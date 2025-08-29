  • Спортс
  • Риеди о болельщике, выкрикивающем его имя на матче с Серундоло: «Он ставит на матчи. Если проиграю, пришлет мне сообщение с пожеланием смерти матери»
1

Леандро Риеди эмоционально отреагировал на фаната в матче второго круга US Open.

Он обыграл 19-ю ракетку мира Франсиско Серундоло – 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

В четвертом сете при счете 4:2 Риеди сделал две двойные ошибки подряд и отдал обратный брейк аргентинцу. На смене сторон 435-я ракетка мира услышал реплику болельщика и выкрикнул: «Заткнись, чувак!» После этого обратился к судье на вышке: «Он ставит на матчи, поэтому меня подбадривает. Если я проиграю, он пришлет сообщение: «Ты полный ноль, надеюсь, что твоя мать умрет». Уберите его».

Позже на пресс-конференции швейцарец объяснил свое поведение.

«Он был на моем матче первого круга. С самого первого розыгрыша орал мое имя. Я сразу понял, что это какой-то ставочник. В четвертом сете я думал: «Сейчас он меня поддерживает, но если я проиграю, то потом в соцсетях напишет, что я полный ноль, и пожелает смерти моей матери. Он не может сидеть на трибуне и такое говорить». Я слышал, как он кричал: «Давай, не сдавайся!» Меня это так раздражало, что я попросил его удалить. Его вывели – по крайней мере, больше я его не слышал.

Их легко распознать, ведь они все время смотрят в телефон. Обычно одеты одинаково: кепка, иногда очки. В первом круге, когда мой соперник делал двойную ошибку, он праздновал это с каким-то диким восторгом. Тогда я понял, что он вообще не разбирается в теннисе. Ему просто нужно было, чтобы я выиграл, ведь мой рейтинг за пределами топ-400 интересен игрокам на ставках».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
