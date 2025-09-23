Бублик стал третьим игроком с 2019 года, выигравшим титулы на всех покрытиях за один сезон
Александр Бублик выиграл хардовый турнир в Ханчжоу.
Таким образом, он стал чемпионом на всех покрытиях в этом году. Ранее Бублик побеждал на траве в Галле, на грунте – в Гштааде и Китцбюэле.
Теперь список теннисистов, завоевавших титулы на всех покрытиях за один сезон с 2019 года, выглядит так:
● Новак Джокович – 2019, 2021–2022;
● Карлос Алькарас – 2023–2025;
● Александр Бублик – 2025.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ATPMediaInfo
