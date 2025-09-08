Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20
Чемпион US Open Карлос Алькарас обошел Янника Синнера в рейтинге ATP.
Полуфиналист Феликс Оже-Альяссим вернулся в топ-15.
Положение на 8 сентября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11540
|2 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10780
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5930
|4 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|5 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4675
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4280
|7 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3690
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|9 (10)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3505
|10 (9)
|Карен Хачанов (Россия)
|3280
|13 (27)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2755
|14 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2610
|16 (21)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|2415
|19 (24)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2245
|18 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2370
|29 (17)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1640
|37 (44)
|Хауме Муньяр (Испания)
|1253
|55 (77)
|Адриан Маннарино (Франция)
|961
|92 (94)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|676
|98 (144)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|648
