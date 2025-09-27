Музетти о том, что сказал «эти чертовы китайцы все время кашляют»: «Я приношу искренние извинения. Мои слова были обращены к нескольким людям на трибунах»

Лоренцо Музетти извинился перед китайскими болельщиками.

По ходу матча первого круга в Пекине против Джованни Мпетши Перрикара (7:6(3), 6:7(4), 6:4) итальянец сказал: «Эти чертовы китайцы все время кашляют».

«Дорогие китайские болельщики,

Я приношу искренние извинения за то, что сказал в раздражении вчера во время матча.

Мои слова были обращены исключительно к нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали игре. Они ни в коем случае не были направлены против китайцев. Это произошло, когда я был напряжен на тай-брейке второго сета, хотя это не оправдание. Я осознаю, что форма, в которой я выразился, была неверной и неуместной, и что это задело чувства многих китайских болельщиков. Я глубоко сожалею об этом и раскаиваюсь.

Я всегда восхищался китайским народом и мне действительно нравится играть в вашей стране. Я приезжаю в Китай с 2018 года и всегда чувствую себя здесь желанным гостем. Я благодарен за невероятную поддержку, которую постоянно получаю, и за многих болельщиков, которые у меня есть в Китае.

Еще раз прошу прощения. Я глубоко уважаю вас, чувствую себя здесь как дома и ценю тепло и доброту, которые вы всегда проявляете ко мне.

С уважением и благодарностью, Лоренцо», – написал Музетти в соцсетях.

За выход в четвертьфинал он сыграет с Андрианом Маннарино.