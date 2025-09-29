Мирра Андреева одержала 40-ю победу в сезоне

18-летняя Мирра Андреева вышла в четвертый круг тысячника в Пекине.

Она обыграла Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.

Андреева третий год подряд вышла в 1/8 финала турнира в Пекине.

Россиянка одержала 40-ю победу в сезоне. Теперь ее баланс – 40:13.

Кроме того, Мирра сравнялась с Винус Уильямс по числу побед на турнирах уровня WTA 1000 до 19 лет – у обеих по 38. Она вышла на пятое место в истории по этому показателю.

Дальше она сыграет с победительницей пары Майя Джойнт – Сонай Картал .