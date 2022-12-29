Под впечатлением — 22. Неделя 17. Фокус с целой командой, проклятье, жизнь на уровне первичного бульона

«Ковбойз» – «Тайтенс» 27:13

Охххх….тревожно за нападение Далласа. Вроде бы и набрали 27 очков, а с другой стороны Дак Прескотт провел ужасную игру. Бросал абы куда. Может это было из-за соперника, а может это уже синдром трясущихся рук перед плей-офф. В этом сезоне надежды велики у Далласа, но как обычно могут закончиться на первой же игре, если мистер Прескотт не разберется с нервами.

Джошуа Доббс теперь стартовый квотербек команды. Вообще год у нас получается очень интересный. Так много 2 и 3 квотербеков поиграло. Просто фантастика. Тут ничего сверхъестественного не случилось, кроме, разве что, того, что Майк Вребел назначил Джей Ди стартовым квотербеком на решающий матч против «ягуаров» на 18 неделе.

«Кардиналс» – «Фэлконс» 19:20

Поздравляем Дэвида Блау с дебютом в качестве стартового квотербека «Кардс». Еще вчера мы смотрели ХН с его участием в Детройте, а уже сегодня, после череды команд он стартовый квотербек. Единственная ложка дегтя во всей этой истории это то, что Джей Джей проводит своим последние дни в мусорной команде.

Поздравляем Десмонда Риддера с первой победой в качестве стартового квотербека в НФЛ. Вот такие вот вроде радостные события произошли в обеих командах этой встречи, но всем на это абсолютно пофиг, потому что матч не имел никакого турнирного значения. Одно можно пока сказать точно, у Атланты вырисовывается неплохое молодое нападение: Риддер, Алджир, Лондон. Если они смогут еще и Питтса откопать за межсезонье вообще красота будет.

«Беарз» – «Лайонс» 10:41

«Как насчёт фокуса? Я заставлю «Беарз» исчезнуть! Та-дааа!… Они испарились!» Несмотря на то, что Джастин Филдс был рядом с рекордом Ламара Джексона (так как Джастин больше не сыграет – рекорд останется цел), общее впечатление от сезона «Чикаго» в нападении, мягко говоря, невыразительное. Здесь нужно менять и обновлять так много, что за год не управиться. Да и фигура Мэтта Иберфласа настолько растворилась на бровке в толпе лиц, что совсем непонятно как на него можно дальше полагаться в этой перестройке.

Эх, «Лайонс», «Лайонс». Всего одной победой больше, и ваш матч на последней неделе был бы высшим пилотажем интриги. А так теперь…расчёт на Бейкера Мейфилда? Как-то это не серьезно скорее всего. Но в любом случае, «Детройт» лучше пустит в плей-офф «Сиэтл», чем «Пэкерс», так что бороться они будут до последнего.

«Джэгуарс» – «Тексанс» 31:3

Матч был не важен, но был выигран. Хорошая разминка перед решающей битвой за дивизион. Особенно Тревис Этьен размялся достойно – будет кому поспорить с Хенри, кто все-таки тащит свою команду дальше. А вот Лоуренс один из тех, кто на этот матч забил. Может и правильно.

У «Тексанс» ещё остается шанс отдать первый пик «Чикаго» на последней неделе. Посмотрим, воспользуются ли они им против «Колтс». «Хьюстону» предстоит большая работа с составом нападения, ведь одним квотербеком тут не обойдешься, но у них благо и пиков теперь много. Вот только вы реально думаете, что Лави Смит ваш тренер?

«Бронкос» – «Чифс» 24:27

Было близко, но камбэк закончился так же, как заканчивается сезон «Бронкос» – ничем. Посмотрим, кого заманит «Денвер» на пост главного тренера, ведь по всей видимости работа с Уилсоном нужна очень и очень кропотливая. Харбо и Пейтон уже минус, судя по всему, так что выбор будет небогат.

Ну и чёрт с ним, что вынос не идёт – будем бросать на Маккинона, как и всегда в последних матчах. Можно даже Келси сильно не напрягать. И пусть «Чифс» не выглядят машиной, сметающей всё на своем пути, их хода достаточно, чтобы ехать до самого финиша.

