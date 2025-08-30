Гауфф сравнялась с Шараповой по количеству выходов в четвертый круг ТБШ до 22 лет

Коко Гауфф обыграла Магдалену Фрех в третьем круге US Open (6:3, 6:1).

21-летняя американка сравнялась с Марией Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала турниров «Большого шлема» в возрасте до 22 лет. Они пробились в эту стадию по 16 раз.

Кроме того, Гауфф одержала 74-ю победу на турнирах «Большого шлема». В этом возрасте с 2000 года больше матчей выиграла только Шарапова – 85.