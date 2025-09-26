Бадоса выиграла первый матч с июня
Паула Бадоса обыграла Антонию Ружич во втором круге турнира в Пекине.
Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(2).
18-я ракетка мира одержала первую победу с июньского турнира в Берлине. Тогда она прошла Эмму Наварро во втором раунде.
Испанка не играла с «Уимблдона» из-за продолжающихся проблем с подвздошно-поясничной мышцей.
В третьем круге она поборется с Каролиной Муховой или Сораной Кырстей.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости