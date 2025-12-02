Сегодня день рождения Анны Калинской

Сегодня 27-летие Анны Калинской.

В прошлом году россиянка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае и четвертьфинала Australian Open . В 2025-м она выиграла тысячник в Мадриде в паре с Сораной Кырстей.

В октябре 2024-го Калинская поднималась на наивысшую в карьере 11-ю строчку рейтинга WTA . Сейчас она 33-я ракетка мира.

