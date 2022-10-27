Под впечатлением – 22. Неделя 7. Клоака-дивизион, стих о поиске квотербека и страшная сказка о пенсии

«Сэйнтс» – «Кардиналс» – 34-42

Эх, Энди, Энди, как ты мог? Ну вот нафига это надо было делать. Ведь ничего толкового соперник не мог предложить вашей защите. Зачем? Почему? Нафига? На###? Why? ¿Por qué? Nima uchun? 为啥? Zašto? Неліктен? Ты бросил два этих пик-сикса. Нет, ну один понятно – это кривые руки реса, но второй то, второй. Взять и подарить сопернику 14 очков за 2 минуты. Так не каждая команда сможет.

Ну тут ребята молодцы, в отличии от некоторых команд на этой неделе, они свои перехваты сделали, да еще и выжали максимум из них. Другой вопрос, неужели этот «квотербек», который пока в своей жизни ничего толкового не сделал настолько уверовал в свою неприкосновенность, что решил поорать на главного тренера команды прям во время игры? Что там вообще происходит? Пы. Сы. С возвращение ДиХоп!

«Колтс» – «Тайтенс» 10:19

Если вы два давних друга, Джим и Крис – так вас зовут, Вдруг решили квотербека Где-то в марте поискать. Есть для вас имен с десяток, Приглянутся вам они. Есть Каперник, Локер, Ньютон – Вам как раз все подойдут.

«Тайтенс» повезло во многом. Не только в том, что их дивизион всё тот же старый добрый никчёмный Юг, но и, главное, в том, что у них есть Деррик Хенри как раз в тот момент витка петли футбольного времени, когда вынос решает больше паса. И с ним можно даже закрывать глаза на полный упадок в корпусе ресиверов и Райана Теннехила, вдруг вспомнившего времена «Долфинс» с Гейзом.

«Бакканирс» – «Пантерз» 3:21

«Пап, а расскажи страшную сказку! – Хорошо, сынок. Однажды я ушёл на пенсию….а спустя месяц ВЕРНУЛСЯ!!!! – Блин, пап, ну не такую же страшную. Как мне спать теперь?» Уважаемые Тодд Боулс и Байрон Лефтвич, пожалуйста, отправьте Фурнетта в зал сбрасывать вес, или найдите хоть кого-то способного давать больше чем 3 ярда за попытку. Спасибо, всегда ваши, переживающие за психологическое здоровье вашего квотербека, благожелатели.

Отряд не заметил потери бойца. Донта и Чубба, парочка имён словно из передачи на FOX Kids, выйдя на первые роли, отправили защиту «Тампы» в глубокий ступор вкупе с не менее глубоким нокаутом. А защита добавила пару апперкотов, пусть и не по самому Тому Бреди, но по его самолюбию – в этот день они были необыгрываемы.

«Лайонс» – «Ковбойз» 6:24

Простите, а «Лайонс» слово «бай» в выражении «бай-вик» восприняли прям буквально? Мол стоит попрощаться со всем, что у нас хоть как-то оставалось в игре? Хотя ладно, в защите сегодня команда смотрелась лучше, чем на старте, но все эти потери в нападении – сущий кошмар, и защита не спасёт. Джаред Гофф очень быстро вернулся из разряда «хм, а может оставить его» в раздел «Отработано!».

Возвращение Дака не оказалось чудесным, но победа, пусть и снова защитная (как же, чёрт побери, они хороши в этом!!), есть победа. Судя по развитию дел в НФК, «Ковбойз» надо выиграть еще раза три до финиша, чтобы быть в гонке за плей-офф. Их защита способна выиграть гораздо больше, а если и нападение встанет на старые рельсы…то почему бы и не постараться сдвинуть «Иглс» с пьедестала. НФК Восток – ты космос!

«Браунс» – «Рейвенс» 20:23

Соперник услужливо открыл перед вами дверь к победе (да даже пусть и к овертайму), а вы ему ответили любезностью на любезность, сначала сфолив на «бомбе» на 3-и-2 (зачем это вообще было нужно играть?), а потом сфолив на и так сложном для вашего кикера филд-голе. Типичные добрые и бескорыстные «Браунс». Не хватает им, знаете ли, чего-то или кого-то с «темной стороны». Плохого парня так сказать. Не знаете, есть в их составе такой?

Лунной походкой Ламар Джексон отодвигается всё дальше не только от «претендента на МВП» (прошло всего недели три, а это уже нельзя произносить без улыбки), но и от своего громадного контракта. А надо было не выёживаться и брать что дают. Кто знает, чем теперь эта сага окончится. Но, может игра с «Тампой» вернёт нам веру в будущее?

«Джайентс» – «Джагуарс» 23:17

У нас нет рецепта и нет конкретного внятного объяснения как и что случилось с «Джайентс» за одно межсезонье, но одно мы видим точно – эта команда внутренне отличается от команды Джо Джаджа как Солнце от Луны. Никакой обреченности, никаких «квотербек-сник» на 3-и-9 – только вперёд, до самого конца. Мы бы отдали Тренера Года Брайну Дэболу прямо сейчас. Чего ждать то?

А ведь «Джэгуарс» провели действительно хороший матч и его испортили по сути две вещи – фамбл Этьена вместо тачдауна и защита против выноса, которая не смогла остановить не только Баркли (это ладно, все страдают), но и Джонса. И это при том, что вернулись ран-стоперы Фотукаси и Олоукан. Где там все претенденты на Новичка в защите? Кто-нибудь вообще помнит что здесь ещё играет некий Джош Аллен?

«Пэкерз» – «Коммандерс» 21:23

Все считали, что «ну не может быть в «Пэкерс» всё так плохо» чтобы проиграть «Коммандерс». Искали любые оправдания поражениям от Нью-Йорков. А правда оказалось такой же простой, каким простым хочет видеть нападение команды Аарон Роджерс – «Пэкерс» сейчас просто плохая команда. Плохая почти в каждом аспекте — плейколлинг, квотербек, защита, принимающие, спецкоманды. И решить их быстро и все разом не проще, чем достать мышь из сырной головы.

Тэйлор Хайники — наше почтение! Человек не в первый раз доказывает что с шарами у него все в порядке и после перехватов он не сыпется как некоторые. И ещё раз зададимся вопросом – что нужно было разглядеть в Вентце такого относительно Тэйлора, чтобы не просто отдать ему предпочтение, а ещё и обменять его сюда? Скажем, конечно, доброе слово и выносу и защите, которая не дала сопернику реализовать ни одного третьего дауна. Вся команда отдала максимум для этой победы.

«Фэлконс» – «Бенгалс» 17:35

Показательный матч на тему «Что могут сделать «Бенгалс» с защитой, потерявшей двух стартовых корнеров?». Четыре первых драйва в тачдаун! И это защита «Фэлконс» еще легко отделалась по итогу. Нападению так же почти нечем было блеснуть, не провались на одном 75-ярдовом пасе соперник. Но что самое смешное – «Фэлконс» всё еще делят первое место в своем дивизионе. НФК Юг – ты к…лоака!

«Бенгалс» продолжают оставаться редкой «белой вороной» в нынешних реалиях НФЛ, вместе с «Чифс» и «Биллс», у кого есть нападение и результат почти без вклада выносной игры. Но у них для этого, как минимум, есть шикарное трио ресиверов, которые если так продолжат, вернут Джо Бёрроу в гонку за МВП.

«Джетс» – «Бронкос» 16:9

Тяжелая победа с тяжелыми последствиями. Потерять еще двух игроков стартового состава, один из которых тащил на себе нападение – это очень больно. Вряд ли Джеймс Робинсон станет полноценной заменой Бриса Холла, но тут уже не до разборчивости и посыпания головы пеплом. 5-2 и встреча с заклятыми «Пэтриотс». Вот что должно беспокоить Сале и команду.

Ещё раз матч «Бронкос», ещё раз три часа мучений. А теперь они ещё и едут в Лондон... Поговаривают, что если «Денвер» проиграет «Джэгуарс» там, Бредли Чабба и Джерри Джуди могут обменять на следующий день…Интересно, каково это входить в лайт-перестройку с квотербеком за 240 миллионов?

«Тексанс» – «Рэйдерс» 20:38

Ну, ребята, вы сделали все что могли. Просто пока это ваш предел. Хорошая выносная игра, проблески в защите и на приеме, проблемы роста и проблемы с составом. Пирс – это находка, полученная почти даром. Осталось найти еще пару принимающих, обрести стабильность в защите и можно будет на что-то претендовать.

