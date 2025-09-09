3

Синнер стал почетным гражданином Турина

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал почетным гражданином Турина.

Совет города единогласно проголосовал за присвоение звания итальянцу. Мэр города Стефано Ло Руссо заявил, что Синнер, родившийся в Сан-Кандидо (Южный Тироль) «прославил город на весь мир».

В Турине с 2021 года проходит итоговый турнир ATP. Итальянец выиграл его в прошлом году.

Ранее Синнер стал финалистом US Open. Он не смог защитить титул, проиграв Карлосу Алькарасу, из-за чего покинул первую строчку рейтинга, на которой непрерывно находился 65 недель.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стартовали съемки драматического сериала о теннисе «Игра на вылет» с Данилой Козловским
5сегодня, 12:38
Алькарас о том, что якобы слишком много ходит на вечеринки: «Мне 22 года. Кто не делал этого в 22?»
11сегодня, 10:33
Хачанов снялся с турнира в Ханчжоу
3сегодня, 09:19
Соболенко стала гостьей ток-шоу Джимми Фэллона
13сегодня, 07:25Фото
214-я ракетка мира Ракотоманга Райаона отыграла 3 матчбола и ушла со счета 0:5 в решающем сете в первом круге в Сан-Паулу
4сегодня, 07:09
Арина Соболенко: «Если я выхожу в финал «Большого шлема», то в комнате меня ждет стилист – на всякий случай, если понадобится. Если нет – то печалька»
5сегодня, 06:50
Впервые матч на уровне WTA выиграла теннисистка, рожденная в 2010-м
24сегодня, 06:31
Гвадалахара (WTA). Йович вышла во 2-й круг, Саккари доиграет с Жакмо, Приданкина, Паркс выбыли
9сегодня, 06:08
Сан-Паулу (WTA). Сьерра, Тьен вышли во 2-й круг, Дьяченко выбыла, Томлянович снялась
6сегодня, 06:05
Роддик об Анисимовой: «Она обязательно выиграет турнир «Большого шлема». У меня нет сомнений»
18вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото