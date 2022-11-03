Под впечатлением – 22. 16-я неделя: праздник к нам приходит, колдовство и пластырь на волосатой груди

«Джэгуарс» – «Джетс» 19:3

Тревор Лоуренс не баст! Тревор Лоуренс не баст! Он хладнокровно и методично разобрал защиту «реактивных» по косточкам и привел свою команду к такой нужной победе. Защита «Джагс» также не подкачала и теперь команда занимает первую строчку в своем дивизионе. Вот так за один сезон команда посмешище становится командой уровня ПО, несмотря на ее баланс сейчас, выглядят «Ягуары» очень симпатично.

Мы посмотрели пролог карьеры Зака Уилсона в «Джетс». Конец конечно выдался трагичным, безрезультатным и можно сказать позорным. Настолько все было плохо, что даже посредственный Стревелер, который тупо брал мяч и бежал сломя голову выглядел лучше, чем Зак. Посмотрим окончание ли это его карьеры, или же он сможет где-то перезагрузиться, но пока мамкин хастлер остается лишь пшиком из несбывшихся надежд.

«Лайонс» – «Пэнтерс» 23:37

Долгая дорога из желтого кирпича всё еще ведёт львов, но за каждым поворотом теперь может быть пропасть. «Лайонс» необходимо выигрывать два оставшихся матча, но теперь надо, как и «Пэкерс», оглядываться на других. Ждёт ли нас развязка 7-ой путевки в их очном противостоянии на 18-ой неделе? В этом же матче защиту «Детройта» унесло ураганом куда-нибудь в Техас, ну а Джаред Гофф конечно не волшебник страны Оз, чтобы набирать 40 очков по одному желанию тренера.

320 ярдов на выносе! Настоящая дрожь земли! Даже Сэму Дарнольду стало комфортно в таких условиях, где изможденные защитники «Лайонс» просто забывали про него, постоянно косясь на Формана и Хаббарда. «Пэнтерс» в двух победах от плей-офф и попробуйте сказать, что им это не по силам. Ещё как по силам! Так же как и проиграть любой из этих матчей. Там ведь в раздевалке нельзя говорить про плей-офф, откуда же ребята узнают о мотивации для побед?

«Биллс» – «Беарз» 35:13

А вот и еще одна команда, которая стерла газон стадиона шипами раннинбеков. Ни разу в этом сезоне Джош Аллен не бросал меньше ярдов, чем набирала его команда по земле. Ну и где это сделать, как не на замерзшем «Солдер Филд»? 254 ярда от Синглтерри и Кука, который к концу сезона наконец нормально освоился в НФЛ и стал походить на брата. А вот Аллена под конец как-то пошатывает. Неприятно перед плей-офф.

С такой о-лайн шансов хоть на что-то конечно практически не может быть. Пропускать защитников спустя доли секунды в бэкфилд – какие шансы наладить даже вынос? 11 захватов с потерей ярдов, 2 сэка и 4 удара квотербека. Кажется пора запускать акцию «Спасите Джастина» и собирать подписи и деньги на новых линейных в межсезонье.

«Сейнтс» – «Браунс» 17:10

Матчи «Сейнтс» для их фанатов в этом сезоне это как пластырь на волосатой груди. Как перевозить огромный кактус в автобусе. Как утро первого января. Больно, плохо, неудобно, но в итоге как-то станет легче. Либо потому что матч просто закончится, либо потому что команда победит, пусть и в ужасном стиле. Вы точно хотите такой дополнительный матч в январе, ребят?

Дешон, всё, можешь расслабиться до поры до времени. Сейчас почти всем уже станет не до тебя и твою игру в этом году забудут так же быстро, как забыли тебя в «Тексанс». В межсезонье тоже не парься – там будет эпопея о пенсии или новой команде Тома Бреди. Подтягивайся в новостные сводки где-то к августу. Вождение по пьяни, домогательства, побей кого-то в баре – все эти варианты ты и сам знаешь. Будем ждать вестей. Не хорошей же игры в футбол от тебя ждать.

«Сихокс» – «Чифс» 10:24

Вот уже и Джино Смит не выглядит так хорошо как раньше. И шансы на плей-офф почти сдулись. И дилемма на драфте всё больше обретает очертания. Были ли шансы у «Сихокс» выиграть этот матч у «Чифс»? Были, но для этого был необходим почти максимум от каждого игрока, а мы увидели спущенные рукава и понурые взгляды.

А ведь сами «Чифс» даже в половину своей силы не играли. Или может нам пора пересмотреть силу «Чифс», задаваемую нами по умолчанию? Сезоны то идут, состав меняется, а мы относимся к ним так же как и в чемпионский год. Ну не могут же они уже пятую игру подряд пытаться экономить силы и недооценивать соперника? Но выглядит это именно так.

«Джайентс» – «Вайкингс» 24:27

Ну почти. Достойно «Джаентс» держались и сражались, но победить крайне везучих «Викингов» было не в их силах. Даже Джонс выглядел как 6 общий выбор драфта набросав в районе 400 ярдов за игру. Не без ошибок конечно, но он был прекрасен. Тачдаун на 4 дауне и даже он не помог им одержать победу, а лишь сравнял счет. Это все просто очень сильно колдовство их соперников.

Кевин ОКоннел заколдовал эту команду так, что даже кикер у них попадает в решающий момент игры с 61! ярда, отправляя все надежды «маленьких гигантов» куда-то на окраины раунда вайлд-кард. Эта команда просто фантастически везучая, вопрос только в том, хватит ли им этого везения и дальше или они уже открыли все свои рождественские подарки?

«Бенгалс» – «Пэтриотс» 22:18

Откуда эта мода пошла – играть одну половину? Просто разнести соперника по всем статьям в первой половине, а потом начать заниматься какой-то ******. Или наоборот, как было неделей ранее. Такие «Бенгалс» нам не нравятся! С глупыми перехватами и фамблами Чейза. Можно в плей-офф новых пожалуйста, и без поломанных линейных больше.

Фамбл, фамбл, танцуют девчонки, а Рамондре Стивенсон стоит в сторонке...Мучиться весь сезон в потной борьбе за плей-офф и слить эту борьбу всего за два эпизода. Прям всё как «любит» Беличик. Нет у этой команды больше запаса прочности с этим составом, который давало когда-то то самое нападение. А прочности одной защиты уже недостаточно. Нет стабильности, нет уверенности в своих силах, нет той «мертвой хватки» что самого ББ, что всей команды, когда ты уже чувствуешь, что эта хватка почти на твоей шее. Закат империи.

«Тексанс» – «Тайтенс» 19:14

Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Хенри 200 не набрал! И вот она вторая победа в сезоне под шорох подарков, присланных из Джексонвилла. Интересно, какой в итоге подарок команда сделает сама себе в конце апреля? И станет ли это для самого подарка, выбранного под первым номером, подарком…или каторгой?

Всегда должен быть План Б! Майк Уайт, Дезмонд Риддер, Бретт Рипьен – всех этих квотербеков бросали в огонь сезона в одно мгновенье, но для каждого из них у тренерского штаба был хоть какой-то план. Для Малика Уиллиса плана не нашлось. Ну кроме – «отдавай мяч Хенри». А импровизировать и что-то решать сам на поле парень пока неспособен абсолютно. Винить ли в этом только его? Райан Теннехил всё еще может вернуться к матчу против «Джэгуарс» и на это вся надежда фанов «Тайтенс».

«Фэлконс» – «Рэйвенс» 9:17

Этим матчем просто можно пытать любого любителя футбола. Пожалуйста, держитесь от таких игр подальше. Хотелось бы надеяться, что их будет меньше, но даже эта неделя показала…что нет, может быть и парочка в течение двух дней. И пусть «Рэйвенс» вышли по его итогам в плей-офф, а «Атланта» вылетела из борьбы – хочется просто про него забыть.

«Коммандерс» – «49ерс» 20:37

Вот даже не скажешь, что квотербеки прям облажались или вынос был уничтожен. Но просто нечем было Рону Ривере удивить соперника, превосходящего его сейчас по многим параметрам. Матч для «Коммандерс» получился вполне достойный, но этого недостаточно, чтобы побеждать куражных нынче «49ерс».

Когда смотришь на Брока Пюрди становится даже чуть страшно.Он ведь просто выглядит как робот, сконструированный в лаборатории Кайла Шенахана. Выполняет программу и не спрашивает – зачем, почему. Почти не задумывается – а что если? – что часто было замечено за Джимми Джи. Он просто часть механизированного организма. Это хорошо. Но и плохо – ведь одна ошибка Кайла в расчётах перед матчем и ничего уже нельзя будет исправить. Пока СФ обходится почти без ошибок, а если они и есть – их исправляет защита.

«Иглс» – «Ковбойз» 34:40

Гарднер Миншью проиграл, но сделал это достойно. Все-таки лучше ему сидеть на банке. Тогда люди могут думать, что вот он то достоин роли стартового квотербека. Он выйдет и покажет. Он может делать вещи, но на самом деле это не так. Он хороший запасной квотербек, но не более того. Как мы все увидели. Обыгрывать топовых соперников он не может, а по сему пусть будет таким загадочным запасным кубиком от которого все тащатся.

И зачем им нужен Оделл «травма» Бэкхем? «Ковбои» напихали топовой защите 40 очков. Принципиальному сопернику. Просто взяли и порвали, практически не заметили. И нет отсутствие Хертса тут не причем, ведь он не играет в защите. В защите играет Майка Парсонс, который мягко говоря претендует на звание защитнику года и что же мы видим. В тот самый момент когда команде нужна защита она испаряется, не говоря уже о том, как насиловали про-боул корнера Тревона Диггса всю игру.

«Рэйдерс» – «Стилерз» 10:13

Дерек Карр опять чокнул в самый нужный момент? Вроде бы все были на поле, однако, вопрос: «Куда пропал лучший бегущий лиги этого сезона? Где был Джош Джейкобс?». Ответы на эти вопросы канут в небытие, но факт остается фактом. У Дерека в этом декабре перехватов больше, чем тадчаунов. Настолько ли плох он или настолько плох его главный тренер мы узнаем уже в следующем сезоне.

«Стилерз» выиграли встречу у «Рэйдерс» в 50 летнюю годовщину «Непорочного приема» через несколько дней после смерти Франко Харриса со счетом 13-10. Камбекнув на последних секундах 4 четверти. Напомним, что оригинальная игра закончилась со счетом 13-7 и все совпадения заставили Франко улыбнуться, глядя на результат.

«Пэкерс» – «Долфинс» 26:20

Если «Пэкерз» выйдут в ПО это будет максимально нетрадиционно. Обычно они за месяц выигрывают свой дивизион и после этого отлетают в первой, ну или второй игре ПО(в зависимости от того, где встретят 49ых) и на этом все заканчивается. А здесь Роджерс и ко превозмогают проблемы, плохую игру защиты, кривые руки принимающих. Так глядишь и смогут 49ых обыграть. Правда дальше все равно вылетят, потому что не чемпионский у них состав.

Четвертое поражение подряд. Причем совершенно непонятно, что разладилось в этой команде после перерыва. «Долфинз» буквально унижали защиту соперника. Делая бегплеи на выносе и на пасе. Казалось что их ничего не сможет остановить, а в итоге очередное поражение, да еще и Туа в протоколе сотрясений. До конца сезона осталось две игры и обе они с непростыми защитами «Пэтриотс» и «Джетс». Очень сложно время для команды из Майами.

«Бронкос» – «Рэмс» 14:51

Что это было? Какой же позор. Это вот когда дно пробили и стучать уже неоткуда. Даже Хьюстон не выглядит так позорно, как команда из Денвера. Уилсон бросает два перехвата подряд и выглядит просто отвратительно. Теперь даже защита бросила играть потому что невыносимо тащить этот труп нападения на себе весь сезон.

51 очко от Мейфилда и прочих ноунеймов. Как это вообще работает? Шон Маквей определенно что-то знает про эту защиту. Возможно у него компромат на координатора защиты или что вообще произошло. Пятьдесят одно очко. Нет даже прописью – это дохрена. Против одной из самых топовых защит лиги. Что за рождественское чудо?

«Бакканирс» – «Кардиналс» 19:16 (ОТ)

Дед что-то на глазах сдает. Еле обыграл этих «Кардиналс». Что самое смешное, даже не знаешь кого надо выпустить из этого дивизиона, что бы в плей-офф эта команда не выглядела бесполезной и просто занимающей место? «Бакканирс» пока лидируют в рейтинге отвратительных команд дивизиона НФК Юг, но на следующей неделе им предстоит сражаться с «Пантерз» и отстоять свой трон

Трейс Максорли чуть было не обыграл величайшего квотербека, которому следовало бы оставаться на пенсии. Лишь в овертайме «Кардс» уступили сопернику, а значит, что вот он нынешний уровень «Бакканирс» где-то на дне. Что же касается «Кардиналс», то им стоит призадуматься, а так ли им нужен этот бегающий шкет, занимающих огромное место в платежке, тратящий деньги на онлайн игры.

«Чарджерс» – «Колтс» 20:3

Джастин Херберт не бросил ни одного тачдауна и вообще в этом сезоне выглядит, как человек на эмоциональных качелях. Понятно, что травмы левого текла и принимающих выбивают из колеи, но не настолько же. «Батарейки» вышли в ПО после этой победы, но не стоит забывать, что там им предстоит играть не с «Колтс». Команде нужно собраться и выдать уже что-то связное во всех компонентах игры.

Кажется Ник Фоулз тоже не похож на спасителя франшизы. Вот вообще непонятно, что им делать в это межсезонье. У них огромные проблемы на двух самых важных позициях – квотербека и главного тренера. Одна из самых неоднозначных ситуаций и непонятно, как генеральный менеджер будет ее решать. Сейчас тут больше вопросов, чем ответов и даже в самой организации на все не смогут ответить.

Фото: REUTERS/Bob Donnan, Jay Biggerstaff, Scott Galvin, David Butler II, Sergio Estrada