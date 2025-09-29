4

Медведев о матче с Тьеном: «Он играет выше своего рейтинга»

Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал в Пекине.

Там Медведев встретится с 19-летним Лернером Тьеном. 

В 1/4 он 14-й раз в 21 матче обыграл Александра Зверева и ответил на вопрос, почему у него получается доминировать в личке с немцем.

– Ну, конкретного ключа нет. Во-первых, во многих матчах были тай-брейки, три сета. В Австралии вообще пять сетов. И, наверное, он был ближе к победе на протяжении всего матча. Поэтому каждый матч – отдельная история.

Возможно, я читаю и принимаю его подачу чуть лучше, чем какие-то другие игроки, и за счет этого создаю давление. Поэтому рад, что сегодня сумел уверенно победить игрока топ-3 на секундочку. Доволен собой. 

– По ощущениям – это был лучший матч за какое время?

– Ну, наверное, с Галле. Там я все матчи хорошо играл, в том числе Сашу обыграл. А потом у меня совершенно не получалось по разным многим причинам показать такой же уровень тенниса. Поэтому сегодня рад тому, как играл, и надеюсь, что смогу продолжать так же.

– Какой настрой на завтра?

– Хороший. Но соперник тяжелый, он может очень хорошо играть. Он молодой, я бы даже сказал, что играет выше своего рейтинга. Просто он молодой еще, у него не всегда получается это показать. Здесь он обыграл хороших игроков.

Мы с ним тренировались до турнира, он там тоже круто играл, был тяжелый тренировочный сет. Поэтому ожидаю тяжелую борьбу и надеюсь, что смогу показать хороший теннис, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’’ Екатерина Филиппова.

А Медведев-то хорош! Грохнул Зверева и впервые с июня вышел в 1/2

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
