Вторая ракетка мира Янник Синнер стал почетным гражданином Турина.

Совет города единогласно проголосовал за присвоение звания итальянцу. Мэр города Стефано Ло Руссо заявил, что Синнер, родившийся в Сан-Кандидо (Южный Тироль) «прославил город на весь мир».

В Турине с 2021 года проходит итоговый турнир ATP. Итальянец выиграл его в прошлом году.

Ранее Синнер стал финалистом US Open. Он не смог защитить титул, проиграв Карлосу Алькарасу, из-за чего покинул первую строчку рейтинга, на которой непрерывно находился 65 недель.