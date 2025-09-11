Анисимова снялась с турнира в Сеуле

Аманда Анисимова пропустит турнир в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.

«Мне очень грустно пропускать Korea Open в этом году. В прошлом году я получила огромное удовольствие от проведенного там времени. Очень надеюсь вернуться уже в следующем году🥲🤍. Извините, и до скорой встречи», – написала Анисимова в сторис инстаграма.

💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать