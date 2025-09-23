Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100
Чемпион турнира в Ханчжоу Александр Бублик впервые поднялся на 16-ю строчку.
Марин Чилич не смог защитить титул и опустился на 97-ю позицию.
Победитель ATP 250 в Чэнду Алехандро Табило вернулся в топ-100.
Положение на 23 сентября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11540
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10780
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5930
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|4675
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4280
|7 (7)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3690
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|9 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3505
|10 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|3280
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2610
|16 (19)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2445
|18 (18)
|Даниил Медведев (Россия)
|2410
|72 (112)
|Алехандро Табило (Чили)
|826
|76 (88)
|Валентин Руайе (Франция)
|805
|88 (96)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|727
|97 (59)
|Марин Чилич (Хорватия)
|664
|101 (90)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|651
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
