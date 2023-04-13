14 комментариев

Худшая игра Казани?

Ну никто же не всерьез не рассчитывал, что финал плей-офф закончится в четырех матчах, а «Ак Барс» будет уезжать в Москву при 2-0?

В среду ЦСКА показал другой хоккей – в первую очередь по качеству – и заслуженно забрал победу, чисто отыграв в своей зоне. Хотя перед матчем были сомнения по этому поводу.

Потеря двух важных нападающих не сказалась на игре ЦСКА

Одна из главных черт (армейцы настолько организованы, что это именно черта, а не, например, «фишка») в игре ЦСКА этой весной – стабильность звеньев.

Тройку Окулов – Каменев – Плотников Сергей Федоров собрал перед Новым годом – игроки в таком сочетании вышли на матч против СКА и организовали два гола из трех, один победный. Звено Слепышев – Светлаков – Карнаухов родилось в начале февраля, перед игрой с «Авангардом», а в предпоследнем матче регулярки все поиски закончились – топ-9 ЦСКА приняла окончательный вид к плей-офф.

Вот в таком виде москвичи выходили на первый матч первой серии:

С тех пор, как бы ни складывалась ситуация в раундах плей-офф-2023, менялся только порядок выхода троек нападения, да изредка нападающие в четвертом звене (ну и еще быстро стало понятно, что Рейдеборн – основной).

В таком виде ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина. Перед первым матчем стало известно, что Светлакова нет из-за травмы, перед вторым – по той же причине пропал Мамин. По сути, сразу две основных тройки приняли другой вид. Да, у москвичей хватает скамейки (вместо Мамина вышел Полтапов, вместо Светлакова – Панкратов), но казалось, что это может ударить по взаимодействию – особенно в нападении.

Только в среду стало понятно, что взаимозаменяемость – тоже одна из сильных сторон нынешнего ЦСКА. Конечно, 20-летний Полтапов пока не дотягивает до Мамина, третьего бомбардира Кубка Гагарина, в плане мастерства, но в смысле желания, может, даже где-то и переигрывает. Его мощные проходы запомнились еще по первому матчу с «Ак Барсом», когда он выходил в четвертом звене – поэтому при свободной вакансии на вторую игру сомнений в кандидате не было. Прохор провел очень активно провел вечер и поучаствовал в важнейшей второй шайбе. Семен Панкратов тоже не выпадал из игры: да, взял только 3 из 9 вбрасываний, зато он третий из игроков обеих команд по выигранным единоборствам (7 из 8) – идеальный показатель.

ЦСКА провел очень удачный матч именно с точки зрения командных действий: сыграл максимально строго в своей зоне, не давал свободного льда сопернику, долго владел инициативой в чужой – и забил логичные голы, активно хитовал и давил соперника, когда это было необходимо (в третьем периоде при 2:0, например, 0 силовых).

Но все-таки показательно то, что победный гол – как раз от тройки, сыгранной месяцами. Показательная атака: Плотников – Окулов – Каменев.

«Ак Барс» провел худший матч в этом плей-офф

Казанцы проигрывали матчи в каждом из раундов, но прежде они не выглядели настолько беззубо. Сегодня был незасчитанный гол Шипачева, забитый после сирены, были даже 29 бросков в створ, было много большинства, но «Ак Барс» вообще не наиграл на победу. От слова совсем.

Наверняка та шайба Вадима оказала бы влияние на ход вечера, но помимо нее вспоминается не так уж много моментов у ворот Рейдеборна. «Ак Барс» в целом действовал без нужной активности – как будто бы все должно было пойти по такому же сценарию, как в первой игре. Очень показательна итоговая статистика казанских лидеров: у Шипачева и Кагарлицкого по «минус 3», у Радулова – «минус 2».

Определенно, в такой игре Казани – большая заслуга ЦСКА: армейцы, несмотря на кадровые потери, выглядели очень сильно. Сергей Федоров после первого матча обещал сделать изменения в игре, и его слова не разошлись с делом. К москвичам вернулась реализация – и они, наоборот, провели один из лучших матчей в плей-офф.

КХЛ после каждой игры публикует данные «умных шайб». В топ-5 хоккеистов с наивысшим индивидуальным показателем по xG всего один представитель казанской команды – Александр Радулов, который наиграл на 0,28 ожидаемого гола. В топ-3 статистики по единоборствам «Ак Барса» нет: у Слепышева 9 из 9 выигранных единоборств, у Окулова – 8 из 9, у Панкратов – 7 из 8. Очень солидная работа армейцев.

Пока есть стойкое ощущение, что команды по так и будут двигаться по финальной серии до седьмой игры, обмениваясь победами. Сейчас наверняка выводы сделает Казань и предложит сопернику что-то новое. Тем более, что в этом плей-офф они на выезде играют даже лучше, чем дома – и это добавляет интриги матчам в Москве.

Спасение «Ак Барса» было в большинстве: подвела слабая реализация, а потом пошли собственные удаления

Единственный шанс Казани спасти игру был в большинстве. Но если не идет – то не идет до конца. За весь матч «Ак Барс» имел численное преимущество в течение 6,5 минут, но пробить Рейдеборна так и не получилось. Шведский вратарь вообще провел достойный матч, от него было мало опасных отскоков, а те, что случались – были подчищены защитниками.

Важный момент для Казани был в третьем периоде, когда команда получила возможность поиграть в формате 5-на-3. Это удовольствие растянулось аж на полторы минуты, но выхлоп – нулевой: было всего три броска в створ (все – от Радулова), и лишь в одном эпизоде Александр был близок к голу, когда пытался поразить полупустой угол и тут же добивал с неудобной. И на этом, собственно, все – ЦСКА даже втроем съел большинство соперника.

Как правило, в таких случаях дополнительные эмоции получает обороняющаяся команда. Но и казанцы уж слишком загрустили: Кирилл Адамчук зачем-то ударил Сергея Плотникова локтем по лицу и заслуженно получил большой штраф. Учитывая, что до сирены оставалось 10 минут, это удаление сводило к нулю хозяев на спасение.

Адамчук вообще собрал печальное комбо: помимо этого пятиминутного штрафа, у него было еще одно удаление, а в случае с первым голом ЦСКА именно он прозевал Владислава Каменева. В общем, этот день он наверняка захочет побыстрее забыть.

Григоренко – явный MVP Кубка Гагарина-2023, но в среду был хорош Дыбленко

В отсутствие двух важных игроков на льду стал еще заметнее Михаил Григоренко – он успевает и с организацией своих атак, и с разрушением чужих, постоянно подсказывает партнерам, набирает очки и вообще выглядит как человек, который заберет титул MVP при любом исходе серии. Он был очень полезен этим вечером, и его гол в пустые ворота – скорее, как награда за всю работу для команды.

Но куда важнее его передача при второй шайбе.

Обязательно посмотрите первый повтор: эпизод начинается с хита защитника Ярослава Дыбленко за чужими воротами, потом он же борется за шайбу у борта, прокидывает ее Полтапову, уходит от коробочки (Кагарлицкий в итоге хитанул Радулова, своего партнера) и едет выбирать позицию под бросок на синюю линию. Дожидается передачи от Григоренко – и бам, 2:0!

Это не единственный эпизод, где защитник был заметен. Матч получился отличным для Ярослава, хотя он и сыграл всего 14:38 – но этого времени хватило для гола, полезности «+2» и 5 хитов. Хотя в целом все игроки обороны хитовали в среду как не в себя.

У Дыбленко, правда, было еще и удаление, которое оставило ЦСКА втроем, но даже такое нарушение получилось максимально запоминающимся.

Финал

Счет в серии – 1-1

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид