  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер выбрал между пастой и теннисом, подачей и приемом, Средиземноморьем и Карибами
5

Синнер выбрал между пастой и теннисом, подачей и приемом, Средиземноморьем и Карибами

Янник Синнер ответил на блиц-опрос от Explora Journeys.

Explora Journeys – круизный бренд класса люкс от итальянской компании MSC Group.

– Подача или прием?

– Прием.

– Упражнения или беговая дорожка?

– Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.

– Средиземноморье или Карибы [речь об отдыхе в этих местах]?

– Карибы.

– Сладкий или соленый завтрак?

– Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.

– Неделя без пасты или неделя без тенниса?

– Неделя без тенниса. Это значит, что я могу отправиться в круиз (смеется).

– Рассвет или закат? 

– Закат.

– Провести день в бассейне или спа-салоне?

– В бассейне.

– Центральный корт или открытое море?

– Надеюсь, моя работа всегда будет в том, чтобы играть на центральном корте, но открытое море расслабляет и дает ощущение безопасности.

– Фитнес-студия или йога на рассвете?

– Фитнес.

– Побеждать некрасиво или проигрывать красиво?

– О, нет. Я все же скажу, что выигрывать некрасиво, потому что я ненавижу проигрывать.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Explora Journeys
logoЯнник Синнер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер стал почетным гражданином Турина
69 сентября, 13:04
Главные новости
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Италия – Китай: Паолини играет с Ван Синьюй, Коччаретто победила Юэ Юань
14 минут назадLive
Рууд, Пол и Димитров заявились на турнир в Стокгольме
45 минут назад
Рыбакина перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против США: «На командных турнирах другое давление, другая психология»
сегодня, 12:15
Циньвэнь Чжэн снялась для обложки спецвыпуска ELLE China
5сегодня, 11:41Фото
Евгений Кафельников: «Если Медведев возьмет паузу в карьере, то можно будет ставить крест на его карьере. Пауза в 4-5 месяцев – это все»
17сегодня, 10:22
Сеул (WTA). Шнайдер и Макнелли доиграют в среду, Захарова встретится с Кырстей, Радукану – с Кристиан, Кенин вышла во 2-й круг, Прозорова выбыла
49сегодня, 09:20
Психолог Медведева о критике его поведения на корте: «Мы страдаем от ядовитого давления соцсетей»
14сегодня, 08:36
Психолог Медведева о его поведении на US Open: «То, что делает Даниил, мягко говоря, не слишком политкорректно. Но он не один такой»
4сегодня, 07:36
Махач и Бруксби будут запасными на Кубке Лэйвера
1сегодня, 06:43
Медведев, Хачанов и Бублик заявились на турнир в Алматы, Сафиуллин – первый запасной
7вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото