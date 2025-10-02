  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о том, что Зверев обматерил отца в игре с Медведевым: «Если бы я сказал такое своему тренеру, получил бы после матча подсрачник»
Кафельников о том, что Зверев обматерил отца в игре с Медведевым: «Если бы я сказал такое своему тренеру, получил бы после матча подсрачник»

Евгений Кафельников раскритиковал поведение Александра Зверева.

В Пекине Зверев обматерил команду в четвертьфинальном матче против Даниила Медведева.

«Если бы я сказал такое своему тренеру, получил бы после матча подсрачник, а наше сотрудничество закончилось бы на этой минуте.

Не приветствую такое поведение, тем более, когда это направлено в адрес родного отца. Саша уникальный теннисист, но нельзя опускаться до такого, вот так себя вести.

Причем все это бросается в глаза, режет уши, особенно потому, что эти истории связаны с российскими теннисистами… ну, точнее, с теннисистами, которые говорят по-русски», – сказал Кафельников в интервью First & Red.

