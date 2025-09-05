Надаль о том, в чем Алькарас уступает Синнеру: «У Карлоса больше магии в игре, но он больше ошибается. Ему нужно прибавить в тактическом понимании»

Рафаэль Надаль высказался об игре Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Янник задает такой темп с форхенда, за которым невероятно сложно успеть. Очень быстро встречает мяч и мгновенно переходит от обороны к атаке.

У Карлоса больше магии в игре, она более непредсказуемая. Он может играть на уровне, который порой недоступен Яннику . Но при этом он чаще ошибается – может показать гениальный теннис, а может провалиться. Все упирается в баланс. У Карлоса весь арсенал ударов, иногда он рискует и ошибается, но зато это зрелищно: ты никогда не знаешь, чего ждать. Мне нравится его стиль – он может сотворить невероятное, а в следующем эпизоде допустить простую ошибку. В этом есть что-то очень человечное.

Думаю, Карлос может прибавить именно в тактическом понимании. Такое ощущение, что он всегда играет ва-банк, хотя не во всех ситуациях это требуется», – сказал Надаль .

