Сегодня день рождения Анны Калинской

Сегодня 27-летие Анны Калинской.

2 декабря 27 лет исполняется Анне Калинской.

В прошлом году россиянка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае и четвертьфинала Australian Open. В 2025-м она выиграла тысячник в Мадриде в паре с Сораной Кырстей.

В октябре 2024-го Калинская поднималась на наивысшую в карьере 11-ю строчку рейтинга WTA. Сейчас она 33-я ракетка мира.

«Не хочу быть только «красивой теннисисткой». 6 историй от Анны Калинской

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАнна Калинская
logoWTA
