Бердых о шансах сборной Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса против Испании: «Зависит от того, приедет ли Алькарас»

Капитан сборной Чехии Томаш Бердых поделился ожиданиями от матча 1/4 c Испанией.

«Если мы хотим добиться успеха, надо обыгрывать всех. Зависит от того, приедет ли Алькарас . С ним у Испании было бы больше шансов. Если им придется играть без него, то я бы не боялся этой команды. Тогда именно мы станем фаворитами», – сказал Бердых .