Анисимова снялась с турнира в Сеуле
Аманда Анисимова пропустит турнир в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.
«Мне очень грустно пропускать Korea Open в этом году. В прошлом году я получила огромное удовольствие от проведенного там времени. Очень надеюсь вернуться уже в следующем году🥲🤍. Извините, и до скорой встречи», – написала Анисимова в сторис инстаграма.
💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Анисимовой
