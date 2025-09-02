Пегула – третья американка, вышедшая в полуфинал US Open дважды подряд после 30 лет

31-летняя Джессика Пегула обыграла Барбору Крейчикову в 1/4 финала US Open – 6:3, 6:3.

Она вышла в полуфинал турнира второй раз подряд.

Таким образом, Пегула стала третьей американкой, которая смогла пройти в полуфиналы одиночного разряда на US Open дважды подряд после 30 лет. Ранее это удавалось Крис Эверт и Серене Уильямс .

Также Пегула – пятая американская теннисистка после сестер Уильямс , Слоун Стивенс и Мэдисон Киз , которая одержала 100 побед на турнирах WTA в США с 2005 года.