Радукану, Осака, Чжэн и Киз не сыграют на Кубке Билли Джин Кинг
Организаторы Кубка Билли Джин Кинг обновили список участников.
Турнир пропустят Эмма Радукану, Наоми Осака, Циньвэнь Чжэн и Мэдисон Киз.
Место Радукану займет Франческа Джонс, Осаки – Нао Хибино, Чжэн – Ван Синьюй, Киз – Маккартни Кесслер.
Турнир пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне. Действующий чемпион – сборная Италии.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: billiejeankingcup.com
