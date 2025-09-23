Пекин (ATP). Медведев начнет матчем с Норри, Рублев – с Коболли, Хачанов сыграет с Мюллером, Синнер – с Чиличем
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Пекине.
Янник Синнер (1) в первом круге встретится с Марином Чиличем, Александр Зверев (2) – с Лоренцо Сонего.
Лоренцо Музетти (4) сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром, Карен Хачанов (5) – с Александром Мюллером
Андрей Рублев (6) поборется с Флавио Коболли, Даниил Медведев (8) – с Кэмероном Норри.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
