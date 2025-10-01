Рейтинг ATP. Фриц обошел Джоковича, Тьен дебютировал в топ-40, Бруксби поднялся на 29 позиций

Финалист турнира в Токио Тэйлор Фриц вернулся на четвертую строчку рейтинга.

Финалист ATP 500 в Пекине Лернер Тьен дебютировал в топ-40, Дженсон Бруксби дошел до полуфинала турнира в Японии и прибавил 29 строчек.

PIF ATP Rankings

Положение на 1 октября 2025