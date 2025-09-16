Синнер выбрал между пастой и теннисом, подачей и приемом, Средиземноморьем и Карибами

Янник Синнер ответил на блиц-опрос от Explora Journeys.

Explora Journeys – круизный бренд класса люкс от итальянской компании MSC Group.

– Подача или прием?

– Прием.

– Упражнения или беговая дорожка?

– Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.

– Средиземноморье или Карибы [речь об отдыхе в этих местах]?

– Карибы.

– Сладкий или соленый завтрак?

– Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.

– Неделя без пасты или неделя без тенниса?

– Неделя без тенниса. Это значит, что я могу отправиться в круиз (смеется) .

– Рассвет или закат?

– Закат.

– Провести день в бассейне или спа-салоне?

– В бассейне.

– Центральный корт или открытое море?

– Надеюсь, моя работа всегда будет в том, чтобы играть на центральном корте, но открытое море расслабляет и дает ощущение безопасности.

– Фитнес-студия или йога на рассвете?

– Фитнес.

– Побеждать некрасиво или проигрывать красиво?

– О, нет. Я все же скажу, что выигрывать некрасиво, потому что я ненавижу проигрывать.