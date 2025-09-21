  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Федерер о завершении карьеры: «Я был всегда известен тем, что у меня не было травм. Я сталкивался с некоторыми проблемами, но не было ничего такого масштаба, как с коленом в конце»
9

Федерер о завершении карьеры: «Я был всегда известен тем, что у меня не было травм. Я сталкивался с некоторыми проблемами, но не было ничего такого масштаба, как с коленом в конце»

Роджер Федерер рассказал о травме колена, из-за которой завершил карьеру.

Он посетил подкаст Энди Роддика на Кубке Лэйвера в Сан-Франциско.

– Я знал, что у тебя все плохо с коленом, очень плохо, и становилось все хуже. Когда я увидел тебя в Бостоне в 2021-м, за год до того, как ты завершил карьеру, ты прятал костыли от фотографов. С коленом все было ужасно.

– Эти костыли не должны были попасть на фото! (смеется). Я был всегда известен тем, что у меня не было травм. Да, я сталкивался с некоторыми проблемами со спиной, рукой, стопами, но не было ничего такого масштаба, как с коленом в конце. Только после операции или длительного отсутствия можно оценить, насколько хорошо ты себя чувствовал раньше. Потому что внезапно ты начинаешь продумывать до мелочей каждый момент матча.

Я не хотел, чтобы мои соперники или медиа знали что-нибудь о моих травмах, чтобы быть более защищенным. А Рафа наоборот так открыто рассказывал о своих проблемах, что я спросил: «Почему ты так делаешь?» Я вот не могу встать со стула из-за проблем со спиной, но все думают, что у меня все отлично.

Было непросто лавировать во время общения с прессой, потому что я был здоров процентов на 80, а они считали, что на все 100. У меня была замечательная карьера, все было хорошо с игрой и телом, но все это закончилось на колене.

Экс-первая ракетка мира также вспомнил о последнем матче в карьере, который он провел на Кубке Лэйвера-2022, сыграв в паре с Рафаэлем Надалем:

– Во многих смыслах я почувствовал облегчение. Ты живешь с надеждой, что, может быть, когда-то твое тело снова начнет с тобой сотрудничать. Но как только я это принял, то завершение стало замечательным.

Я не планировал заранее, годами, что разделю окончание карьеры с Рафой. Так просто случилось. И, мне кажется, это придало еще большей аутентичности. Я чувствовал, что Рафа рядом со мной – и это стало идеальным завершением, учитывая всю историю, все матчи, которые мы сыграли друг против друга. Потом я понял, что больше не вернусь – и это было так эмоционально, но в то же время и так спокойно. Ведь я смог разделить этот момент с командой, соперниками, семьей и болельщиками.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Served with Andy Roddick
logoРафаэль Надаль
logoЭнди Роддик
logoATP
logoРоджер Федерер
logoКубок Лэйвера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Лэйвера. Европа уступает Миру 6:9: Алькарас сыграет с Серундоло, Зверев – с Фрицем, Меньшик – с де Минауром
1732 минуты назадLive
Циципас снялся для Icon Magazine
5сегодня, 19:38Фото
Фриц о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера: «Сегодня я доверял себе во время важных розыгрышей, атаковал. Решил: ошибусь, значит ошибусь»
11сегодня, 17:17
Ханчжоу (ATP). Бублик, Руайе, Муте вышли в полуфинал, Медведев выбыл
99сегодня, 15:21
Чэнду (ATP). Шевченко, Музетти, Накашима, Табило вышли в полуфинал
1сегодня, 15:21
Маррей об Алькарасе: «Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве»
1сегодня, 15:11
21-летняя Яценко выиграла крупнейший титул в карьере и дебютирует в топ-200
7сегодня, 14:12
Энди Маррей: «Дети думают, что я гольфист. Я приезжаю в 9 утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать их из школы»
1сегодня, 13:56
Медведев не подал на матч и проиграл 196-й ракетке мира в Ханчжоу. Он отдал встречу сопернику из-за пределов топ-150 впервые с мая 2023-го
40сегодня, 13:35
Италия защитила титул Кубка Билли Джин Кинг
4сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото