Винус после победы в первом круге парного US Open: «Фернандес – лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены

Винус Уильямс поделилась эмоциями от победы на старте парного US Open.

Она вместе с Лейлой Фернандес обыграла шестых сеяных Людмилу Киченок и Эллен Перес – 7:6(4), 6:3.

«Она – лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены . У нас одинаковый стиль. Я просто чуть крупнее», – сказала Винус в интервью на корте.

За выход в 1/8 финала Уильямс и Фернандес сыграют с Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми .