Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100

Чемпион турнира в Ханчжоу Александр Бублик впервые поднялся на 16-ю строчку.

Марин Чилич не смог защитить титул и опустился на 97-ю позицию.

Победитель ATP 250 в Чэнду Алехандро Табило вернулся в топ-100.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 сентября 2025