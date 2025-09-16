  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против США: «На командных турнирах другое давление, другая психология»
0

Рыбакина перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против США: «На командных турнирах другое давление, другая психология»

Елена Рыбакина рассказала о подготовке к плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертьфинале Казахстан сыграет со сборной США.

«Подготовка к каждому турниру у меня примерно одинаковая. В Америке я сыграла достаточно много матчей, что, безусловно, идет в плюс. В Нью-Йорке на US Open получила небольшую травму, поэтому пришлось взять паузу и больше внимания уделить восстановлению. Сейчас я уже несколько дней [тренируюсь] здесь, впереди еще пара дней, так что подготовка проходит успешно.

Конечно, сборная США – одна из сильнейших команд мира. Я уже не раз играла против Пегулы, с Наварро у нас тоже были непростые матчи. Конечно, командные турниры отличаются от индивидуальных: другое давление, другая психология. Но у нас есть все шансы, и мы будем стараться показать лучший результат. Посмотрим, как все сложится», – сказала Рыбакина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ktf.kz
