Под впечатлением — 22. Неделя 12. Отскок, конгениальность и ужасная интрига

«Биллс» — «Лайонс» 28:25

Поддержать 36 студию

Отскочили, не отскочили, а победа над действительно сложным соперником есть. «Биллс» явно продолжают испытывать проблемы в нападении (особенно выносном) и в защите, и с таким багажом подходят к трём дивизиональным играм подряд. Как бы не упустить тут дивизион и как бы не добить локоть Джоша Аллена к плей-офф. Может всё-таки стоило отдать за Маккефри что-то серьезное на дэдлайне?

Дэн Кэмпбелл – ну как так? Ну что это за розыгрыш на 3-и-1? Что за таймменеджмент? Почему не хватило смелости пойти на четвертый даун? Команда была достойна и так близка чтобы наконец выиграть на День Благодарения, и вы так запороли концовку. Джаред Гофф всё еще выглядит как квотербек, который может остаться. Амон-Ра Сент-Браун всё еще выглядит как ресивер, по которому будут плакать упустившие его 31 команда НФЛ.

«Джайентс» — «Ковбойз» 20:28

Гениально. Нет, это конгениально. Разыгрывать самую важную попытку в игре на 4 дауне в 10 человек и почти ее реализовать. Дэн Джонс облажался в передаче, да и в принципе облажался в этой игре. Во второй половине нападение «Гигантов» встало, словно уставший пони, и ничего не смогло противопоставить хозяевам ужина с индейкой.

«Ковбои» набирают неплохой ход. Зики вспомнил, что он умеет не только есть бургеры и пиццу, но еще и ярды на футбольном поле. Защита с каждой неделей выглядит все целостнее. Если техасцы смогут не растерять весь свой прогресс к ПО и не превратятся в самых обычных ковбойчиков, то смогут пошуметь в матчах на вылет.

«Пэтриотс» — «Вайкингс» 26:33

Карма. Это карма. Шел 2017 год, «Патриоты» играют в гостях у «Стилерз», на последних минутах тайт-энд хозяев Джесси Джеймс совершает комплит перед зачетной зоной и вытягивает руки над линией зачетки, после касания с землей он теряет контроль и судьи фиксируют инкомплит. Ничего не напоминает? Цикл вышел всего-то пять лет.

Очередная победа в одно владение. Все по графику, если «Викинги» выиграют с более разгромным счетом НФЛ схлопнется. Если к концу этого сезона Рынкевич и все остальные болельщики «Викингов» не поседеют или не полысеют считаем этот сезон прошел зря. Вообще неважно выйдут они в СБ или нет, главное эмоции и накал страстей.

«Бронкос» — «Пэнтерс» 10:23

Проиграть Сэму Дарнольду. Да еще и так, будто Дарнольд прям квотербек будущего. Да хотя чёрт с ним, с нападением «Пэнтерс» – ваше нападение ведь просто нереальная катастрофа. Уже сложно подбирать эпитеты и смягчать позицию. Нынешнее нападение «Денвера» это эпохально позорный шлак! И нам, в принципе, плевать – вина это Уилсона или Хаккета – за такое разочарование всё равно должны расплачиваться все участвующие.

Что, «Пэнтерс», решили за дивизион побороться? Молодцы, держите краба! К черту будущее, оно где-то там, а плей-офф может быть вот тут, рядом. Такой вот Serious Sam, как сегодня, точно приведет вас к успеху. Верим, любим, скорбим вместе с фанатами, ждущими нового кьюби.

«Баккенирс» — «Браунс» 17:23 (ОТ)

Слушайте, ну вот мы готовы растерзать нападение «Бронкос» за их сезон, а чего это мы сюсюкаемся с «Тампой»? 18 очков за игру и 28 место в НФЛ. С Томом Бреди! Не кажется ли вам, что они, как бы это всё-таки мягко сказать – дерьмово играют!? А учитывая ещё что и Уирфс выбыл на месяц, о-лайн «Бакс» теперь не даст за Тома и ломанного гроша.

А вот это уже становится интересно! Перспективы плей-офф для «Браунс» пока что всё равно слишком призрачны, но по крайней мере выход Дешона Уотсона в старт имеет свою интригу. Но со стабильностью защиты Джо Вудса, несмотря на классный перфоманс этим вечером, все равно надо что-то делать если вы хотите выигрывать до конца сезона.

«Рэйвенс» — «Джэгуарс» 27:28

Самое легкое расписание, говорили мы…Ну остаётся только «Бронкос» еще проиграть на следующей неделе и окончательно приплыли. Хоть кто-то из вас был удивлен фамблу на важнейшем драйве «Балтимора»? Это ведь в этом году просто, считай, традиционная концовка от «Рэйвенс». Ламар уже в Твиттере покрывает ху…и фанатов, сомневающихся в целесообразности его нового контракта когда всё в итоге всё равно решает Джастин Такер, а ведь команде действительно есть над чем серьезно подумать по этому поводу.

Мы готовы жестко критиковать Лоуренса в прямом эфире хоть каждый матч, если он будет разбивать нашу критику так, как сделал в этой игре. Тревор был действительно хорош, особенно на финальном драйве, и провёл лучший матч сезона. Вот так бы всегда. Очень нужен островок стабильности в «Джексонвилле», команда ведь реально с перспективой и молодым задором.

«Тексанс» — «Долфинс» 15:30

Раз, два – «Тексанс» выберут тебя. Три, четыре – будешь ты в эфире. Пять, шесть – перспективы есть. Семь, восемь – ой, вот жеж, за испорченную карьеру мы прощенья просим, но ты же понимал куда идешь, в какую команду попадешь, ну чего ты ревёшь, может скоро в «Кардиналс» уйдешь, там заживёшь. Брайс? Браааайс? Ты почему на драфт не заявился?

Пьеса в двух частях. В первой для вас выступает заслуженный артист штата Гавайи, лучшая левая рука НФЛ и гений гутаперчивости, когда дело касается шмяканья головы об газон – Туа Тангаваилоа, со своей свитой. Во второй части спектакля мы предложим вам шведский стол, бар работает бесплатно.

«Беарз» — «Джетс» 10:31

Ну тут все понятно, убрали квотербека из команды, который генерировал 85 процентов нападения, в итоге те 15, что было на Монтгомери не вывезли защиты джетс. Тревор Симиан бесполезен в роли бекапа, поэтому в это межсезонье менежджеру надо будет найти сопоставимого по стилю игры квотербека, как это работает у «воронов», например.

Майк Уайт, гребаный джедай. Пока некий падаван ситхов Уилсон стоял и мечтал о возмездии, джедай Майк расправлялся с соперником используя лишь световой мяч. Возможно, против него играла не лучшая защита лиги, но он делал то, что должен. Не терял мяч и регулярно зарабатывал очки. Все остальное там сделает защита. Кстати, может Пэтриотс и темному лорду стоит присмотреться к Заку и обменять его на темную сторону силы?

«Бенгалс» — «Тайтенс» 20:16

Тиии Хиггинс вторую неделю подряд тащит пасовое нападение команды. И нет, не то, что бы оно было плохое, просто этот парень раз за разом совершает сложные приемы в самые ответственные моменты. Вот было бы здорово, если бы Бурроу не перестал бы бросать в его сторону с возвращением Чейза, но это все мечты мечты…

Ну вот, лучший игрок команды забуксовал, а вместе с ним и вся команда. Король даже не приблизился к цифре в 100 ярдов, но у команды были шансы хотя бы побороться за победу на последних секундах. Если бы некоторые олухи читали правила или хотя бы не халтурили на тренировках спецкоманд шансы бы были, а так, очередное поражение на тоненького. Правда в этом дивизионе «Титанам» можно не переживать

«Фэлконс» — «Коммандерс» 13:19

Какая же ужасная интрига в этом дивизоне. Когда вроде бы кажется, что вот определился самый сильный из этого ужасного помета, он проигрывает и эта карусель позора снова закручивается с новой силой. Вот и на этой неделе Атланта проиграла игру, которую могла выиграть, но даже это поражение ничего не изменило в их шансах на победу в диве и ПО.

А вот Вашингтон в совершенно другой атмосфере, они пыжатся, стараются, выигрывают, выгрызают победы, меняют квотербеков, бегущих, стараются играть рискованно и делают перехваты на последнем драйве соперника, заканчивая игру, но в итоге все равно 4 место в дивизионе, правда на данный момент они в зоне ВК и выходят туда вполне заслуженно.

«Чарджерс» — «Кардиналс» 25:24

Смелость города берёт! У нас пошла какая-то мода на отказ от овертаймов в пользу двухочковых на последних секундах? Неплохая тенденция в принципе. Джастин Херберт прекрасен, но почему при Стейли и Ломбарди выносная игра «Чарджерс» с Экелером скатилась за два года в самый подвал? Они не замечают неприятных примеров из этой области?

А вот тут вынос работал очень хорошо, но не хватило…видимо Херберта не хватило за центром. Или тренера нового на бровке, чего, судя по его заявлениям, уже ждёт сам Кайлер Мюррей. Уделали их, видите ли, схематически. Разлад между квотербеком и тренером всё сильнее, так что запасаемся попкорном и ждём «черного понедельника».

«Рэйдерс» — «Сихокс» 40:34 (ОТ)

Джош Джейкобс точно не робот? 303 ярда от линии розыгрыша! Это как вообще возможно? Финальный забег в овертайме после 79% снэпов за 4 четверти это под силу человеку? Хотя, роботам ведь никто не платит. А Джошу скоро придётся немало денег отвалить после такого сезона. Конечно «Рэйдерс» уже почти наверняка не выйдут в плей-офф, но две победы подряд в овертаймах после слёз Дерека Карра – это уже большой шаг вперёд относительно того, что мы видели.

Даже без сравнения с Джейкобсом, выносная игра «Сихокс» в этом матче не существовала как класс. Пасовая игра смотрелась явно лучше, но игра защиты, несмотря на два шальных перехвата, нивелировала и её. Стоит всё это быстренько исправлять насколько это возможно, а то плей-офф помашет ручкой.

«Рэмс» — «Чифс» 10:26

Грустное это зрелище – нынешние «Рэмс». Но всё равно спасибо их нападению что хотя бы 10, и их защите, что не 40. Следим далее за перспективами Мэтью Стэффорда остаться в НФЛ и за тем, как этот состав изменится в межсезонье. Ну и, может быть, как они попробуют хоть у кого-то из претендентов на плей-офф отобрать победу. К сожалению, в остальном сезон чемпиона уже не интересен.

Вроде бы и уверенная победа, но какой-то осадочек остался. То ли из-за диссонанса большого количества Айзеи Пачеко и набранных им всего-ничего ярдов, то ли из-за большого количества Махоумса и его пасов в землю. Судя по расписанию, «Чифс» в полную силу в регулярке нам останется посмотреть только против «Бенгалс». Остальные игры будут примерно такие же.

«Сейнтс» — «49ерс» 0:13

Может быть вы, может быть вас. «Сейнтс» познали шатаут и с той и с другой стороны в этом сезоне, но несмотря на обидное поражение продолжают оставаться в одной победе от первого места в дивизионе. И конечно ждут своей поездки в «Тампу» на следующей неделе. И пусть даже в плей-офф может не быть перспектив, но так ведь не хочется отдавать «Иглс» высокий пик на драфте – хотя бы за это можно бороться.

В этом сезоне «49ерс» не пропускали очков в 11 половинах матчей из 22 и во вторых половинах четырёх последних игр. Мало половин, мало, мало…! Как бы ни было нападение насыщено талантом, эта защита просто монструозна и, по всей видимости, удержать ДеМеко Райанса от ухода на повышение в межсезонье будет невозможно. Но перед этим еще кое-что можно успеть сделать…

«Пэкерс» — «Иглс» 33:40

Это была веселая перестрелка пока у «Пэкерз» не кончили патроны во второй половине, а потом и главное орудие вышло из строя, уступив место молодому и непристреленному. Проблема правда была совсем не в этом. Неважно, кто играет у вас в нападении, если ваша защита пропускает миллиард ярдов по земле, позволяя сопернику делать вообще все что угодно. Тут нужна царь-пушка…

Ну, а что тут еще добавить, «Иглз» просто перебегали своих соперников. Просто взяли мяч и бегали от них показывая язык и строя рожицы. Защита, конечно напропускала, но во второй половине в нужные моменты соперника все же останавливала. С большим интересом ждем встречу «Иглз» с «Ковбойз», там будет на что посмотреть!

«Стилерз» — «Колтс» 24:17

Спец. команды старались как могли проиграть этот матч. Для верности, возможно, надо было пропускать тачдаун на первом владении второй половины. Вообще команда после перерыва забыла выйти на газон, но подошли к 4 четверти и смогли соорудить победный тачдаун. Кенни Пиккет не ошибается уже в третьей игре и это приносит победы и близкие игры с сильными соперниками.

А вот эти ребята подъехали только ко второй половине и то на одну третью четверть. Ошибка во вкладке лишила команду очков, и, несмотря на то, что они занесли на следующем владении, хорошую игру Тейлора и геройства на приеме от Питтмана, они все равно проиграли. Джефф Сатудей Суббота продолжает проявлять себя, как неплохой мотиватор, единственный вопрос, сможет ли он стать хорошим главным тренером.

Фото: REUTERS/Denny Medley-USA TODAY Sports, Joe Camporeale-USA TODAY Sports, Scott Galvin-USA TODAY Sports, Jeffrey Becker-USA TODAY Sports, Lon Horwedel-USA TODAY Sports