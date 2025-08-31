Оже-Альяссим в матче со Зверевым впервые обыграл соперника из топ-5 на «Шлеме»

Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Зверева в 3-м круге US Open.

Канадец победил со счетом 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:4.

Оже-Альяссим впервые обыграл соперника из топ-5 на турнире «Большого шлема». В целом он одержал 20-ю победу над игроком топ-10 в карьере.

За счет этой победы он девятый раз вышел во вторую неделю ТБШ, где сыграет с Андреем Рублевым .