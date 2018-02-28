Средний возраст команд, которые стали чемпионами в европейских чемпионатах за последние годы
Статистика охватывает команды, которые становились чемпионами с 2009 года по 2017-й
Выделяется чемпионат Голландии. С этим, возможно, и связаны результаты голландских чемпионов последние годы.
Самые "старые" чемпионы базируются на Кипре, в Италии, Турции, Англии и России.
Десять самых "возрастных" команд за этот период:
Десять самых "молодых" команд за этот период:
Самые молодые чемпионы:
Самые "возрастные" чемпионы:
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