Ну хоть тут не облажались. Команда которая адекватно восприняла и провела бай-вик. Лучше всех отдохнул Джош Джейкобс. Он просто рвал и метал в этот вечер. Такое ощущение, что «Налетчики» две недели тренировались ставить блоки для своего выносящего. Адамс опять мало что сделал и это видно, а вот линия нападения молодцы, постарались на славу. Вопрос только в том, не поздно ли они спохватились?

«Сихокс» – «Чарджерс» 37:23

У команды горят глаза, у её квотербека горят руки, а у молодого раннинбека горит земля под ногами! «Сихокс» имели и вертели наши и ваши предсезонные мнения и расклады на «Спейс-Нидл». Сейчас именно они лучшая команда дивизиона, и не только по результату. А Шейн Уолдрон наслаждается квотербеком, который может бросать еще и в середину поля, в отличие от сами знаете кого.

Глядя на состав «Чарджерс» так и хочется спросить – а точно «СФ» всё еще считается самой травматичной командой? Игроков «батареек» выводят или вывозят с поля чаще, чем команда заносит тачдауны. Джастин Херберт всё еще будто бы не пришёл в себя физически, а защита Брендона Стейли пропустила от «Сихокс», «Браунс» и «Джэгуарс» больше чем от «Чифс». И сейчас на бай-вике они должны понять, как вытаскивать погрязший в бинтах и зелёнке сезон.

«Чифс» – «49ерс» 44:23

Включить аннигиляционные пушки! Патрик – огонь! Сопротивление защиты «49ерс» против ЭТОГО нападения смотрелось как железные щиты рыцарей против плазменных винтовок будущего. А главному боевому магу даже не было необходимости надевать силовые доспехи – до него добраться все равно никто не мог. У кого-то ещё остаются какие-то сомнения насчёт «Чифс», если они вообще были?

Для одного из авторов этой статьи сезон «49ерс» закончился с травмой Лэнса. И это даже не потому, что СанФран может выйти или не выйти в плей-офф. Просто он это кино смотрел уже не раз и не два. И эти десятки тупых нарушений уже словно сцены после титров в фильмах Джекки Чана, отсмотренные до дыр. И эти ямы под ногами команды, в которые она раз за разом наступает вместе с Джимми Гаропполо он уже устал устилать мягкими подушками оправданий. Да, видеть тут Криса Маккефри очень приятно, но может ли он бросать мяч? А тэклить? А сбивать пасы и давить на квотербека?

«Стилерз» – «Долфинз» 10:16

5 дропов! Пять! Вы думаете мы о Дионте Джонсоне? Нет! Мы о секондари «Стилерз» которые 5 раз роняли мяч летевший им в руки. Ну реально там были идеальные передачи, такие что даже авторы этой статьи смогли бы поймать, а они не смогли…и Кенни не смог, но он определенно пытался. Да накидал перехватов, но до последнего команда имела шанс победить. Болельщики «Стилерз» могут надеяться, что это по неопытности

Эй, вы там, на дне морском! Что случилось? Где нападение? Все обещали что вот, придет Туа и снова всех будут уничтожать, а на деле Туа хватило на один драйв и то, на первый, который заскриптован и отточен до мелочей. Всю остальную игру квотербек «дельфинов» пытался бросить перехват, а секондари соперника упорно отказывались их ловить. Благо в защите «Майами» играют более понятливые игроки и они то Пиккета понимали с полуслова.

«Беарс» – «Пэтриотс» 33:14

Что это там в лесу хрустит? Что за звуки и крики доносятся из чащи леса? Это Чикагские Медведи ломают своих соперников. «Беарз» молодцы, на прошлой неделе им чуть не хватило везения, но на этой они в полный рост показали на что они способны сейчас. Защита и вынос в купе с кривоватыми забегами Филдса и наконец подстроенным под него плейколлингом – вот он рецепт успеха нынешних «мишек». А ещё – знаете как зовут квотербеков «Чикаго» которые за всю историю команды обыгрывали «Пэтриотс» в гостях? Джастин Филдс.

А давайте поставим Джонса? А давайте поставим Заппе? А давайте без давайте, давайте? Давайте. Что вообще там происходит? «Пэтриотс» с каждой неделей становятся все абсурднее в сути своей. Только начинаешь думать, что может быть все нормально и этот балаган в тренерском штабе что-то может, как ушат отрезвляющей холодной воды восстанавливает справедливость и возвращает все на круги своя. Все в порядке – это все тот же балаган из Новой «постБреди» Англии.

Фото: REUTERS/Paul Rutherford-USA TODAY Sports, Katie Stratman-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports