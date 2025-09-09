Синнер стал почетным гражданином Турина
Вторая ракетка мира Янник Синнер стал почетным гражданином Турина.
Совет города единогласно проголосовал за присвоение звания итальянцу. Мэр города Стефано Ло Руссо заявил, что Синнер, родившийся в Сан-Кандидо (Южный Тироль) «прославил город на весь мир».
В Турине с 2021 года проходит итоговый турнир ATP. Итальянец выиграл его в прошлом году.
Ранее Синнер стал финалистом US Open. Он не смог защитить титул, проиграв Карлосу Алькарасу, из-за чего покинул первую строчку рейтинга, на которой непрерывно находился 65 недель.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
