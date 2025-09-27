Чжэн о восстановлении после операции: «Мне очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент я не могла двигать рукой»

Девятая ракетка мира Циньвэнь Чжэн рассказала о восстановлении после операции.

Сегодня китаянка провела и выиграла первый матч после травмы локтя . Во втором круге тысячника в Пекине она победила Эмильяну Аранго – 6:3, 6:2.

– Чего вам больше всего не хватало за 88 дней вне соревнований?

– О, прошло 88 дней? Ровно 88?

– Да.

– Отличное число, ведь я родилась 8 октября.

Больше всего мне не хватало соперничества с другими игроками, потому что все это время я могла видеть их только по телевизору. Иногда я просто лежала в кровати после операции. Мне очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент я все еще не могла двигать рукой.

Я очень счастлива вернуться и снова соревноваться. Конечно, мне не хватало и болельщиков, которые меня поддерживают. Я скучала по адреналину и давлению, которое чувствуешь на корте.

– Это была ваша первая операция. Какие выводы для себя сделали? Может быть, есть и положительные стороны? Какую поддержку оказывали болельщики?

– Реабилитация – это, конечно, вызов. Но в эти два месяца не было давления матчей, и я смогла расслабиться. Почти не играла в теннис и занималась другими вещами. Я учила испанский, читала книги, ходила на курсы. Это была интересная жизнь.

На корте сегодня болельщики были очень активны. Я получила слова поддержки, игрушки лабубу, два брелока – все это подарки от фанатов.

Я знаю, что они скучали по мне, а я почти не обновляла соцсети. Теперь я вернулась и хочу чаще быть на корте, чтобы они могли меня видеть, – сказала Чжэн на пресс-конференции.