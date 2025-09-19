  • Спортс
  • Бердых о шансах сборной Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса против Испании: «Зависит от того, приедет ли Алькарас»
0

Капитан сборной Чехии Томаш Бердых поделился ожиданиями от матча 1/4 c Испанией.

«Если мы хотим добиться успеха, надо обыгрывать всех. Зависит от того, приедет ли Алькарас. С ним у Испании было бы больше шансов. Если им придется играть без него, то я бы не боялся этой команды. Тогда именно мы станем фаворитами», – сказал Бердых.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @DavisCup
