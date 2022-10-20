Под впечатлением – 22. Неделя 13. Cлишком много упущенных возможностей, позор и близость катастрофы

«Биллс» – «Пэтриотс» 24:10

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Команда из Баффало Детройта не испытала особых сложностей в матче против принципиального соперника. Можно даже сказать не заметили. Там все плохо было настолько, что Джош Аллен лишь третий в команде на выносе, набрав всего 20 ярдов. Представляете какая там была лафа?

Шла тринадцатая неделя регулярного сезона. Мак Джонс начал что-то подозревать. Его не отпускала мысль о том, что этот бородатый клоун не похож на координатора нападения, а лишь ходит с умным видом и читает с листка комбинации которые прошлый координатор оставил в своем кабинете в мусорном ведре. Если бы это было правдой – это бы много объяснило бы. Жаль, что это не так, или…

«Стилерз» – «Фэлконс» 19:16

Что «Стилерз» делали бы без братьев Хэйворд? Старший делает сэки, младший ловит тачдауны. И всё против команды, в которой некогда блистал их отец. В остальном же Кенни Пиккет продолжает радовать болельщиков команды. «Стилерз» к 13 неделе научились выносить мяч, но еще не до конца научились этот вынос останавливать.

«Фэлконс» вторую игру подряд заканчивают перехватом Мариотты в игре, где их отставание в счете меньше тачдауна. Всю первую половину они занимались чем угодно, но не игрой в нападении. Тренировали Ку, испытывали защиту на прочность, давали практиковаться Мариотте в бросках выше принимающих, но никак не играли в футбол. Во второй половине вспомнили, но оказалось, что поздно. Может всё-таки Риддер, наконец?

«Пэкерс» – «Беарз» 28:19

Главное, чем владел Роджерс в этом матче – чистым конвертом, закончив его с чистой джерси. За всё остальное надо поблагодарить плейколлинг «Беарз», решивших пасовать в момент, когда это вообще не нужно было делать, и защиту «Пэкерс», как стервятник на добычу, налетавшую на слишком невнятные пасы Филдса.

Давненько мы не видели в НФЛ ну настолько недееспособного пас-раша. Фронт «Чикаго» мог бы не двигаться с места и результат оставался бы таким же, каким он оказался в итоге. Сейчас «Беарз» на втором пике драфта и там, как раз, можно найти себе достойную фигуру на вторую главную позицию в футболе.

«Джэгуарс» – «Лайонс» 14-40

Спасибо что живой, Тревор! Ведь мы все уже приготовились к худшему после повтора. В остальном спасибо в этой команде говорить некому – нападение не тащит, защита, относительно старта сезона, деградирует. А ведь сегодняшний соперник как раз может быть таким приятным отражением того, что даже из достаточно средней команды можно выжимать очень много.

«Лайонс» способны выиграть каждый из 5 следующих матчей. Хватит ли или нет им этого для плей-офф мы сейчас не знаем, но точно знаем, что они на это способны. Сент-Браун продолжает жечь, Гофф продолжает плыть по течению к причалу стартового квотербека на следующий сезон. Пока это не поменяется – «Детройт» будет побеждать.

«Браунс» – «Тексанс» 27:14

Болельщики «Браунс» для вас есть две новости: хорошая и плохая. С какой начать? Плохая – это ваш суперзвездный квотербек не показал ровным счетом ничего в первой игре против худшей команды лиги. Хорошая – это то, что он таки смог выйти не поле, есть шанс что человек пропустивший 700 дней вспомнит, как играть. Ну, а пока защита будет делать результат против таких соперников.

Видимо в Хьюстоне понимали, что из себя представляет квотербек противника и подготовились основательно. Если соперник ничего не сможет показать в нападении придется сделать так, что бы очки набирала его защита. Нет, ну, а что, а вдруг одна победа лишит их первого общего выбора на предстоящем драфте. Вот вертятся ребята, крутятся, что-то придумывают.

