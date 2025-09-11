1

Анисимова снялась с турнира в Сеуле

Аманда Анисимова пропустит турнир в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.

«Мне очень грустно пропускать Korea Open в этом году. В прошлом году я получила огромное удовольствие от проведенного там времени. Очень надеюсь вернуться уже в следующем году🥲🤍. Извините, и до скорой встречи», – написала Анисимова в сторис инстаграма.

💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Анисимовой
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoKorea Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гвадалахара (WTA). Мертенс и Жакмо доиграют в четверг, Кудерметова встретится с Хименес Казинцевой, Мария – с Марино, Бартункова вышла в 1/4 финала
9сегодня, 04:17
Сан-Паулу (WTA). Сьерра играет с Силвой, Эала встретится с Риерой, Джонс, Тьен вышли в 1/4 финала
1вчера, 21:00Live
Гвадалахара (WTA). Йович вышла во 2-й круг, П. Кудерметова, Рахимова, Приданкина, Паркс, Саккари, Стивенс выбыли, Линетт снялась
27сегодня, 04:15
Берреттини восстановился после травмы и сыграет на турнире в Ханчжоу
вчера, 20:56
Тони Надаль об игре Алькараса в финале US Open: «Он был близок к совершенству»
7вчера, 20:00
Тьен впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
2вчера, 19:18
Соболенко, Осака, Кириос и Пол сыграют на декабрьском выставочном турнире в Нью-Йорке
3вчера, 18:41
Беккер раскритиковал игроков за недостаток амбиций: «У нас есть Синнер и Алькарас. Раздражает, что остальные довольствуются ролью вторых или третьих»
15вчера, 17:47
Феррер о том, что Алькарас и Гранольерс снялись с Кубка Дэвиса: «Мы это принимаем. Я не хочу тратить время на сожаления о тех, кого здесь нет»
2вчера, 16:44
Джокович переехал в Грецию с семьей (SDNA)
20вчера, 15:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото