Алькарас о том, что Трамп придет на финал US Open: «Постараюсь на этом не зацикливаться и не нервничать»

Карлос Алькарас прокомментировал возможное присутствие Дональда Трампа в финале.

В финале US Open испанец встретится с Янником Синнером .

– Ожидается, что на матче в воскресенье будет Дональд Трамп. Какого это – играть перед действующим президентом США?

– Президенты, поддерживающие теннис, событие или матч, это привилегия для турнира. Постараюсь на этом не зацикливаться и не нервничать. Думаю, что присутствие президента на финале – это здорово для тенниса, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

