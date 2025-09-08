  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20
10

Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20

Чемпион US Open Карлос Алькарас обошел Янника Синнера в рейтинге ATP.

Полуфиналист Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-15.

PIF ATP Rankings

Положение на 8 сентября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11540
2 (1) Янник Синнер (Италия) 10780
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (7) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (4) Тэйлор Фриц (США) 4675
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3690
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (10) Лоренцо Музетти (Италия) 3505
10 (9) Карен Хачанов (Россия) 3280
13 (27) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2755
14 (15) Андрей Рублев (Россия) 2610
16 (21) Иржи Лехечка (Чехия) 2415
19 (24) Александр Бублик (Казахстан) 2245
18 (13) Даниил Медведев (Россия) 2370
29 (17) Фрэнсис Тиафу (США) 1640
37 (44) Хауме Муньяр (Испания) 1253
55 (77) Адриан Маннарино (Франция) 961
92 (94) Роман Сафиуллин (Россия) 676
98 (144) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 648
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoФеликс Оже-Альяссим
рейтинги
logoКарен Хачанов
logoРоман Сафиуллин
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoАндрей Рублев
logoДаниил Медведев
logoИржи Лехечка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас об уровне своего тенниса: «Лучший Карлос еще впереди»
212 минут назад
Алькарас о Синнере: «Не считаю его предсказуемым, но понимаю, как он играет»
452 минуты назад
Синнер после поражения от Алькараса: «Я был слишком предсказуемым на корте – буду пробовать меняться»
3сегодня, 06:56
«Снова чемпион US Open и №1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open
4сегодня, 06:32
Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака поднялась на 10 строчек
4сегодня, 06:02
Проверьте ваши результаты в Основе US Open!
сегодня, 03:50Тесты и игры
Синнер после поражения в финале US Open: «Сегодня я старался изо всех сил и не мог сделать большего»
15вчера, 22:36
Алькарас отпраздновал победу в финале US Open, изобразив удар гольфиста
3вчера, 22:22Видео
Алькарас – Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»
9вчера, 22:12
Алькарас – второй игрок, победивший первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» одного сезона
5вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото