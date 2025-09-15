  • Спортс
Ноа о том, как стал капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера: «Это была идея Роджера»

Янник Ноа рассказал, как стал капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера.

В этом году в Сан-Франциско он сменит в этой должности Бьорна Борга.

«Это была идея Роджера [Федерера, сооснователя турнира]. Первые шесть лет капитанами были Джон Макинрой и Бьорн Борг. Я как-то был дома в Камеруне, всего пять минут как появилась сеть – и звонит телефон. Это Роджер, и он говорит: «Не хочешь стать капитаном на моем Кубке Лэйвера?» Я отвечаю: «Я стою в парео, у меня тут даже телевизора нет».

Федерер настаивал, и я, конечно, согласился. Но с того момента сказал себе: тренировать таких игроков – это не шутка. Я не еду с мыслью, что я Янник и будь что будет. Я остаюсь скромным, но все же немного волнуюсь», – сказал Ноа.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Moscato_Show
