Руне о Калинской: «Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание 😜»

Хольгер Руне отрицает, что звал Анну Калинскую на свидание.

Ранее россиянка в ответ на вопрос, звал ли ее кто-то из теннисистов на свидание поделилась , что 22-летний датчанин «писал ей раз десять».

«Ха-ха-ха. Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание 😜 Но если я хочу позвать на свидание, я зову на свидание. Не волнуйся», – твитнул в ответ на отрывок этого интервью Руне.

Ранее Вероника Кудерметова рассказала о том, что датчанин также ей писал.