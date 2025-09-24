234-я ракетка мира дисквалифицирован на месяц из-за триметазидина, попавшего в организм через загрязненный препарат

Фредерико Феррейра Сильва получил бан на месяц за употребление допинга.

Теннисное агентство ITIA, которое занимается антидопингом, сообщило, что 30-летний португальский теннисист получил дисквалификацию на один месяц после положительного теста на турнире в феврале 2025 года. Организация признала, что нарушение было непреднамеренным и вызвано загрязнением препарата Daflon триметазидином. Препарат был рецептурным, выдан специалистом по спортивной медицине и приобретен федерацией тенниса Португалии после консультации.

234-я ракетка мира уже отбыл временное отстранение дольше срока недопуска к соревнованиям во время расследования. Таким образом, он может выступать на турнирах.

Напомним, аналогичная ситуация произошла с Игой Швентек год назад. Полька также получила дисквалификацию на месяц за триметазидин, который оказался в ее организме через загрязненный мелатонин.

