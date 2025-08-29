Винус после победы в первом круге парного US Open: «Фернандес – лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены
Винус Уильямс поделилась эмоциями от победы на старте парного US Open.
Она вместе с Лейлой Фернандес обыграла шестых сеяных Людмилу Киченок и Эллен Перес – 7:6(4), 6:3.
«Она – лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены. У нас одинаковый стиль. Я просто чуть крупнее», – сказала Винус в интервью на корте.
За выход в 1/8 финала Уильямс и Фернандес сыграют с Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
