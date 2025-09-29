Мирра Андреева одержала 40-ю победу в сезоне
18-летняя Мирра Андреева вышла в четвертый круг тысячника в Пекине.
Она обыграла Джессику Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.
Андреева третий год подряд вышла в 1/8 финала турнира в Пекине.
Россиянка одержала 40-ю победу в сезоне. Теперь ее баланс – 40:13.
Кроме того, Мирра сравнялась с Винус Уильямс по числу побед на турнирах уровня WTA 1000 до 19 лет – у обеих по 38. Она вышла на пятое место в истории по этому показателю.
Дальше она сыграет с победительницей пары Майя Джойнт – Сонай Картал.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
