Алькарас о том, что Трамп придет на финал US Open: «Постараюсь на этом не зацикливаться и не нервничать»
Карлос Алькарас прокомментировал возможное присутствие Дональда Трампа в финале.
В финале US Open испанец встретится с Янником Синнером.
– Ожидается, что на матче в воскресенье будет Дональд Трамп. Какого это – играть перед действующим президентом США?
– Президенты, поддерживающие теннис, событие или матч, это привилегия для турнира. Постараюсь на этом не зацикливаться и не нервничать. Думаю, что присутствие президента на финале – это здорово для тенниса, – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества
