6 лучших ударов среды на турнире в Риме

В среду в Риме прошло всего четыре одиночных матча, но классного тенниса было очень много.

С утра Арина Соболенко обыграла Алену Остапенко – 6:2, 6:4. Белоруска вышла в полуфинал. Все ожидали, что в этом матче по мячу будут бить сильно и нещадно, но Соболенко с Остапенко доказали, что способны не только молотить.

Сначала Арина красиво использовала комбинацию резака и укороченного. Дропшоты вообще стали одним из любимых ударов Соболенко на этом турнире – она бросила десяток в предыдущем круге против Элины Свитолиной. А потом шутила в твиттере, что это был первый и последний раз – потому что мера была вынужденной из-за проблем со спиной. Но, видимо, ей понравилось.

А вскоре после той комбинации Алена не менее красиво ответила на попытку снова дернуть ритм слайсом.

Соболенко 13-й раз вышла в полуфинал на турнире WTA 1000 и встретится с Даниэль Коллинс, выигравшей 19 из 20 последних матчей. А единственное поражение ей нанесла как раз Соболенко в Мадриде.

Коллинс прошла Викторию Азаренко (6:4, 6:3) и по ходу матча наносила очень красивые удары кулаком и локтями по воздуху.

А еще варьировала зубодробительный теннис на задней линии с очень тонкой игрой у сетки.

У мужчин первым полуфиналистом стал чилиец Алехандро Табило , прошедший Чжичжэня Чжана – 6:3, 6:4. Они уже в одном из первых розыгрышей матча выдали классный размен с твинером.

А потом Чжан в ответ на укороченный Табило выдал отменную обманку.

Табило впервые вышел в полуфинал, и его соперником станет Александр Зверев. Немец в силовой борьбе победил Тэйлора Фрица – 6:4, 6:3.

Но, наверное, самый выдающийся удар в среду выполнил Бен Шелтон – во время парного матча в команде с Александром Бубликом. Они вышли в полуфинал, а американец скоординировался у сетки так, что сам не понял, как отбил.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene