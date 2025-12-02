Сегодня день рождения Анны Калинской
Сегодня 27-летие Анны Калинской.
2 декабря 27 лет исполняется Анне Калинской.
В прошлом году россиянка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае и четвертьфинала Australian Open. В 2025-м она выиграла тысячник в Мадриде в паре с Сораной Кырстей.
В октябре 2024-го Калинская поднималась на наивысшую в карьере 11-ю строчку рейтинга WTA. Сейчас она 33-я ракетка мира.
«Не хочу быть только «красивой теннисисткой». 6 историй от Анны Калинской
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
