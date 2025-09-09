Руне о Калинской: «Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание 😜»
Хольгер Руне отрицает, что звал Анну Калинскую на свидание.
Ранее россиянка в ответ на вопрос, звал ли ее кто-то из теннисистов на свидание поделилась, что 22-летний датчанин «писал ей раз десять».
«Ха-ха-ха. Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание 😜 Но если я хочу позвать на свидание, я зову на свидание. Не волнуйся», – твитнул в ответ на отрывок этого интервью Руне.
Ранее Вероника Кудерметова рассказала о том, что датчанин также ей писал.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @holgerrune2003
