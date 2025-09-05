  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль о том, в чем Алькарас уступает Синнеру: «У Карлоса больше магии в игре, но он больше ошибается. Ему нужно прибавить в тактическом понимании»
19

Надаль о том, в чем Алькарас уступает Синнеру: «У Карлоса больше магии в игре, но он больше ошибается. Ему нужно прибавить в тактическом понимании»

Рафаэль Надаль высказался об игре Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Янник задает такой темп с форхенда, за которым невероятно сложно успеть. Очень быстро встречает мяч и мгновенно переходит от обороны к атаке.

У Карлоса больше магии в игре, она более непредсказуемая. Он может играть на уровне, который порой недоступен Яннику. Но при этом он чаще ошибается – может показать гениальный теннис, а может провалиться. Все упирается в баланс. У Карлоса весь арсенал ударов, иногда он рискует и ошибается, но зато это зрелищно: ты никогда не знаешь, чего ждать. Мне нравится его стиль – он может сотворить невероятное, а в следующем эпизоде допустить простую ошибку. В этом есть что-то очень человечное.

Думаю, Карлос может прибавить именно в тактическом понимании. Такое ощущение, что он всегда играет ва-банк, хотя не во всех ситуациях это требуется», – сказал Надаль.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: The Athletic
logoРафаэль Надаль
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас о соперничестве с Синнером: «Мы боремся за первую строчку рейтинга и играем в финалах «Шлемов» – так делала Большая тройка»
91 сентября, 09:48
Главные новости
Новак Джокович: «Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом»
25сегодня, 04:31
Синнер о медперерыве в матче с Оже-Альяссимом: «Ничего серьезного. Я всем доволен»
2сегодня, 04:22
Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open
26сегодня, 03:00
Синнер и Алькарас сыграют в финале третьего «Большого шлема» подряд. До них такое делали только Джокович и Надаль
21сегодня, 02:59
Синнер четвертым в истории вышел в финал на всех «Больших шлемах» сезона
26сегодня, 02:58
US Open. Алькарас победил Джоковича, Синнер вышел в финал
948сегодня, 02:57
Алькарас – пятый игрок в истории, побеждавший Джоковича на всех покрытиях
16вчера, 22:09
Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open
49вчера, 21:42
Лендл о доминировании Синнера: «Янник играет все лучше и перманентно хочет прогрессировать. Это редкое и ценное качество»
6вчера, 20:31
На тысячник в Пекине заявлены все из топ-72, включая травмированную Циньвэнь Чжэн
вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото