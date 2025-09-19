Зверев о доминировании Синнера и Алькараса: «В этом году никому не удалось к ним подобраться. Надеюсь, в 2026-м это изменится»

Александр Зверев рассказал, чем Кубок Лэйвера отличается от других турниров.

«Где еще выпадает шанс быть рядом с первой, второй или третьей ракетками мира и получать от них советы? Обычно ты стараешься их обыграть, а здесь они твои партнеры.

Это абсолютно особенная атмосфера, которую не встретишь ни на одном турнире. Одна из самых веселых недель, и я уверен, что все получат удовольствие».

Также он высказался об уровне игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера в контексте финала «Ролан Гаррос ».

«В плане скорости такого матча мы никогда еще не видели. Конечно, за последние 15 лет у нас были великие чемпионы и великие матчи с участием Большой тройки. Некоторые из них навсегда войдут в историю. Но теннис, который мы увидели в этом финале, – это что-то новое. Не в том смысле, что лучше или хуже, это просто другой теннис. За этим было потрясающе наблюдать.

Сегодня Карлос и Янник действительно опережают остальных. Наша задача – подтянуться к их уровню и постараться навязать борьбу. В этом году никому не удалось [подобраться]. Надеюсь, в 2026-м в том числе и мне самому удастся сделать шаг вперед и бороться с ними на равных», – сказал Зверев на пресс-конференции.