых" команд за этот период:

    Самые молодые чемпионы:

    Самые "возрастные" чемпионы:

    Ещё больше можно узнать на канале блога https://t.me/accordingtostatistics

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