Средний возраст команд, которые стали чемпионами в европейских чемпионатах за последние годы

Статистика охватывает команды, которые становились чемпионами с 2009 года по 2017-й

Выделяется чемпионат Голландии. С этим, возможно, и связаны результаты голландских чемпионов последние годы.

Самые "старые" чемпионы базируются на Кипре, в Италии, Турции, Англии и России.

Десять самых "возрастных" команд за этот период:

Десять самых "молодых" команд за этот период:

Самые молодые чемпионы:

Самые "возрастные" чемпионы:

Ещё больше можно узнать на канале блога https://t.me/accordingtostatistics

Подписывайтесь