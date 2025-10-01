  • Спортс
Рейтинг ATP. Фриц обошел Джоковича, Тьен дебютировал в топ-40, Бруксби поднялся на 29 позиций

Финалист турнира в Токио Тэйлор Фриц вернулся на четвертую строчку рейтинга.

Финалист ATP 500 в Пекине Лернер Тьен дебютировал в топ-40, Дженсон Бруксби дошел до полуфинала турнира в Японии и прибавил 29 строчек.

PIF ATP Rankings

Положение на 1 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11540
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10950
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5980
4 (5) Тэйлор Фриц (США) 4995
5 (4) Новак Джокович (Сербия) 4830
6 (6) Бен Шелтон (США) 4190
7 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3735
8 (7) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3590
9 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3555
10 (10) Карен Хачанов (Россия) 3190
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2560
16 (19) Якуб Меньшик (Чехия) 2455
17 (16) Александр Бублик (Казахстан) 2445
18 (18) Даниил Медведев (Россия) 2410
30 (23) Артур Фис (Франция) 1570
36 (52) Лернер Тьен (США) 1205
57 (86) Дженсон Бруксби (США) 937
63 (74) Себастьян Корда (США) 910
79 (95) Александр Вукич (Австралия) 783
106 (101) Роман Сафиуллин (Россия) 588
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
