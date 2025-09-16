Синнер выбрал между пастой и теннисом, подачей и приемом, Средиземноморьем и Карибами
Explora Journeys – круизный бренд класса люкс от итальянской компании MSC Group.
– Подача или прием?
– Прием.
– Упражнения или беговая дорожка?
– Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.
– Средиземноморье или Карибы [речь об отдыхе в этих местах]?
– Карибы.
– Сладкий или соленый завтрак?
– Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.
– Неделя без пасты или неделя без тенниса?
– Неделя без тенниса. Это значит, что я могу отправиться в круиз (смеется).
– Рассвет или закат?
– Закат.
– Провести день в бассейне или спа-салоне?
– В бассейне.
– Центральный корт или открытое море?
– Надеюсь, моя работа всегда будет в том, чтобы играть на центральном корте, но открытое море расслабляет и дает ощущение безопасности.
– Фитнес-студия или йога на рассвете?
– Фитнес.
– Побеждать некрасиво или проигрывать красиво?
– О, нет. Я все же скажу, что выигрывать некрасиво, потому что я ненавижу проигрывать.