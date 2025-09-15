  • Спортс
Руне об отказе пожать руку судье после матча на Кубке Дэвиса: «Я решил, что он этого не заслуживал»

Хольгер Руне рассказал, почему не пожал руку судье после матча на Кубке Дэвиса.

Датчанин уступил Педро Мартинесу Портеро – 1:6, 6:4, 6:7(3). В решающем сете Руне при счете 5:4 на своей подаче упустил матчбол.

После матча он пожал руку сопернику, капитану сборной Испании Давиду Ферреру и своему капитану Фредерику Нильсену. Затем датчанин подошел к судье, но быстро убрал руку.

«Я решил, что он этого [рукопожатия] не заслуживал. По моему мнению, это очевидно, учитывая то количество ошибок, которое он допустил. Работа судьи была далека от идеала», – сказал Руне на пресс-конференции.

В теннисе новая подача – укороченная с плеча

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ekstrabladet.dk
