  • Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100
Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100

Чемпион турнира в Ханчжоу Александр Бублик впервые поднялся на 16-ю строчку.

Марин Чилич не смог защитить титул и опустился на 97-ю позицию.

Победитель ATP 250 в Чэнду Алехандро Табило вернулся в топ-100. 

PIF ATP Rankings

Положение на 23 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11540
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10780
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4675
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (7) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3690
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3505
10 (10) Карен Хачанов (Россия) 3280
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2610
16 (19) Александр Бублик (Казахстан) 2445
18 (18) Даниил Медведев (Россия) 2410
72 (112) Алехандро Табило (Чили) 826
76 (88) Валентин Руайе (Франция) 805
88 (96) Александр Шевченко (Казахстан) 727
97 (59) Марин Чилич (Хорватия) 664
101 (90) Роман Сафиуллин (Россия) 651
Опубликовал: Максим Антонов
