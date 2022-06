Все об экономике НФЛ: кто попадает под потолок зарплат, какие бонусы у игроков, что такое тэги и реструктуризация?

От редакции: вы в блоге Про НФЛ от 36ой студии – русского голоса североамериканского спорта. Здесь интересно рассказывают про американский футбол и конкретно про Национальную футбольную лигу. Подписывайтесь и ставьте плюсы!

Межсезонье вошло в свою самую скучную фазу. Новостей все меньше, команды только приступают к тренировкам, а болельщикам и зацепиться не за что. И, наверное, это неплохое время, чтобы узнать может быть что-то новое для себя, что касается экономической части футбола.

Пустим свободное пока от новостей и матчей время на саморазвитие, так сказать. Ну а если сейчас тема не интересна уже, кидайте в закладки – почитаете перед следующим межсезоньем!

В этой статье мне хотелось бы более-менее понятно пояснить тем, кто не в курсе, про не самые простые для рядового фаната вещи. Все эти «мертвые деньги», франчайз-тэги, ограниченно свободные агенты и трейды после 1 июня — что это все, черт возьми, такое и как с этим жить?

Надеемся, эта статья вам поможет хоть чуть лучше понять эту кухню. Кыш, Рассел, мы не про твою кухню сейчас! Ну так вот — есть вопрос, должен быть ответ. А можно ли его понять без экономического образования — решать вам. У автора статьи такого образования тоже нет. Поехали!

1) Откуда берется потолок зарплат НФЛ?

Тут все непросто, хотя и знать это рядовому болельщику тоже не обязательно. Но для общего развития — потолок зарплат (он же Salary Cap, или «кепка») основывается на сложном расчете, при котором измеряется доход Лиги, а затем 48% этого дохода распределяется на затраты на игроков.

Эти затраты включают в себя собственно зарплаты, плюс всяческие пособия — пенсионные, страховые, медицинские, обучающие — в общем все то, что у нас назовут «соцпакет» и что не включается в саму зарплату. Так что на тот потолок, которым оперируют команды, идут не все 48%, а несколько меньше.

2) И сколько нынче потолок?

В этом сезоне потолок зарплат очень серьезно вырос относительно ковидного 2021-го, и составляет 208,2$ млн. Как правило, повышение последние годы составляло 10+ млн, но в период пандемии все было непонятно и была просадка.

3) А если пара центов в дырявый карман завалилась, можно их через год достать?

А то! Есть такая штука — Rollover называется на всяких умных сайтах, так вот она и означает сколько команда сэкономила в предыдущем году и сколько миллионов прибавится к ее нынешней кепке.

Команда должна уведомить Лигу за пару недель до старта сезона в марте, сколько она из этой суммы хочет перенести на наступающий год. Дальше это все плюсуется, добавляются/убавляются суммы «стимулирующих» выплат игрокам (об этом позже) и получается Уточненная кепка (Adjusted Salary Cap), в которую команда и должна уместиться к началу нового сезона.

4) Все ли игроки считаются под кепку?

Да, никто не избежит взора ока Саурона. Будь ты в 53-мэн ростере, списке травмированных (IR который), списке «физически недоступных» (PUP) или практис-скводе — твою зарплату внесут под кепку команды. Только те, кто в списках исключения НФЛ (любители жен побить и прочие поклонники синих и красных таблеток) не считаются тут.

5) Погоди, так там 90 игроков же! Как их уместить всех под кепку?

А вот точно — никак же! Поэтому и придумали «Правило 51-го», согласно которому под кепку считаются только первые 51 человек по зарплате, бонусам и всем базовым контрактным условиям.

Правило действует с первого дня сезона и до первой игры. То бишь есть у тебя человечек, который 1 млн получает — меньше всех в команде. Нанял ты еще одного, у которого 1,1 млн зарплата будет, а кепка в итоге на 100 тысяч всего поднимется, так как выпадет первый из 51.

6) А свободные агенты считаются под кепку?

Есть несколько типов свободных агентов и их учет зависит от их типа.

• Неограниченный свободный агент (UFA): все сказано уже в самом термине — игрок, контракт которого с командой истек, и который имеет право вести переговоры с любой командой Лиги по наступлению стартового периода нового сезона. Под потолок, естественно, не считается.

• Ограниченный свободный агент (RFA): игрок, у которого контракт заканчивается, но который провел в Лиге менее трех сезонов, является ограниченным свободным агентом. За сезон считается тот, в котором игрок был в ростере команды не менее чем на 6 играх регулярного сезона (считаются и игры, когда игрок не попадал в активный ростер на матч, или был в списке травмированных).

Команда может наложить на такого игрока тендер определенной цены и ценности, смотря какую компенсацию хочет получить, если игрока все же переманят. Команда может повторить предложение соперника или же получить компенсацию.

Тендеры бывают четырех видов, в зависимости от компенсации, которую команда хочет получить: первый раунд, второй раунд, оригинальный раунд (тот, в котором игрок был выбран на драфте) и «право первого отказа» (без компенсации). Сумма тендера, который команда наложит на игрока идет под кепку.

• Свободный агент под эксклюзивными правами (ERFA): если игрок в Лиге 2 или менее сезонов (с тем же условием «сезона» что и выше), команда обладает эксклюзивными правами на него и только она может вести переговоры с ним, при ее желании его оставить. Такому игроку почти всегда дают минимальную зарплату и она же пойдет под потолок.

• Игрок с франчайз или транзишн тэгом: любой игрок, на которого команда наложила такой тэг (кроме Эксклюзивного франчайз тэга), все еще считается свободным агентом, но ограничен этим тэгом. Такой игрок засчитывается под потолок в размере наложенного тэга.

7) А что это за тэги такие?

Существует три типа тэгов, при помощи которых команда старается отвадить игрока от выхода на рынок свободных агентов и дать себе дополнительное время на переговоры по длительному контракту. Ну или просто хочет оставить игрока у себя на год, чтобы еще раз удостовериться, что он им нужен. Тэг можно наложить только на одного игрока за сезон.

• Не-эксклюзивный франчайз-тэг (как правило именно он пишется просто — франчайз-тэг): наиболее распространенный и постоянно применяемый командами. Это годовое соглашение, по которому игрок получает зарплату не менее средней цифры топ-5 игроков его позиции за последние 5 сезонов, или 120% от его предыдущей зарплаты — смотря что больше.

С игроком могут вести переговоры другие команды, но в случае сделки с другой командой, команда наложившая тэг получит два пика первого раунда драфта за этого игрока.

• Эксклюзивный франчайз-тэг: очень редко используемый, так как дороже. Это годовое соглашение, по которому игрок получает зарплату не менее средней цифры топ-5 игроков его позиции за последний сезон, или 120% от его предыдущей зарплаты — смотря что больше. Игрок при этом не имеет права вести переговоры с другими командами.

• Транзишн-тэг: это годовое соглашение, по которому игрок получает зарплату не менее средней цифры топ-10 игроков его позиции за последний сезон. Игрок может вести переговоры с другими командами, но команда, наложившая тэг, имеет возможность повторить поступившее ему предложение. Если команда не хочет этого делать и игрок уходит — она не получит никакой компенсации.

8) А выбранные на драфте игроки до подписания контракта считаются?

Да. Будучи выбранным на драфте любой игрок получает тендер размером с минимальную зарплату новичка (705$ тыс). Тендер исчезнет, как только игрок подпишет свой первый контракт.

9) Так из чего же складывается сумма, которую игрок приносит команде под кепку?

Такая сумма (Caphit она называется) состоит из нескольких частей. Первая — то число, которое стоит в Параграфе 5 стандартного контракта игрока НФЛ и то, что большинство из нас понимают как ежегодную базовую зарплату игрока.

Второе — бонусы, разные по своей специфике, так же засчитываются под кепку. Типичные бонусы это подписной, ростер-бонус и опшн-бонус. Ну а третий компонент — стимулирующие выплаты (о них чуть позже).

10) А в чем разница между этими вот бонусами?

По своей сути эти бонусы можно описать как «спасибо, что ты с нами теперь» (Подписной бонус), и «спасибо, что ты до сих пор с нами» (Ростер-бонус и Опшн-бонус). С точки зрения игрока это не так уж важно, какой именно бонус он получает. А вот для команды разница в этих бонусах существенная, так как с их помощью она может оказывать влияние на свой потолок зарплат.

Ростер-бонус например учитывается только в том году, в котором выплачивается. Подписной бонус распределяется пропорционально продолжительности контракта игрока (или пропорционально оставшимся годам контракта, если применить опшн-бонус), но не более чем на 5 лет.

11) Так, а наглядно можно показать?

Ну, допустим игрок подписывает пятилетний контракт на 40$ млн. В нем подписной бонус 10$ млн, опшн-бонус 4$ млн начинается выплачиваться со второго сезона, и ростер-бонус на второй год составляет 1$ млн. В пятом параграфе контракта указана базовая зарплата в 1,3,5,7 и 9$ млн на 5 лет.

Подписной бонус в 10$ млн будет разбит на 5 лет по 2$ млн, которые будут учитываться под кепку каждый год.

Опшн-бонус вступает в силу со второго сезона и будет прибавлять по 1$ млн под кепку каждый год.

Ростер-бонус второго года будет выплачен, если игрок будет находится в ростере команды (как правило считается на 5-ый день с момента официального старта сезона).

В итоге, капхит игрока на каждый сезон будет выглядеть так:

Здесь не включены стимулирующие выплаты за определенные достижения. О них позже.

12) А контракты в НФЛ гарантированны?

Большинство контрактов НФЛ включают в себя гарантированные деньги, но в отличие от контрактов МЛБ и НБА, вся сумма очень редко когда гарантированна. Однако касательно новичков выбранных в первом раунде драфта есть исключение, и им гарантированна почти вся сумма их первого четырехлетнего контракта.

Наиболее крупные контракты будут в себя включать гарантированные подписной бонус, ростер и/или опшн-бонусы, а иногда и гарантированные базовые зарплаты.

Но не всегда эта «гарантия» так хороша, как звучит. Часто гарантированные деньги гарантированны только в случае травмы, что не позволяет уволить игрока, если он получил повреждение, но позволяет его уволить в разных других ситуациях.

13) А если опшн-бонус не будет выплачен, что случится?

Если опшн-бонус не выплачивается, как правило это приводит к аннулирования одного или двух лет контракта игрока. Но на самом деле, большинство опшн-бонусов либо сами гарантированны, либо контракты имеют гарантированную базовую зарплату, которая по сути выступает в качестве гарантии опшн-бонуса.

В приведенном выше примере это означало бы, что если бы опшн-бонус в 4$ млн со второго сезона не был бы гарантирован, он, скорее всего, был бы подкреплен полностью гарантированный базовой зарплатой в 3$ млн плюс гарантией ростер-бонуса в 1$ млн.

14) Что происходит когда игрока увольняют или он карьеру заканчивает?

Когда игрока увольняют, или он уходит из футбола, команда освобождается от выплаты базовой зарплаты и любых ростер-бонусов, которые следовали далее по контракту, но все равно должна будет выплатить все остатки подписного или опшн-бонусов, которые еще не были посчитаны под кепку.

Используя пример выше – если игрока увольняют сразу в начале его 4-го сезона, то команда не обязана будет выплачивать ему базовую зарплату в 7$ млн (или ростер-бонус если бы он тут был). Но разделенные подписной и опшн-бонусы в размере 2$+1$ млн на 4-ый и 5-ый сезоны сразу же будут засчитаны в год увольнения.

Таким образом команда должна будет отчитаться за 6$ млн оставшихся бонусных выплат игроку. Так как изначально его капхит в этот год составлял 10$ млн, команда получит выгоду в 4$ млн плюсом под кепку, и получит 6$ млн «мертвых денег» минусом под кепку в этом же сезоне.

Поскольку выплаты пятого сезона перейдут в текущий год, в следующее межсезонье уже никаких «следов» игрока в платежке не останется. В случае окончания карьеры все вычисляется абсолютно так же.

15) А обменять игрока выгоднее? Что происходит в случае трейда?

Для потолка команды, которая отдает на обмен своего игрока, это во-многом сродни его увольнению — команда избавляется от выплаты будущей базовой ежегодной зарплаты, но должна учитывать неоплаченные бонусы. Как и в случае увольнения, он уйдут в «мертвые деньги» и будут учтены в минус кепке.

Команда, которая обменивает себе игрока, получает его оставшийся контракт, но не несёт ответственность за какие-либо бонусные выплаты, ранее выплаченные ему.

16) Я что-то слышал про какое-то 1 июня. Что это за дата?

Это дата, установленная коллективным соглашением, которая делит финансовые периоды разных сезонов.

То есть — если игрока уволят после этой даты, команда как и раньше освобождается от выплаты ему будущих базовых зарплат, но вот неучтенные бонусные выплаты она может разбить на два сезона — этот и следующий, что позволяет ей получить дополнительное место под потолком в этом текущем сезоне, за счет сокращения тех самых «мертвых денег». Зато на следующий год под кепкой она уже будет иметь меньше на эту перенесенную сумму.

Если снова вернуться к нашему примеру, то уволив игрока после 1 июня на 4-ый год, а не в первые дни сезона, команда получит «мертвых денег» не 6, а 3$ млн, что в итоге освободит ей места под потолком не 4, а 7$ млн. На следующий сезон перенесутся 3$ млн «мертвых».

Обмены и уходы на пенсию после 1 июня будут считаться точно так же.

17) А команда может уволить игрока до 1 июня и получить выгоду, будто сделала это после это даты?

Да, коллективное соглашение позволяет сделать подобное для двух игроков, обозначив их увольнение/трейд/пенсию как «после июньский». Но по сути, для команды это не имеет особого преимущества, так как до 1 июня игрок все равно будет минусовать кепку на всю сумму, и лишь после 1 числа она изменится.

В основном эта опция применяется для того, чтобы игроки смогли найти себе новую команду, пока у тех еще остаются какие-то свободные деньги, которые они не успели потратить. После 1 июня найти новую команду гораздо сложнее.

18) А что такое реструктуризация? Игрок при ней теряет деньги?

Нет. В подавляющем большинстве случаев, реструктуризация контракта не означает, что игрок получит меньше. Только если какой-нибудь игрок, которому явно переплачивают, пойдет на само сокращение зарплаты в процессе реструктуризации.

Сама реструктуризация это просто перераспределение денег с текущего сезона на будущие года. Чисто бухгалтерская фишка, чтобы освободить чуть места под кепкой в этом сезоне.

17) Ну а как она работает-то?

Классическая реструктуризация, часто называемая «простой реструктуризацией» — когда базовая зарплата игрока сокращается до утвержденного Лигой минимума (для игрока с определенным опытом лет в НФЛ он разный), а остаток немедленно выплачивается игроку в виде подписного бонуса, сумма которого распределяется поровну на оставшиеся годы контракта.

Так что фактически игрок не получает меньше, просто получает большую часть денег сразу, а не в течение 17 недель сезона.

Используя наш пример, если бы команда реструктурировала контракт игрока на 3-ем году контракта, его базовая зарплата в 5$ млн будет снижена до минимальной ветеранской суммы (в зависимости от лет опыта), скажем в 800$К, что даст игроку 4,2$ млн в качестве мгновенного подписного бонуса.

Новый бонус реструктуризации будет распределен на оставшиеся 3 года контракта по 1,4$ млн и оставшиеся годы контракта для команды будут выглядеть так:

Таким образом в этом году команда получит под кепку дополнительные 2,8$ млн свободных денег (было 8$ млн, стало 5,2), но в следующие два года будет иметь дело с дополнительными 1,4$ млн.

18) А есть ведь еще какие-то воркаут бонусы?

Да, воркаут-бонусы (они же бонусы за тренировки) — это деньги, выплачиваемые игрокам за посещение межсезонных тренировок. По условиям коллективного соглашения, минимальная ставка на ежедневную тренировку в 2021 году составляет 275$.

Начиная с первого официального дня нового сезона, команды должны учитывать в своей платежке минимальную ставку помноженную на 80 игроков и помноженную на 36 дней. В 2021 году это будет составлять 792$ тыс. После начала сезона, эта сумма заменяется фактической суммой воркаут-бонусов, выплачиваемой игрокам (так как не всем дают именно минимум).

Кроме того, у многих игроков дополнительно в контракты включены повышенные суммы бонусов за посещение тренировок. Они сразу же засчитываются под кепку и если фактически заработанная сумма меньше, корректируются во время тренировочного лагеря, чтобы подбить остаток.

19) Обещал-обещал — так что там со стимулирующими выплатами? Они как на потолок влияют?

Ох, это абзац со звездочкой. Не сломайте мозги, так как и у автора они в этом вопросе плывут.

Стимулирующие выплаты прописаны в некоторых контрактах как вознаграждение игроку за достижение определенных критериев в сезоне. Стимулирующие выплаты бывают двух типов — которые вероятно будут получены (LTBE — Likely To Be Earned, переводите как хотите) и которые вероятно не будут получены (NLTBE — Not Likely To Be Earned). Каждая из них по разному влияет на потолок зарплат.

LTBE это выплаты, основанные на выполнении достижений в прошлом сезоне и они считаются под кепку в том сезоне, где запланированы.

Например, если раннинбек набрал 1200 ярдов на выносе в прошлом году, и в его контракте на текущий год есть стимулирующая выплата в 100$ тыс за преодоление планки в 1000 ярдов, то это стимул LTBE и в текущий год команда получит минусом эти 100$ тыс.

Если же игрок набрал 1000 ярдов в прошлом году, а у него предусмотрена выплата в 100$ тыс в этом сезоне за 1200 ярдов, то это стимул NLTBE и эти 100$ тыс не будут учтены команде под кепку в этом году.

То есть, если игрок не получает LTBE выплату, её сумма будет начислена команде под кепку в следующий сезон. С выплатами NLTBE обратное — если условия выполнены, то команда в следующем году получит минус под кепку на сумму выплаты.

Еще живы?

20) А что мешает игроку, подписавшему большой контракт с подписным бонусом, свалить на пенсию на следующий год?

Если игрок в расцвете сил, во время действия долгосрочного контракта с подписным бонусом, неожиданно уходит из футбола, коллективное соглашение позволяет команде вернуть часть подписного бонуса. Это правило известно как «Правило Барри Сандерса».

Если команда — пройдя арбитраж по этому вопросу — имеет право на возврат части подписного бонуса, он зачисляется ей в плюс к кепке на следующий год.

Однако это не означает что каждый уход из футбола ведет к арбитражу (который еще надо выиграть) и к возврату части подписного бонуса. Как правило сами команды, заключая контракты с ветеранами, изначально понимают, что те вряд ли сыграют за них его полностью. Возврат случается только в определенных, странных и необоснованных ситуациях без серьезной причины (то есть без травм и т.д.)

21) Что останавливает команды от превышения потолка зарплат?

Если просто — им это запрещено Лигой и НФЛ может просто заблокировать подписание любого контракта, если он превысит потолок команды. Если команда превысит кепку из-за неучтенных бонусов после увольнения/обмена, НФЛ даёт ей 7 дней на возврат к нужному значению любым законным способом (увольнять еще кого-то, или реструктурировать чей-то контракт).

22) А какие минимальные зарплаты сейчас в НФЛ?

Коллективное соглашение установило календарь изменений минимальных зарплат игроков от года к году в зависимости от количества лет, сыгранных в Лиге. Выглядит это вот так:

23) А что там у новичков с драфта? Для них ведь специально оставляют место кажется?

Еще в коллективном соглашении 2011 года произошло серьезное изменение, которое повлияло на Лигу. Был создан так называемый «Общий пул компенсации для новичков», который практически полностью изменил порядок оплаты выбранных на драфте игроков и убрал старый «потолок для новичков».

Новая система не только ограничивает зарплату новичков в первый год, но и общую компенсацию по первому контракту игрока в НФЛ.

В новой системе, оплата новичков во-многом структурирована, что позволяет быстрее договориться о соглашении с ними. Что так же позволяет Лиге определить новичковый пул для потолка зарплат, который определяется суммой всех конкретных пиков на драфте, где выбирает именно эта команда. Все эти цифры так же пропорционально увеличиваются с каждым годом и увеличением потолка зарплат.

Ну вот вроде и кончились основные вопросы. В экономических дебрях НФЛ как в жизни — можно учиться много-много лет, но так и не узнать все. Если вам все же после этого ликбеза что-то не до конца понятно — задавайте вопросы в комментариях и я попытаюсь на них ответить.