«Долфинс» – «Пэтриотс» 21:23

Это просто проклятье какое-то! Не сезон «Майами», уж явно. Уже дважды за пару месяцев доходить до третьего квотербека – куда это годится и какие тут шансы на плей-офф? В следующем сезоне хорошо бы и защиту вылечить нормально, а то смотреть на то, во что превращается их секондари без Джонса и Ховарда совсем не весело.

Вымучили! И даже Мак Джонс и его нападение выглядело вполне приятно. Патриша нарыл чьи-то архивы? А тот тут и фейки пошли и изобретательность, несвойственная «Пэтс» этого сезона, закралась в плейбук. Вот только для победы над «Биллс» на последней неделе этого всё еще не хватит. Надо больше.

«Колтс» – «Джайентс» 10:38

Команда, которой нет. Надеемся, осенью этого года она снова будет. Сейчас их игра вызывает только аллергию.

Поздравляем «Джайентс» и их фанов с долгожданным плей-офф. Да, вряд ли они там серьезные конкуренты, но Брайан Дэбол уже влюбил в себя эту часть Нью-Йорка и дальше может быть и лучше. Может Джонс обрастёт мясцом, может защита ещё прибавит, может ресиверы наконец найдутся, а не придется платить Кенни Галладею 7 млн за приём в этом сезоне…

«Сейнтс» – «Иглс» 20:10

Второй год подряд «Сейнтс» пролетают мимо плей-офф на флажке. Они старались, но сезон был уж слишком неровный. Вопрос квотербека будет стоять так же громко, как и у многих, так что придётся затянуть пояса и искать кого-то лучше и дороже Далтона. И о новом тренере тоже стоит подумать.

А Миншью то и не спаситель совсем. В команде с таким составом показывать такую блеклую игру…не стартер он конечно никакой. Посмотрим, скажутся ли эти два поражения на итоговой позиции команды, но они очень близки к провалу, чего еще месяц назад мы представить и не могли.

«Пэнтерс» – «Баккенирс» 24:30

Ну вот и все. Сезон для «пантер» окончен окончательно. Были еще шансы и все было в их руках, но вся эта карусель квотербеков и тренеров привела к тому, что команда оказалась у разбитого корыта который сезоне подряд. Из хорошего – это то, что их нападение с обменом Андерсона и СМС стало лучше, возможно довлела необходимость играть через бегущего. В любом случае впереди у «Пантер» интересное межсезонье в котором надо решить вопрос с ГТ и квотербеком.

Дед снова выполз в Плей-офф. Ну вот чего ему дома не сиделось то? Сейчас спокойно сидел бы смотрел футбольчик на диване, но нет он решил вернуться и в еще одном сезоне испортить жизнь болельщикам какого-нить «Далласа» или «Нью-Йорка» выиграв у них в раунде вайлд-кард. Несмотря на провал в игре против «Цинциннати» в матче, где почти все стояло на кону он вспомнил, что у него есть высококлассный принимающий и уничтожил секондари соперника.

«Браунс» – «Коммандерс» 24:10

Здесь есть жизнь, но всё еще на уровне первичного бульона. Организмы только начинают своё развитие и движение. Хватит ли одного межсезонья у Кевина Стефански чтобы вывести их на сушу и поставить на ноги? Как сможет Эндрю Бэрри укрепить состав, когда Уотсон будет съедать 55 млн «под кепкой» в следующем году? Не тяжела ли будет эта одна корзина со всеми яйцами?

И вот тогда Риверу понесло…нет и не было ни одной нормальной и адекватной причины возвращаться к Вентцу, тем более в решающем матче. В чем был план? Слить? Тогда решение удачное. Но в каком извращенном мозгу могла закрасться мысль, что Вентц будет хорош тогда, когда всё на кону? Вот теперь и сидите, одинокие в дивизионе, который без вас идёт в плей-офф в полном составе, и думайте – Карра подписать или снова за Гаропполо пойти.

«49ерс» – «Рэйдерс» 37:34

Если защита вдруг не справляется – нападение поможет. Это хороший знак от Брока Пюрди, проведшего пусть и не идеальный, но стабильный матч, и всех плеймейкеров «49ерс» – от Айюка до Маккефри. Еще раз хочется спросить – каким образом и почему СМС не был выбран в Про Боул? Надеемся что хотя бы журналисты отметят его в какой-либо сборной Олл-Про. «Сан-Франциско» же теперь – главный фанат «Джайентс» на 18-ую неделю.

Это что за покемон? Откуда ни возьмись, Джаред Стидхэм показал такое…Все эти бомбы точнейшие, всё это взаимодействие с Адамсом. Чётко. Да, не без помарок, но против лучшей защиты в НФЛ как никак! Даванте, судя по всему, в итоге смирится с уходом Дерека Карра, так что пусть готовится играть с Джаредом…ну или с ещё одним бывшим когда-то квотербеком «Пэтриотс»…

«Джетс» – «Сихокс» 6:23

Оказывается и Майк Уайт – это не ответ на позиции квотербека. Это вообще главная загадка зеленой части Нью-Йорка, где взять квотербека, который не будет мешать играть защите? Просто если с этим затянуть, то можно и без защиты остаться и без нападения, а это чревато годами простоя и пролета снова и снова.

Что можно сказать об игре «Сихокс» – они молодцы. Они обыгрывают те команды, которые должны. Они иногда могут побороться с командой сильнее, но в целом они на своем уровне, о которым мы даже не догадывались. На деле же оказалось, что «Сихокс» – это команда середняк которая способна побороться за место в раунде ВК, чем они и займутся в это воскресенье.

«Вайкингс» – «Пэкерс» 17:41

Тревожный звоночек для «Вайкингс». Может так случиться, что они будут играть с «Пэкерз» уже через пару недель и им бы стоит провести работу над ошибками. Найти где потеряли Джей Джея. Разобраться кто нахрен такой Джален Нэйлор. Что делать с выносной игрой соперника и как вообще побеждать в играх на вылет.

Роджерсу даже потеть не пришлось. Все сделали защита и спец команды. Ну и конечно же выносная игра «упаковщиков». Почти 200 ярдов на выносе. Все было настолько легко и скучно, что пришлось выпускать Джордана Лава, чтобы Роджерс не уснул прямо на поле.

«Рэмс» – «Чарджерс» 10:31

Сказка Мейфилда длилась недолго. Вообще нельзя наверное назвать это сказкой. Это скорее был кошмар Денвера. По игре сказать то особо нечего. «Рэмс» во всей своей красе. Ни защиты, ни нападения. Точнее не так, они пропали во второй половине, и защита и нападение. Были только соперники. Как команда будет решать все свои проблемы в межсезонье? Вопрос открытый.

Вовремя выздоровели все лидеры команды по обе стороны мяча. И принимающие, и Боза помогут команде показать достойное выступление в ПО. Если бы была здорова линия нападения, все было бы еще страшнее для соперников в матчах на вылет, но сейчас нужно одержать еще одну победу и никого не потерять.

«Стилерз» – «Рэйвенс» 16:13

Кеннии «факинг» Пиккет, как сказал Майк Томлин, зарешал второй матч подряд на последних секундах. Это вам не Кирк Казинс, тут все серьезно. Защита с возвращением Ти Джея преобразилась, а линия нападения нашла наконец-то силы что бы играть вынос. Почти 200 рядов по земле против команды, которая по сезону пропускает меньше 100.

И вроде бы работает вынос, но вот пасовая игра совсем не ладится. Нет ощущения, что Ламар спас бы ситуацию. Возможно добавил бы вариативности на выносе, но в целом защита Питтсбурга уже не один год закрывает «воронов», не позволяя разгуляться в нападении. Кажется, что «Рейвенс» нужно придумывать что-то новое, возможно уже без Ламара.

«Биллс» – «Бенгалс» 3:7(матч отменен)

Скорейшего и полного выздоровления Дамару Хэмлину.

Фото: REUTERS/Brian Fluharty-USA TODAY Sports, David Reginek-USA TODAY Sports, Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports, Eric Hartline-USA TODAY Sports, Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports