Монфис о моменте, когда задумался о завершении карьеры: «Спросил себя после «Ролан Гаррос»: «Сколько еще таких турниров ты сможешь провести на хорошем уровне?»

Гаэль Монфис рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры.

Ранее француз объявил , что следующий сезон станет для него последним.

«Я уже носил это в себе какое-то время. Начал задумываться об этом после «Ролан Гаррос». Тогда я сам себе задал вопрос после матча с Дрэйпером, где мы выдали отличную битву (Монфис уступил британцу во втором круге 3:6, 6:4, 3:6, 5:7 – Спортс’’): «Гаэль, как думаешь, сколько еще таких турниров сможешь провести на хорошем уровне?»

Я чувствовал себя неплохо, но мне хотелось снова ощутить этот азарт – пройти игрока из топ-5, выиграть один-два больших матча. Тогда я себе ответил, что таких турниров у меня осталось не так много. С этого момента мысль стала постепенно зреть все сильнее.

Все шло по нарастающей. Было тяжело это рассказать всем близким. Моя мама была в Монреале с Элиной [Свитолиной ] и дочкой, мы увиделись в Цинциннати, и тогда я им сообщил. Когда я этим поделился, стало легче. Потом открылся лучшим друзьям.

Но последние два месяца было трудно играть, потому что казалось, что я вру людям. Я хотел сказать это всем, хотел освободиться, чтобы на душе был спокойнее», – сказал Монфис в интервью L’Equipe.