Бублик стал третьим игроком с 2019 года, выигравшим титулы на всех покрытиях за один сезон

Александр Бублик выиграл хардовый турнир в Ханчжоу.

Таким образом, он стал чемпионом на всех покрытиях в этом году. Ранее Бублик побеждал на траве в Галле, на грунте – в Гштааде и Китцбюэле.

Теперь список теннисистов, завоевавших титулы на всех покрытиях за один сезон с 2019 года, выглядит так:

● Новак Джокович – 2019, 2021–2022;

● Карлос Алькарас – 2023–2025;

● Александр Бублик – 2025.

Бублик делает то, что должен делать Медведев