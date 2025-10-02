Фриц о самой большой покупке: «Мне было скучно, и я купил PlayStation»
Тэйлор Фриц рассказал, на что тратит деньги во время путешествий в туре.
– Какую самую большую покупку ты совершил за карьеру?
– Иногда мне кажется, что я покупаю много всякой фигни. Наверное, это мои самые типичные покупки, когда я в дороге. Мне было скучно, и я купил что-то вроде PlayStation (улыбается). У меня ее просто не было – кажется, я решил тогда не брать свою с собой. А потом подумал: «Боже, как она мне нужна».
– Ничего дороже PlayStation?
– Нет, нет, – поделился Фриц с «Больше!».