«Джетс» – «Вайкингс» 22:27

Слишком много упущенных возможностей. Дропы, плохой выбор или исполнение розыгрышей в редзон – таким образом лакерков из Миннеаполиса не победить. Надо что-то серьезней придумывать и не только сейчас, но и до конца сезона, ведь неожиданные планы на плей-офф так легко рушатся. Как вообще можно было тут проиграть, когда ваш ресивер набирает в 4 раза больше Джефферсона и почти как всё пасовое нападение соперника?!?

Ну, как-то так. Выражение «отскочили» вряд ли вообще применимо к «Вайкингс», ведь это их перманентное состояние. В этом матче они были хуже практически во всем, и лишь защита в ред-зон и на третьих даунах сделала результат. Хотя, это ведь как раз те показатели, которые очень могут пригодиться в плей-офф. Главное не упустить этот вайб до конца регулярки.

«Коммандерс» – «Джайентс» 20:20 (ОТ)

Рон Ривера – какого черта!? Пант на 43 ярдах на чужой половине в овертайме? Да подавитесь этой ничьей в любом случае и при любом оправдании, мол – это наш главный соперник, поэтому лучше ничья чем поражение. Идите отдохните недельку и подумайте над своим поведением!

В каждой команде должен быть хотя бы один розыгрыш на 4-5 ярдов, который всегда эти ярды набирает. На случай важных переговоров, так сказать. Грэму Гано нужны были еще пара ярдов и он бы выиграл этот матч. Хотя, дропающий в конце основного времени мяч Слейтон так же может поставить эту ничью себе в «актив».

«Тайтенс» – «Иглс» 10:35

Если Теннехилл набирает ярдов на выносе больше чем Хенри…ну а что тут еще можно сказать об этой игре? Аннигиляция и бесперспективняк – что в нападении, что в защите. «Титаны» хотят снова стать самой легкой добычей в плей-офф в этой конференции с такой пасовой защитой?

Главные претенденты на Супер Боул имеют в своем составе абсолютно легитимного претендента на МВП. Хочешь я навыношу, хочешь я набросаю, хочешь Брауна…а, точно, ты ведь не хочешь Брауна. Ждём матч с «Далласом» на Рождество. Это видимо осталось единственное испытание у Фили до конца сезона.

«Бронкос» – «Рэйвенс» 9:10

Мы не хотим уже ничего писать про эту команду. Это. Просто. Позор.

Тайлер Хантли меняет немного травмировавшегося Джексона и выигрывает, пасуя 27 из 32!!!! и вынося в стиле стартового квотербека «Рэйвенс». Ходят слухи об уходе Грэга Романа в NCAA. Как-то очень непривлекательные новости для будущего контракта Ламара в этой команде, вам не кажется?

«Сихокс» – «Рэмс» 27:23

Очень близко к катастрофе. Иначе возможный проигрыш «Рэмс» с таким составом и не назовешь. «Сиэтл» играл почти без выноса, но зато Тайлер и Ди Кей смотрелись шикарно. Однако при просмотре игры не покидало ощущение, что смотришь матч равных соперников.

Респект и уважуха. «Рэмс» с Уолфордом смотрятся куда интереснее, чем с потерянным и растерянным Перкинсом. Вдруг заработал вынос и они были так близки к победе. Но знаешь что, Джален – надо быть вежливым и принимать приглашение себя прикрыть, когда тебе его дают. Глядишь и хорошим корнербеком когда-нибудь так станешь.

«Долфинс» – «49ерс» 17:33

Майк Макдениэл – тренер нормального человека, всё верно сказал по ходу игры – «Это я про..ал». Пару отмычек на эту защиту у «Долфинс» нашлось, но они выглядели скорее случайной находкой в кармане, чем реальной подготовкой к делу. Вас просто переиграли под чистую. И кто?

А вот кто! Мистер Ненужный, который в один момент стал Мистером Самым Нужным Из Ненужных! Ведь реально – Брок Пюрди уже вошел в историю как первый Mr Irrelevant который просто бросил в НФЛ пас вперед! А далее нас может ждать ещё какая-нибудь история. Со счастливым, немножко хорошим, или же не слишком хорошим концом. Надо смотреть.

«Чифс» – «Бенгалс» 24:27

А не уволить ли Спагнуоло? Нет, ну серьезно – сколько можно? Три года этот, так сказать, координатор защиты не может организовать защиту так, чтобы она оказывала давление на квотербеков соперника. Кого бы ему не подписывали и не драфтовали единственный кто там что-то может это Джонс и то чисто на своем таланта. А этого лысого шарлатана обыгрывают все приличные атаки лиги.

Ну, пока Джо Бурроу будет стоять в конверте и попивать кофе, «Бенгалс» не о чем беспокоиться. С таким набором принимающих и бегущих это нападение будет разбирать защиты соперников очень легко, если им это позволять. Защита же становится лучше и лучше с каждой неделей, главное, что бы их пик не пришелся на декабрь, а пришелся на январь и, возможно, февраль.

«Чарджерс» – «Рэйдерс» 20:27

Уверены, Джастин Херберт с грустью и завистью смотрит на Джоша Джейкобса. Его бы команде хоть чуть-чуть выноса. Ну хоть капельку, чтобы локоть не болел к концу игры и чтобы ребра все не пересчитывали защитники соперника. «Чарджерс» со штабом Брендона Стейли все ближе и ближе к тому, чтобы по ним можно было писать трактат «Как убить перспективную франшизу за пару лет».

Вот что значит «вскрыть позиции». Один пустил слезу на прессухе, другой высказался жестко тренеру и вот – три победы подряд, но что самое главное – откуда-то вылез характер. Проблем с исполнением всё ещё достаточно, но это решаемо. Однако не покидает чувство, что Макдениэлс все равно тут мало при чём.

«Колтс» – «Ковбойз» 19:54

Алло! Полиция! Я болельщик «Колтс» и хочу заявить об убийстве! Что значит «никто не пострадал»? Да у нас Джефф Сатудэй за 15 минут стал Джеффом Естедэй! У нас из Мэтта Райана за 15 минут высыпался весь песок! Вы нам что ли будете его чем-то новым набивать? Требую срочного расследования – кто вообще допустил проведение этого матча и по какому праву!

Зик, Тони, ДаРон, ребята, ну мы же уже разговаривали об этом после случая на Хэллоуин и синяков и порезов мальчиков, одевшихся викингами! Откуда в вас столько агрессии? Ну зачем вы ворвались на карусель к этим мальчикам и сняли с лошадок сиденья? Думаете на вертикальной трубе так удобно сидеть? Зачем вы вожатому трусы на голову натянули? Человеку 40 лет уже скоро. Ну не может он сопротивляться, ну что поделать. Так, давайте лучше поглядим, куда наш автобус направится на этой неделе…. о, мой, бог…Хьюстон…запирайте двери...

«Сейнтс» – «Баккенирс» 16:17

«Сэйнтс» проиграли эту игру еще до того, как Том Бреди ступил на поле чтобы занести свой победный тачдаун. Весь драйв нападения «святых» был пропитан слабохарактерностью. Сначала, непонятно зачем вышедший на поле травмированный Ингрэм не добежал до линии первого дауна, потом «Святые» отказались играть сник или вынос, когда им надо было набрать этот несчастный ярд, ну а далее… трусливый пант. После такого тренерский штаб, хотя бы для приличия, должен всем составом подавать на увольнение. Даже если его не примут.

Это ж как тут «святые» напугали деда, что он так зарешал? Том Бреди дал «Тампе» первую победу в истории, когда они проигрывали в 4 четверти 8+ очков. Ну и мимоходом унизил еще одну команду из НФК Юг – привет Атланта! Но какой же все-таки пока хромой кобылой смотрится «Тампа» в этой очереди на водопой в плей-офф.

Фото: REUTERS/Katie Stratman-USA TODAY Sports, Sergio Estrada-USA TODAY Sports, Dale Zanine-USA TODAY Sports, Daniel Bartel-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports