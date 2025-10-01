Рейтинг ATP. Фриц обошел Джоковича, Тьен дебютировал в топ-40, Бруксби поднялся на 29 позиций
Финалист турнира в Токио Тэйлор Фриц вернулся на четвертую строчку рейтинга.
Финалист ATP 500 в Пекине Лернер Тьен дебютировал в топ-40, Дженсон Бруксби дошел до полуфинала турнира в Японии и прибавил 29 строчек.
Положение на 1 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11540
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10950
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5980
|4 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|4995
|5 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4190
|7 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3735
|8 (7)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3590
|9 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3555
|10 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|3190
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2560
|16 (19)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|2455
|17 (16)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2445
|18 (18)
|Даниил Медведев (Россия)
|2410
|30 (23)
|Артур Фис (Франция)
|1570
|36 (52)
|Лернер Тьен (США)
|1205
|57 (86)
|Дженсон Бруксби (США)
|937
|63 (74)
|Себастьян Корда (США)
|910
|79 (95)
|Александр Вукич (Австралия)
|783
|106 (101)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|588
